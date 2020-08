Lazio, è tempo di relax: Correa e Luiz Felipe insieme a Ibiza, Strakosha torna a casa - FT

Con la gara contro il Napoli si è conclusa la stagione della Lazio, che ora avrà a disposizione qualche giorno di relax prima del ritorno a Formello, fissato al 20 agosto, e la partenza per Auronzo di Cadore tre giorni più tardi. I giocatori non hanno perso tempo, dando immediatamente il via alle proprie vacanze. Joaquin Correa, in compagnia della fidanzata Desiré e di Luiz Felipe, si sta godendo il sole di Ibiza. Un po' di riposo in vista di una stagione che lo vedrà impegnato anche in Champions League. In una delle foto pubblicate su Instagram, il 'Tucu' è insieme alla piccola Valentina Leiva, la figlia del centrocampista brasiliano. Nel gruppo-vacanza di cui fa parte l'argentino, infatti, c'è anche il centrocampista brasiliano. Ritorno a casa per Thomas Strakosha, che si è ripreso in aereo insieme al fratello Dimitris, e per Jony, che ha condiviso con i propri followers la gioia di aver rimesso piede nelle Asturie, suo luogo di nascita. Vacanze in famiglia per Ciro Immobile, che ha scelto la barca per godersi i meravigliosi panorami della Costiera Amalfitana. Qualche giorno di relax e divertimento per Patric, che ha scelto Marbella come destinazione. Di seguito, tutti gli scatti pubblicati in queste ore dai biancocelesti:

Pubblicato il 3/8