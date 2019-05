Lazio, quindicesimo trofeo: sul sorpasso, la Roma e la Coppa delle Fiere...

La Lazio alza la Coppa Italia al cielo e festeggia il suo quindicesimo trofeo. Una vittoria che, oltre a conquistare l'accesso all'Europa League, permette ai biancocelesti di sorpassare la Roma quanto a trofei vinti. Nell'ormai lontano 2008, la squadra romanista conquistava la Coppa Italia: si tratta del quattordicesimo, nonché ultimo, trofeo ufficiale vinto dai giallorossi. E se, da una parte, gli sfottò viaggiano veloci sui social network, dall'altra si cerca di non sprofondare nella tristezza rivendicando una presunta parità di successi. Come? Rispondendo con post e commenti in cui chiamare in causa la Coppa delle Fiere.

LAZIO - ROMA, AGGANCIO O SORPASSO? - Un tema che torna spesso in auge, specialmente nel tentativo di rispondere ai successi internazionali della Lazio - quelli, però, riconosciuti dalla Uefa. Infatti, nonostante nelle ultime ore la tanto discussa Coppa delle Fiere sia comparsa sul web nella lista dei successi della Roma, la realtà parla chiaro: la Uefa non la riconosce ufficialmente. Una polemica social che viene registrata anche dal Corriere dello Sport. Ma la Lazio "non aggancia" la Roma. La sorpassa: è la squadra più titolata della Capitale. E con i suoi 15 successi ufficiali, in Italia è sotto solo a Juventus (68 titoli), Milan (48) e Inter (39).

COPPA DELLE FIERE, FACCIAMO CHIAREZZA - No, la Coppa delle Fiere non è un trofeo riconosciuto dalla Uefa. Nonostante abbia ispirato l'attuale Europa League. Quindi, inserirla nel proprio palmares per tentare di incrementare il proprio bottino e rivendicare la parità con la Lazio, è un'operazione che appare un po' goffa. Il comunicato della Uefa pubblicato il 30 giugno 2005 fa chiarezza, su questo: "La Coppa Uefa ha rimpiazzato la Coppa delle Fiere nel 1971/1972. [...], prego notare che la Coppa delle Fiere non è considerata una competizione Uefa e quindi la vittoria nella Coppa delle Fiere non va considerata una vittoria europea". Più chiaro di così.

Pubblicato il 17 maggio 2019 alle ore 11:23