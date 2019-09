Calciomercato Lazio, Durmisi risponde al giornalista turco: "Sono pronto per giocare"

Meno di 24 ore alla chiusura del calciomercato. La Lazio lavora per chiudere qualche trattativa in uscita: tra gli esuberi c'è anche Riza Durmisi, accostato a più riprese al Fenerbache. Lo stesso esterno danese ha postato su Instagram una foto in cui replica alle accuse di un giornalista turco (Yağız Sabuncuoğlu) che ha messo in discussione le condizioni fisiche del calciatore biancoceleste: "Il Fenerbache ha sospeso il trasferimento per Riza Durmisi. I referti medici erano negativi. Domattina ci saranno nuovi controlli e sarò più chiaro". Pronta la replica del terzino che smentisce le voci riguardanti la sua condizione, ma non espressamente quelle della trattativa col Fenerbache: "Non è vero, sono pronto per giocare e non so dove tu abbia preso queste informazioni sbagliate". Ancora c'è un giorno di tempo prima della chiusura del mercato: qualcosa potrebbe smuoversi in extremis, prima del gong finale.

Pubblicato alle 00:15

