Lazio, Luiz Felipe: "Col Cagliari ci abbiamo creduto fino alla fine. Le partite si vincono anche così"

Presente in sala stampa all’Olimpico alla conferenza stampa di presentazione di “Lazio Eternal Wonder”, il difensore della Lazio Luiz Felipe ha avuto modo di parlare anche della splendida vittoria ottenuta ieri a Cagliari, in rimonta nei minuti finali: "Ieri sera è stata una grande partita, ci abbiamo creduto fino all'ultimo e questo è lo spirito che vogliamo. Anche col Sassuolo Caicedo è entrato e ha segnato a poco dalla fine. Le partite si vincono anche così, come dice il presidente. Cacio e pepe? Non la so cucinare però mi piace tanto la cucina italiana".