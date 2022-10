Lazio, Lotito e il faccia a faccia con l'Aia: "Ammonizione? Lasciamo perdere"

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Nel giorno dopo di Lazio - Salernitana, il patron biancoceleste Claudio Lotito ha partecipato al consiglio federale Figc tenutosi in via Allegri. Al termine della riunione i giornalisti hanno cercato di trattenere il presidente laziale per qualche dichiarazione in merito all'estremamente ingiusta ammonizione di Milinkovic-Savic che gli costerà il derby: "Arrabbiato per l'ammonizione a Milinkovic? Lasciamo perdere. Parliamo d'altro", ha detto visibilmente nervoso. Prima di salire a bordo della sua auto si è poi trattenuto per un faccia a faccia con il presidente dell'Aia Alfredo Trentalange.