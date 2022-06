Lazio, rabbia Lulic: “Una chiamata di Tare per l'addio. Futuro? Idee chiare”

Fonte: Francesco Bizzarri - Lalaziosiamonoi.it

Un lungo silenzio durato un anno. Dal suo addio al calcio ad oggi, capitan Senad Lulic torna al giorno in cui, con il contratto scaduto, ha salutato la Lazio. Si immaginava una festa, l’eroe del 26 maggio autore del gol vittoria in quella giornata indimenticabile. Niente di tutto questo. “Il club non ha trovato 5 minuti per dirmi prima e con chiarezza che era finita”, riporta il Corriere dello Sport. E ancora: “Bastava un grazie. La festa d’addio? Non posso autoinvitarmi. Mi ha chiamate Tare il 30 giugno dicendomi che non avremmo continuato insieme, che avrebbero preso un altro”. La storia di Senad Lulic finita così. Ma ora c’è il futuro: “Sto bene, vivo a Coira, faccio il padre h24, mi godo la famiglia, la libertà. Porto i figli a giocare a pallone, mia figlia fa unihockey". L'ex capitano della Lazio inizierà il prossimo 6 giugno il corso da allenatore a Coverciano. Dopo un anno di vacanza continuerà con il calcio.

Pubblicato il 31/05