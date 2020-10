Lazio, Lucas Leiva: “Abbiamo sofferto tutti per arrivare fino a qui. Vittoria meritata”

È tornata la vera Lazio e con lei è tornato il vero Lucas Leiva. Prestazione maiuscola in mezzo al campo del brasiliano che ha trascinato la squadra alla vittoria in Champions League contro il Borussia Dortmund. Questo il commento nel post partita del numero 6 biancoceleste ai microfoni di Lazio Style Channel: "Penso che abbiamo avuto la reazione giusta dopo la Samp. Sabato non abbiamo meritato niente. Oggi vittoria giusta, primo tempo benissimo al secondo abbiamo concesso un po’ di più. Siamo stati bravi contro una grande squadra. Possiamo fare una grande stagione in Champions e campionato rimanendo uniti. Col Bologna bisogna vincere per dare continuità".

FINALMENTE CHAMPIONS - "Quando sono arrivato a Roma sapevo che c’era il progetto per tornare in Champions. Abbiamo sofferto tutti per arrivare a questo momento. Avevamo la fiducia di poter vincere oggi".

HALAAND - "Ho chiesto la maglietta ad Haaland, ha un futuro splendido davanti a sé. Diventerà uno dei più forti del mondo. La maglia me l’ha chiesta mio figlio perché è innamorato".

PRESTAZIONE - "Oggi abbiamo giocato da squadra. Se giochiamo bene insieme ci riesce tutto. Ciro segna, Thomas para e io do copertura".

PALLONI RECUPERATI - "Non li ho contati. Con l’aiuto di Acerbi è tutto più facile".

Pubblicato il 20/10/2020