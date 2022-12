RIVIVI DIRETTA - Almeria - Lazio 2-0: stop nell'ultima amichevole

Fonte: Elena Bravetti - Lalaziosiamonoi.it

Amichevole | Giovedì 22 dicembre 2022, ore 18.30

Stadio dei Giochi del Mediterraneo (Almeria)

Almeria - Lazio 2-0 (35' Patric aut., 46' Ramazani)

FORMAZIONI UFFICIALI

ALMERIA (4-3-3): Fernando; Pozo (80' Mendes), Chumi (80' Kaiky), Babic, Akieme (80' Centelles); Robertone (70' Costa), De La Hoz (70' Arnau), Melero (70' Eguaras); Ramazani (65' Portillo), Touré (70' Sousa), Lazaro (65' Baptistao).

A disp.: Pacheco, Embarba, Marezi, Fuoli.

All.: Joan Francesc Ferrer Sicilia

LAZIO (4-3-3): Provedel; Lazzari (75' Radu), Patric (80' Gila), Romagnoli, Marusic; Vecino (45' Milinkovic), Cataldi (64' M. Antonio), Luis Alberto (64' Basic); Felipe Anderson (75' Luka Romero), Immobile (75' Cancellieri), Pedro.

A disp.: Maximiano, Adamonis, Kamenovic, Bertini.

All.: Maurizio Sarri

Ammoniti: 23' Ramazani (A), 24' De La Hoz (A)

SECONDO TEMPO

90'+2' Triplice fischio dell'arbitro: finisce ora Almeria - Lazio.

90' Comunicato in questo momento l'extra-time: si giocherà per altri due minuti.

90' La Lazio non approfitta del corner, l'Almeria recupera e inizia il contropiede, poi rallenta e prosegue il giro palla.

89' Va Milinkovic, c'è la deviazione di un avversario. Sarà calcio d'angolo in favore della Lazio.

88' Pedro si prende un buon calcio di punizione dopo aver subito fallo da Kaiky. Milinkovic è già sulla palla, pronto a battere.

84' Romero crossa in area all'indirizzo di Pedro. Lo spagnolo finisce a terra dopo il duello con Kaiky. Recupera il portiere, per l'arbitro non c'è irregolarità.

80' Per la Lazio, dentro Mario Gila e fuori Patric.

80' Fuori Akieme, Pozo e Chumi; entrano Kaiky, Centelles e Mendes.

79' Corner Lazio: palla sul primo palo, chiude Arnau. Sugli sviluppi della stessa azione, Marcos Antonio stoppa e conclude: c'è la parata di Fernando Martinez.

78' Lazio pericolosa, con Cancellieri e Pedro che tentano di inserirsi. Babic chiude tutto mettendo la palla in angolo.

75' Triplo cambio Lazio: entrano Cancellieri, Radu e Luka Romero; escono Immobile, Lazzari e Anderson.

74' Almeria pericolosa con Baptistao, che tenta il gol di testa da posizione ravvicinata. La conclusione non impensierisce Provedel.

71' Palla filtrante di Marusic per Basic, su cui però interviene Pozo, che evita anche il calcio d'angolo.

70' Quattro cambi per Rubì: escono Melero, Touré, De La Hoz e Robertone: entrano Eguaras, Sousa, Arnau e Costa.

68' Felipe Anderson scarica dietro per Basic, che prova la conclusione dal limite dell'area di rigore non inquadrando lo specchio della porta: palla alta.

67' Touré contro Patric: raddoppia Felipe Anderson, che guadagna la rimessa laterale.

64' Entrano Portillo e Baptistao, escono Ramazani e Lazaro.

64' Doppio cambio Lazio: entrano Basic e Marcos Antonio, escono Luis Alberto e Cataldi.

63' Va Luis Alberto, allontana la difesa dell'Almeria. Sugli sviluppi dell'azione arriva la conclusione di un biancoceleste, parata senza problemi da Fernando.

62' Trattenuto Felipe Anderson da Akieme: calcio di punizione da posizione defilata in favore della Lazio. Pedro e Luis Alberto accanto al pallone.

61' Sull'apertura di Ramazani, il pallone viene deviato da un difensore della Lazio e non arriva a Touré. Rimedia Provedel.

60' Pedro tenta di penetrare in area di rigore, ma viene fermato dalla retroguardia spagnola. Poi ci prova Milinkovic dalla distanza, il tiro è completamente fuori misura.

59' L'Almeria perde un po' di tempo in occasione della rimessa laterale da parte della Lazio. L'arbitro redarguisce Ramazani.

58' Chumi sbaglia l'appoggio laterale, regalando di fatto palla alla Lazio.

56' Sbaglia la Lazio con Marusic, ne approfitta l'Almeria che va al cross, Touré non è preciso nello stop e perde la palla.

55' Ramazani a un passo dalla doppietta: Provedel devia in angolo!

54' Pedro mette una buona palla in area, arriva la girata di Milinkovic con cui però non inquadra lo specchio della porta. C'era stata anche segnalazione di off-side.

52' Buona palla di Luis Alberto in area di rigore per Immobile, che però scivola e si fa anticipare dalla difesa avversaria.

50' Cross di Luis Alberto per Milinkovic, che sfiora solamente e spreca una buona occasione!

50' Azione personale di Lazzari, che poi rimedia il fallo di De La Hoz. Quest'ultimo, già ammonito, rischia l'espulsione. Tuttavia, l'arbitro la risolve con il solo calcio di punizione.

