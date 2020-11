Lazio, Milinkovic: "Tranquilli, torno e spacco tutto! Promesso"

LAZIO SOCIAL - Non c'è pace per la Lazio che, dopo aver recuperato Luis Alberto e Ciro Immobile, perde Sergej Milinkovic Savic per Covid-19. Il centrocampista è risultato positivo ai test effettuati con la Serbia dopo che molti suoi compagni, tra cui Lazovic e Kolarov, avevano contratto il virus. Un problema in più per Inzaghi che dovrà fare a meno di lui per le prossime gare. Il serbo, però, non si è perso d'animo e da casa sua a Belgrado ha voluto mandare un messaggio a tutti i sostenitori laziali. Così con un post Instagram ha scelto la foto dell'esultanza dello scorso febbraio contro l'Inter con il messaggio: "Tranquilli amici Laziali. Quando Sergente torna in campo, spacca tutto! Promesso". Immancabili i like e i commenti dei sostenitori biancocelesti per cui il numero 21 è un autentico beniamino. Qualche giorno e poi la sua gente potrà riabbracciare il serbo che non vede l'ora di rivederlo esultare all'Olimpico con l'aquila biancoceleste sul petto.

Pubblicato il 19/11

Milinkovic, Lazio furiosa con le Asl: due pesi e due misure. E la Roma...

Lazio, Milinkovic e la quarantena in Serbia

CLICCA QUI PER TORNARE IN HOMEPAGE