Calciomercato Lazio, Vavro-Copenaghen ci siamo: le cifre dell'operazione

Denis Vavro lascia la Lazio. A un passo il suo trasferimento, a titolo definitivo, al Copenaghen, club nel quale ha vissuto gli ultimi sei mesi in prestito. Il centrale slovacco, arrivato in biancoceleste proprio dal club danese nell'estate 2019, per 10 milioni di euro più due di bonus, si trasferirà per una cifra vicina ai 6 milioni di euro. Lo riporta Alessio Buzzanca su Radio Sei. Lazio e Copenaghen si sono accordate quindi in queste ore, dopo che i danesi avevano chiesto uno sconto rispetto ai 9 milioni pattuiti a gennaio per il riscatto del classe 1996. Sconto ottenuto. La Lazio è pronta a salutare Vavro.

