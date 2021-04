Napoli - Lazio, Farris in conferenza: "Alcuni episodi dubbi. Salvo la reazione sul 4-0"

Al termine della partita del Diego Armando Maradona fra Napoli e Lazio, terminata 5-2 per i partenopei, Massimiliano Farris, vice di Inzaghi è intervenuto in conferenza stampa. "Il risultato è negativo anche se ci sono episodi dubbi. Su tutti il rigore che ha indirizzato la partita. Milinkovic prende la palla, andava valutato meglio. Gli episodi ci hanno girato contro, penso anche al palo di Correa. Ci è mancata la loro concretezza. Non siamo però riusciti a difendere come l'avevamo preparata. Mi è piaciuta la reazione dopo il 4-0 ma il loro quinto gol ha chiuso la partita. Adesso resettiamo e ripartiamo perchè lunedì abbiamo una partita fondamentale. Cambi? Sono importanti, ci hanno aiutato ad alzare il ritmo. Il Napoli fa girare bene la palla ha giocato una grande partita".