Lazio, il primato in classifica (nel girone di ritorno) manca da vent’anni. E Lotito spera…

Lazio - Bologna assume i contorni di una partita storica. L'ultima volta che la squadra biancoceleste ha occupato il primo posto in classifica nel girone di ritorno, era il 14 maggio 2000: il giorno dell'ultimo scudetto. Il successo sulla Reggina permise alla squadra di Eriksson di sorpassare la Juventus in classifica proprio all'ultima giornata: il resto è storia nota. Inzaghi e Mihajlovic ricorderanno bene quei momenti, proprio loro due che questo pomeriggio si sfideranno da allenatori sul terreno dell'Olimpico. In palio, per la Lazio, c'è il primo posto in classifica, almeno per le prossime 24 ore: sarebbe una novità assoluta nell'era Lotito.

LA GESTIONE LOTITO: L'attuale presidente biancoceleste si è ritrovato primo in classifica solo due volte, come ricorda la rassegna di Radiosei: nella stagione 2008/9 dopo il colpo a Torino (1-3) sotto la gestione Delio Rossi. E due stagioni dopo con Edy Reja: primato e 22 punti in classifica dopo 9 giornate. Mai successo invece nel girone di ritorno: sarebbe la prima volta nell'era Lotito.

