RIVIVI DIRETTA - Lazio - Benevento 5-3: finale al cardiopalma, Immobile la chiude!

Serie A 2020-2021, 31ª giornata

Lazio - Benevento 6-3 (10' Depaoli aut., 20' Immobile, 36' Correa rig., 45' Sau, 48' Montipò aut. 63' Viola rig., 85' Glik, 90'+6' Immobile)

Domenica 18 aprile 2021, ore 15:00

Stadio Olimpico di Roma

Formazioni ufficiali:

LAZIO (3-5-2): Reina; Marusic, Acerbi, Radu; Lazzari, Milinkovic, Leiva (56' Parolo), Luis Alberto (69' Akpa Akpro (86' Hoedt)), Fares (56' Lulic); Correa (69' Muriqi), Immobile. A disp.: Strakosha, Alia, Musacchio, Patric, Cataldi, Escalante, Pereira. All.: Massimiliano Farris.

BENEVENTO (4-3-2-1): Montipò; Depaoli, Glik, Barba, Letizia (56' Caldirola); Improta, Schiattarella (56' Viola), Ionita (77' Iago Falque); Insigne, Sau (45' Dabo); Gaich (56' Lapadula). A disp.: Manfredini, Lucatelli, Tello, Hetemaj, Di Serio, Pastina, Lapadula. All.: Filippo Inzaghi.

Arbitro: Ghersini (sez. di Genova)

Ammoniti: 34' Montipò (B), 50' Schiattarella (B), Akpa Akpro (L)

SECONDO TEMPO

90'+6' Triplice fischio, la Lazio vince 5-3.

90'+5' GOOOOOOOOOOOOOOOOL! Immobile mette fine alle sofferenze della Lazio!

90'+4' Contropiede di Immobile. L'attaccante serve Lazzari, ma l'esterno dà al compagno di squadra una palla troppo lunga. Montipò ci arriva.

90+3' Calcio di punizione battuta da Viola, allontanao i giocatori della Lazio.

90'+2' Parolo, che aveva bloccato Iago Falque, viene ammonito da Ghersini.

90' Sei minuti di extra-time comunicati in questo secondo.

89' Hoedt recupera un'ottima palla e serve Immobile: l'attaccante chiama in causa Muriqi, che tenta il tiro, murato dalla retroguardia del Benevento.

87' Milinkovic allontana e serve Immobile mentre tutto il Benevento è in fase d'attacco. Ma il bomber non arriva sulla palla.

86' Ultimo cambio per la Lazio, esce Akpa Akpro, entra Hoedt.

85' Calcio d'angolo per i giallorossi, e gol di Glik!

84' Calco di punizione per il Benevento calciata da Viola: allontana Viola. Sulla ribattuta, è provvidenziale la parata di Reina su Depaoli che mette in corner.

82' Cross di Milinkovic, interviene Montipò che mette la palla in out: rimessa in gioco per la Lazio.

80' Benevento ancora in avanti: è ancora Insigne a mettere paura a Reina, ma la conclusione è completamente fuori misura.

79' Ci prova Insigne con una conclusione dal limite dell'area, ma Reina interviene troppi problemi

77' Altro cambio per Pippo Inzaghi: esce Ionita, entra Iago Falque.

76' Milinkovic per Lazzari che crossa in area, ma la palla è troppo sul portiere. Montipò ci arriva senza problemi.

75' Duro intervento di Ionita su Radu: il romeno rimane a terra per qualche secondo, salvo poi rialzarsi e proseguire la gara.

74' Calcio d'angolo per il Benevento: calcia Viola sul secondo palo, interviene Caldirola ma la palla finisce sul fondo.

71' Il neo-entrato Muriqi subisce fallo da Akpa Akpro.

70' Calco di punizione per il Benevento dopo lntervento di Akpa Akpro su Viola. L'ivoriano viene ammonito.

