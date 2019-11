Lazio, in Supercoppa due sponsor: società a lavoro per Riyad

C’è la pausa dal calcio giocato, ma in casa Lazio non ci si ferma. La società sta lavorando per la Supercoppa del prossimo 22 dicembre da giocare a Riyad, Arabia Saudita, contro la Juventus. Secondo la rassegna stampa di Radiosei, ci sarà l’occasione per ammirare una nuova maglia biancoceleste, quella che celebrerà i 120 anni della nascita del club. Logo rinnovato e due sponsor. La società sta infatti lavorando su un “main”, quello principale da stampare davanti e dietro le maglie e uno “secondario” da inserire sulla manica. A breve tutti i dettagli dell’accordo.

Pubblicato il 12/11 alle 8.36