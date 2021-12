Calciomercato Lazio, torna di moda Vecino: duello con un altro club italiano

CALCIOMERCATO LAZIO - La sessione invernale di calciomercato è dietro l'angolo e già iniziano le prime voci di mercato. La Lazio è un cantiere aperto, si sa. Serviranno alcuni colpi a Sarri per puntellare la rosa e diventare ancora più competitivi nella seconda parte di stagione. La dirigenza è alla ricerca di un vice Immobile e di un terzino sinistro ma chissà che non possa arrivare un innesto a sorpresa in un'altra zona del campo. Come riportato da Sportitalia, la Lazio avrebbe messo di nuovo gli occhi su Matias Vecino dell'Inter. Sondaggio perlustrativo anche della Roma per il centrocampista uruguaiano che, con Inzaghi, sta trovando poco spazio. 15 presenze tra campionato e Champions, e solo 2 da titolare, in questa prima parte di stagione in cui il numero 8 ha totalizzato in totale 388 minuti realizzando un gol contro il Bologna. Il classe 1991, allenato da Sarri nel suo passato a Empoli, potrebbe lasciare Milano già a gennaio per trovare continuità e minutaggio. Lazio e Roma attendono alla finestra.

Pubblicato il 28/12