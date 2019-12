Lazio, la letterina del piccolo tifoso: "Caro Babbo Natale vorrei..." - FOTO

Ve lo ricordate il piccolo Alessio? A molti magari il nome non dirà niente, non a chi lo scorso 11 maggio era alla Sardegna Arena per Cagliari - Lazio. Il piccolo tifoso sardo dei biancocelesti caratterizzò il pre-partita esternando tutto il suo entusiasmo: i giocatori di Inzaghi rimasero talmente colpiti da avvicinarsi alla tribuna a fine riscaldamento per scattare delle foto insieme a lui. In realtà Alessio aveva un desiderio, ricevere la maglia di Francesco Acerbi, e per questo aveva preparato un cartello con la richiesta al suo beniamino. Acerbi lo notò e a fine partita fece arrivare la maglia a destinazione: il piccolo tifoso tornò a casa con la vittoria della sua Lazio e la maglia del suo beniamino. Una festa completa.

L'IDOLO IMMOBILE - Appena messo piede in casa Alessio fece incorniciare la maglia dal padre e la appese nella sua cameretta. A volte la indossa, immaginandosi per qualche secondo al centro della difesa della sua Lazio. In realtà però a maggio una cosa Alessio non ce l'aveva detta: il suo cuore è diviso a metà e gli idoli sono due. Non soltanto Francesco Acerbi, anche Ciro Immobile. Il suo amore per i due pilastri della Lazio e della Nazionale è così forte che dal 12 maggio il desiderio è quello di affiancare alla maglia del Leone, quella del super bomber. Così quando è arrivato il momento di scrivere la letterina di Natale, Alessio non ha avuto dubbi, richiesta diretta, classico modo di fare dei bambini: "Caro Babbo Natale vorrei la maglia di Immobile". Alessio sarà in tribuna alla Sardegna Arena con i genitori anche lunedì prossimo e non abbiamo dubbi che si prenderà la scena come a maggio. L'entusiasmo di Alessio e di tutti i piccoli tifosi come lui è il sale del calcio e la nostra speranza è che Babbo Natale riesca a soddisfare il suo desiderio. Come successo l'ultima volta con Acerbi.

Pubblicato il 10/12 alle 19