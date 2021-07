Lotito vaccina la Lazio: progetto confermato, ecco quando si farà

RASSEGNA STAMPA - Nessun positivo in casa Lazio, la chiarezza voluta da Lotito ha smorzato sul nascere ogni dubbio e fornito le risposte, come da protocollo Figc. Tutto il gruppo squadra è stato sottoposto ai tamponi molecolari dopo la presunta positività di uno dei Primavera aggregati alla prima squadra: esiti tutti negativi. Lotito non ha voluto perdere tempo e, come riporta la rassegna di Radiosei, adesso potrebbe dare il via alle vaccinazioni. Il progetto è già da tempo nella testa del presidente, adesso l'iniziativa è confermata e pronta ad essere attuata nelle prossime settimane. Possibile che la squadra venga vaccinata al rientro da Auronzo (il ritiro finirà il 28 luglio) o dopo la fase di preparazione a Marienfeld (2-7 agosto).

Lazio, Peruzzi può rescindere il contratto: la situazione

