DIRETTA - Calciomercato Lazio: Wallace al Braga, Kishna e Casasola restano

AGGIORNAMENTO ORE 22 - Gong finale, chiude qui la sessione estiva di calciomercato.

AGGIORNAMENTO ORE 21.30 - Sembra destinato a restare anche Tiago Casasola. In mattinata il Chievo ha provato a contattare la Lazio, ma la trattativa si è subito arenata. I clivensi hanno così chiuso per Dickmann. Nessuna novità nemmeno sui fronti Livorno ed Elche. Bisognerà capire se l'argentino continuerà ad allenarsi a parte o se si aggregherà ai compagni.

AGGIORNAMENTO ORE 20.45 - La Salernitana ha ufficializzato l'arrivo di Cedric Gondo, tesserato con la Lazio. (clicca qui per leggere la news completa).

AGGIORNAMENTO ORE 19.45 - In Primavera ufficiale l'addio di Federico Scaffidi: l'attaccante ormai ex Lazio ha firmato con la Sampdoria.

AGGIORNAMENTO ORE 19.30 - La Lazio prova un giovane colpo in extremis: si tratta di Raul Moro, classe 2002, esterno d'attacco del Barcellona Under 19 e della Spagna Under 17.

AGGIORNAMENTO ORE 19.20 - Madiu Bari va in prestito agli austriaci dell'FC Dornbirn in prestito.

AGGIORNAMENTO ORE 19.15 - Chi rimarrà alla Lazio tra i giocatori in esubero è Kishna. L'olandese rimane a scadenza, visto che aveva prolungato di un anno fino al 2020 l'estate scorsa per partire in prestito destinazione ADO Den Haag. Attualmente è in Olanda e sta recuperando dall'ultimo infortunio al ginocchio.

AGGIORNAMENTO ORE 17.30 - Wallace vicinissimo al passaggio dalla Lazio al Braga. Accordo trovato tra le parti.

AGGIORNAMENTO ORE 16.15 - Lo Sporting Braga fa sul serio per il ritorno di Wallace: il club portoghese è in pole per il difensore della Lazio, che potrebbe partire con la formula del prestito con diritto di riscatto. In questi minuti si stanno studiando le cifre dell'affare (circa 5 milioni), che sembra in dirittura d'arrivo.

AGGIORNAMENTO ORE 15.30 - Poteva essere un rinforzo della Lazio nella prossima stagione. Ma le visite mediche non sono andate come previsto e Pavlovic è tornato al Partizan Belgrado, con il quale ha appena firmato il rinnovo di contratto. Scadenza nel 2024 per il difensore diciottenne.

AGGIORNAMENTO ORE 14.15 - La Lazio cercherà in tutti i modi di trovare una sistemazione per Wallace, si valuta anche l'ipotesi prestito. Il difensore brasiliano vorrebbe tornare in Francia, magari proprio al Monaco, club in cui ha disputato due stagioni in prestito dallo Sporting Braga prima di essere ceduto ai biancocelesti.

AGGIORNAMENTO ORE 14.00 - Il Chievo è vicinissimo a Dickmann della Spal. L'acquisto del terzino chiude le porte a Casasola, per cui ora rimane in pole la pista Livorno. Più staccato l'Elche.

AGGIORNAMENTO ORE 13.19 - La Lazio ha tesserato l'attaccante classe '96 Cedric Gondo. (clicca qui per leggere la news completa)

CALCIOMERCATO LAZIO - Il 2 settembre è finalmente arrivato. Oggi è l'ultimo giorno della sessione estiva per il calciomercato italiano. Fino alle 22 tuitti i club avranno modo di piazzare gli ultimi colpi in entrata e in uscita. Non fa eccezione la Lazio che cercherà di sfoltire la rosa, provando a cedere i calciatori fuori dal progetto di Inzaghi. I primi nomi sulla lista sono quelli di Riza Durmisi e Fortuna Wallace. Il danese è sempre vicino al Fenerbahce, ma finora non è mai arrivata la fumata bianca. Per quello che riguarda il brasiliano, dopo il mancato passaggio al Wolverhampton, restano aperte alcune piste in Francia e Spagna. Non è finita qui, perché i biancocelesti proveranno anche a trovare una sistemazione a diversi esuberi. Kishna, Vargic, Minala, Djavan Anderson e Casasola sono ancora in cerca di una squadra. Per l'argentino si muove qualcosa con Chievo, Livorno ed Elche sulle sue tracce. Sul fronte entrate potrebbe esserci qualche novità dell'ultimissima ora e non sono escluse sorprese. C'è tempo fino a stasera alle 22, con la scadenza che è stata posticipata di due ore. Lalaziosiamonoi.it sarà all'Hotel Sheraton di Milano San Siro, nuova sede scelta per la chiusura del calciomercato, e seguirà minuto per minuto tutti gli affari dei capitolini. Restate collegati sul nostro sito per seguire da vicino ogni aggiornamento!

