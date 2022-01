Lazio | Parla "nonno" Romero: "Luka ha un grande futuro a Roma e nell'Argentina"

José Romero, padre di Diego, ex calciatore del Quilmes e nonno di Luka Romero, parla con animo del nipote. Ha scelto i microfoni di Perspectiva Sur per descrivere le emozioni di guardare il suo giovane rampollo crescere nei ranghi di una gloriosa società come la Lazio: "Parlo con mio nipote Luka ogni giorno. Ha contratto il Covid-19, si è preso qualche giorno in più di "vacanza". Ha lasciato Roma per Maiorca e li è stato contagiato. Ha dovuto quindi isolarsi. Dopo il tampone negativo è tornato alla Lazio, regolarmente in rosa. Questo è un periodo in cui devi prenderti cura di te stesso, ma non sempre le cose vanno come vorresti".

IL FUTURO - "Deve aspettare, stare calmo, penso che abbia un grande futuro alla Lazio, secondo i feeidback che ci danno dirigenti della Lazio, che sono molto contenti di lui. Ha appena compiuto 17 anni, anche se credo che quest'anno si potrà vedere un po' di più in campo. Inoltre Javier Mascherano lo ha appena chiamato per convocarlo in Nazionale U-20 tra due mesi”.

10/01/2022