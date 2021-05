Lazio, Inzaghi ritrova Luiz Felipe: il "piano di rientro" per averlo titolare nel derby

Finalmente convocato. Va in panchina e gioca. È probabile, riporta la rassegna stampa di Radiosei, che per Fiorentina - Lazio Simone Inzaghi inserisca Luiz Felipe nell'ultima mezz'ora. A tre mesi e mezzo dall'intervento chirurgigo alla caviglia destra, eseguito il 21 gennaio in Germania, il brasiliano è tornato a disposizione del tecnico. Reinserito nella lista per il campionato, Hoedt è stato tagliato e gli ha fatto posto. Possibile, dunque, un suo ingresso in campo nel secondo tempo, favorendo il "trasloco" di Marusic sulla linea dei centrocampisti.

PIANO DI RIENTRO - Inzaghi spingeva fortemente per il recupero del brasiliano, e ha messo a punto un piano in previsione del derby. Il 15 gennaio, pochi giorni prima dell'intervento, era stato tra i protagonisti della stracittadina d'andata. Il difensore fremeva, sarebbe potuto tornare prima, ma è servita della cautela per festeggiare un recupero decisivo per i biancocelesti. Il "piano di rientro" prevede uno spezzone al Franchi, un tempo col Parma mercoledì all'Olimpico e poi un posto da titolare nel derby. Contro la Roma Inzaghi vuole presentarsi con il trio titolare in difesa.