69' Doppia sostituzione per Farris: escono Luis Alberto e Correa, entrano Akpa Akpro e Muriqi.

68' L'arbitro, dopo aver rivisto l'azione al Var, annulla il gol. C'è, difatti, una spinta subita da Lazzari.

67' Ghersini si prende qualche secondo di tempo prima di convalidare il gol: protesta ufficiale dei giocatori della Lazio per due falli in area di rigore.

66' Terzo gol del Benevento: Lapadula colpisce di testa e sorprende Reina da pochi passi.

65' Cross in area di Viola, Acerbi devia la palla in calcio d'angolo.

63' Calcia Viola e spiazza Reina: i giallorossi si portano sul 4 a 2.

61' Ghersini va a vedere al Var l'intervento di Marusic su Ionita. L'arbitro dà il calcio di rigore in favore del Benevento.

59' Scatto di Improta, Marusic interviene di spalla. L'arbitro dà il calcio d'angolo al Benevento, nonostante le proteste del montenegrino.

56' Escono Schiattarella, Letizia e Gaich, entrano Viola, Caldirola, Lapadula.

56' Escono Leiva e Fares, entrano Parolo e Lulic

55' Immobile sbaglia dal dischetto: Montipò è provvidenziale e para anche il tiro di Fares sulla ribattuta.

54' L'arbitro Ghersini viene richiamato dal Var per visionare il fallo di Gaich su Milinkovic. Chiusa l'on field review, il direttore di gara entra in campo e dà calcio di rigore.

53' Calcio d'angolo per la Lazio, cross di Fares. Nella mischia d'area di rigore, il 'Sergente' rimedia un colpo.

52' Glik travolge Milinkovic: il calciatore del Benevento prende anche l'ammonizione.

50' Schiattarella ferma l'avanzata di Lazzari: l'arbitro estrae il cartellino giallo ai suoi danni.

48' GOOOOOOOOOOOOOOL! Splendida progressione di Immobile che porta via Glik. Il bomber della Lazio serve Correa, che mette la palla in rete facendola passare sotto le gambe di Montipò.

45' Inizia il secondo tempo del match. Solamente un cambio per il Benevento: esce Sau, entra Dabo.

SINTESI PRIMO TEMPO

La Lazio conclude avanti per 3 a 1 il primo tempo della sfida contro il Benevento. La prima rete arriva al 10'. Si tratta di un autogol di Depaoli, e non della rete di Immobile. L'arbitro prima non dà la marcatura per posizione di off-side ma, dopo un check col Var, la convalida. Il raddoppio lo sigla il bomber biancoceleste al 20'. Al 36' arriva il tris firmato Correa. I giallorosso accorciano le distanze sul finire del primo tempo, al 45': il tiro a giro di Sau è imprendibile per Reina.

PRIMO TEMPO

45'+1' Duplice fischio, finisce la prima frazione di gioco.

45'+1' Leiva commette fallo su Sau, l'arbitro opta per il calcio di punizione in favore del Benevento.

45' Sarà soltanto uno il minuto di recupero, che inizia in questo momento.

45' In chiusura di primo tempo arriva il gol del Benevento. Il tiro a giro di Sau è imprendibile per Reina.

42' Calcio di punizione per il Benevento: calcia Sau, ma la palla va direttamente tra i guanti di Reina.

40' Calcio d'angolo per la Lazio. Batte Luis Alberto, allontana la retroguardia del Benevento. La conclusione di Lazzari è completamente fuori misura.

37' Immobile scambia con Luis Alberto, e il 'Mago' tenta la conclusione in porta: Montipò non ha problemi a far sua la palla.

36' GOOOOOOOOOOOOOOOOL! Correa non sbaglia, spiazza Montipò e porta a tre le marcature della Lazio.

36' Immobile cede il rigore a Correa: il 'Tucu' è pronto a battere dal dischetto.

