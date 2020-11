Lazio, tour de force nel mese di novembre: Champions da dentro o fuori

Il mese di novembre inizia come nessuno se lo sarebbe mai aspettato in casa Lazio, nella peggiore delle situazioni immaginabili. Con il Covid che fa da protagonista (oltre che in tutto il mondo) anche a Formello. Negli ultimi giorni Inzaghi ha dovuto fare la conta dei giocatori disponibili: tra infortuni e possibili positivi la squadra è più che dimezzata. Adesso quindi servirà sangue freddo e molta audacia per affrontare un mese che si preannuncia decisivo per il cammino stagionale della Lazio. Si comincia oggi contro il Torino in campionato: peggior avversario non si poteva trovare, dato che la squadra di Giampaolo è a secco di vittorie e la sua panchina è già traballante. Poi tra tre giorni il primo del doppio scontro con lo Zenit che, con ogni probabilità, sarà determinante per il destino europeo dei biancocelesti. Poi ancora campionato, contro la Juventus: altro match difficilissimo, non solo per la portata dell'avversario, ma anche per la necessità di Pirlo di non sbagliare più. Dopodichè ci sarà la sosta che farà da spartiacque di novembre. Al rientro la trasferta con il Crotone, prima del ritorno in casa con lo Zenit. A chiudere l'intenso mese ci sarà la partita all'Olimpico contro l'Udinese.

TUTTI GLI IMPEGNI DELLA LAZIO A NOVEMBRE:

Torino - Lazio, 1/11 (ore 15)

Zenit - Lazio, 4/11 (ore 18.55)

Lazio - Juventus 8/11 (ore 12.30)

Crotone - Lazio 21/11 (ore 15)

Lazio - Zenit 24/11 (ore 21)

Lazio - Udinese 29/11 (ore 12.30)