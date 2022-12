Lazio, Romero convocato dall'Argentina U-20: la decisione della società

Fonte: Niccolò Di Leo - Lalaziosiamonoi.it

La Lazio dal 4 gennaio tornerà in campo contro il Lecce e darà il via a una seconda parte di stagione complicata. Per rendere al meglio a Maurizio Sarri servirà l'intera rosa a disposizione, nessuno escluso, soprattutto Luka Romero. Nelle ultime partite prima della sosta l'ala argentina aveva trovato più spazio a disposizione, riuscendo anche ad andare in rete e decidere la partita contro il Monza. Proprio per questa ragione, secondo quanto riporta Tyc Sport, la Lazio ha deciso di non lasciarlo partire per la nazionale Argentina U-20 che, dal 19 gennaio al 12 febbraio, sarà impegnata nel Sudamericano. In quel periodo, infatti, la squadra biancoceleste dovrà affrontare ben tre competizioni (campionato, Coppa Italia e Conference League) e un giocatore in crescita come Romero può rivelarsi utile nelle rotazioni a cui sarà chiamata la rosa. Il c.t. dell'Argentina U-20 Mascherano, che in estate dovrà condurre i suoi nel Mondiale di categoria, sarà dunque costretto a rinunciare a una pedina della sua formazione, pedina che resterà al servizio di Maurizio Sarri con l'obiettivo di arrivare ancora più preparato alla prossima chiamata della nazionale.