49' Milinkovic finisce a terra e c'è fallo sul Sergente: calcio di punizione per la Lazio all'altezza del cerchio di centrocampo.

48' Cataldi serve Immobile in profondità, ma l'attaccante era avanti a Chumi al momento del passaggio. Si alza la bandierina dell'assistente, palla all'Almeria.

46' Arriva il raddoppio dell'Almeria. Grande azione di Ramazani, che evita Patric, scivola Lazzari. Con il destro batte Provedel, che avrebbe potuto di certo far meglio.

45' Fischia l'arbitro: riprende Almeria - Lazio.

45' Primo cambio per la Lazio: esce Vecino, entra Milinkovic.

PRIMO TEMPO

45'+1' Duplice fischio dell'arbitro: finisce il primo tempo.

45' Comunicato in questo momento l'extra-time: si giocherà fino al 46'.

44' Palla lunga di Romagnoli all'indirizzo di Pedro, che però si trova in posizione di off-side. Fischia l'arbitro, palla all'Almeria.

41' Fallo di Pedro su Pozo e calcio di punizione in favore dell'Almeria.

40' Contropiede Almeria: cross forte sul secondo palo di Ramazani: la palla finisce sul fondo.

39' Sugli sviluppi del corner, ci prova Felipe Anderson che schiaccia a terra: il pallone finisce alto.

38' Prima occasione della Lazio con Immobile, che prende palla sulla trequarti e conclude direttamente in porta. Ci mette la punta delle dita Martinez, che devia in angolo.

36' Almeria in vantaggio! Cross di Pozo, Touré si pone sulla traiettoria, ma il tocco decisivo è quello di Patric. Provedel battuto, e Lazio che deve inseguire.

34' Brivido per la Lazio: Provedel non esce bene, Akieme tocca il pallone alle sue spalle, Patric libera davanti alla linea di porta.

33' Ramazani per l'inserimento di Lazaro che s'allunga il pallone: recupera la difesa della Lazio.

32' Sponda di Pedro per Luis Alberto a cercare Immobile: ma la palla è fuori misura per Ciro, si riparte dal portiere.

30' Pallone corto all'indirizzo di Pozo, chiude bene in anticipo Marusic.

29' Bravo Romagnoli a chiudere senza fallo su Robertone. Si riparte dalla rimessa dal fondo di Provedel.

28' Intervento duro di Lazzari, che si lancia sul pallone con troppa foga nel duello con Melero. Calcio di punizione in favore della squadra di casa.

27' Robertone viene trattenuto, l'arbitro concede il calcio di punizione all'Almeria dall'altezza del centrocampo. Gli spagnoli si lamentano con l'arbitro: volevano l'ammonizione.

24' Nell'azione che segue viene sanzionato anche l'intervento di De La Hoz su Luis Alberto: ammonito anche lui. Lo spagnolo rimane a terra per un problema al ginocchio, entra in campo lo staff medico della Lazio.

23' Fallo di Ramazani che interviene in ritardo su Lazzari: primo cartellino giallo del match per il calciatore belga dell'Almeria.

20' Cataldi in profondità, ma la palla è troppo lunga per Ciro Immobile: arriva prima il portiere avversario. Buona idea, tuttavia, quella del numero 32 biancoceleste.

18' Cross di Robertone dalla bandierina, allontana la difesa della Lazio. Akieme recupera e conclude dalla distanza, ma il tiro non centra lo specchio della porta.

17' Patric arriva prima di Touré sulla palla, ma lo spagnolo se la trascina in out. Primo calcio d'angolo per l'Almeria, Robertone pronto alla battuta.

16' Chumi sbaglia completamente il passaggio in avanti, finendo per "servire" direttamente Provedel.

14' Troppo veloce l'inserimento di Vecino all'indirizzo di Felipe Anderson. La rimessa in gioco è dell'Almeria, e dunque di Akieme.

10' Prima conclusione dell'Almeria. Errore in fase di costruzione della Lazio, arriva il tiro dal limite dell'area di rigore di De La Hoz ma anche la parata di Provedel.

8' Pedro cambia gioco sulla destra all'indirizzo di Felipe Anderson. Buono il passaggio del brasiliano per Vecino, che tenta il cross in area di rigore. C'è l'uscita di Fernando Martinez.

7' Fallo di Luis Alberto su Robertone, calcio di punizione per l'Almeria. Calcia direttamente Robertone, Provedel interviene coi pugni.

5' Cross di Akieme, chiude Patric prima dell'arrivo di Touré.

3' Cataldi per Luis Alberto, esce fino al limite dell'area di rigore il portiere dell'Almeria, Fernando. Prima buona azione per la Lazio.

1' Fischia l'arbitro: inizia ora Almeria - Lazio.

Buonasera amiche ed amici de Lalaziosiamonoi.it e benvenuti alla diretta scritta di Almeria - Lazio, ultimo test prima della ripresa in trasferta a Lecce. Indisponibile Casale che ha risposto presente allo stage di Mancini e si sta allenando con la Nazionale a Coverciano, sarà titolare al suo posto Patric. Non ci sarà neanche Zaccagni, alle prese con qualche sintomo influenza, sostituito da Pedro. Partirà dal 1' ancora una volta Luis Alberto al posto di Milinkovic. Il fischio d'inizio della gara è fissato alle 18.30 sotto i riflettori del Power Horse Stadium.