34' Scambiano Immobile e Correa, con l'argentino che viene atterrato in area di rigore da Montipò. L'arbitro opta per il tiro dagli undici metri, il portiere viene ammonito.

33' Lotta Immobile, che interviene in maniera irregolare su Schiattarella. Calcio di punizione per il Benevento.

31' È velocissimo Lazzari sulla propria fascia! L'esterno crossa in area, chiude Barba in calcio d'angolo.

30' Tocco all'indietro di Luis Alberto per Milinkovic che, preso in controtempo, non arriva sulla palla. Ripartono gli avversari con Letizia.

29' Correa dribbla all'interno dell'area di rigore, per poi chiamare in causa Luis Alberto. Schiattarella anticipa e fa ripartire i suoi.

27' Servito Sau, ma l'attaccante del Benevento è oltre la linea del fuorigioco: l'assistente alza la bandierina, l'arbitro ferma l'azione.

26' Lazzari per Milinkovic, che cerca la giocata di tacco. La palla finisce direttamente in fallo laterale, riparte il Benevento.

25' Marusic duella con Sau, che rimane a terra. Recupera Improta, che tenta la conclusione di sinistro, ma la palla finisce alta sopra la traversa.

23' Scontro Lucas Leiva - Gaich, con il brasiliano che si spiega anche con Pippo Inzaghi in panchina.

22' Cross di Depaoli per Gaich, ma Reina interviene, mettendo fine all'azione del Benevento potenzialmente pericolosa.

20' GOOOOOOOOOOOOOOL! Ancora Immobile! Il bomber d'Euopa, imbeccato in verticale da Milinkovic, mette la palla lì dove Montipò non può arrivare.

19' Il contropiede del Benevento viene orchestrato da Improta. Acerbi prova a chiudere, Fares chiama in causa Reina.

18' Luis Alberto per Fares che poi crossa in area di rigore. Deviazione di Letizia in calcio d'angolo.

16' Cross di Letizia sul secondo palo, Reina non ha problemi a far suo il pallone.

14' Ottimo Acerbi in fase di copertura su Depaoli, riparte la Lazio.

13' Eccezionale progressione di Lazzari sulla fascia, Letizia lo tiene. L'esterno finisce a terra e accenna una protesta, ma l'arbitro fa proseguire il gol.

12' Duellano Sau e Milinkovic, ma la rimessa in gioco è della Lazio.

10' GOOOOOOOOOOOOL! Lazio in vantaggio con Ciro Immobile. L'arbitro non dà il gol per posizione di off-side dell'attaccante, ma dopo un consulto con il Var, lo convalida.

9' Calcia Luis Alberto, Radu colpisce di testa: ma la palla va di poco alta sopra la traversa.

7' Lazzari s'invola verso la porta difesa da Montipò, ma viene atterrato da Letizia e Ionita. Calcio di punizione per la Lazio.

6' Contrasto Luis Alberto - Schiattarella, con il calciatore del Benevento che rimane qualche secondo a terra. Riparte la Lazio da Reina.

5' Nell'azione immediatamente successiva, Ionita carica il destro e tenta di impensierire Reina: la palla va al lato del palo.

4' Ghiottissima occasione per la Lazio: Fares crossa in area di rigore, ma il tiro di Immobile colpisce il palo. L'attaccante ci riprova sulla ribattuta, ma la conclusione va di poco al lato del palo.

3' Buona incursione di Insigne sulla fascia destra: tenta il cross ma è buona l'uscita di Reina, che fa sua la palla.

2' Immobile riceve da Correa, ma il bomber della Lazio è in posizione di off-side. Riparte il Benevento.

1' Il Benevento si fa subito vedere dalle parti di Reina: cross di Improta, ma il colpo di testa di Ionita si perde alta sopra la traversa.

1' Fischio d'inizio dell'arbitro, inizia Lazio - Benevento.

AGGIORNAMENTO ORE 14.45 - I calciatori escono dal campo: poco meno di un quarto d'ora e arriverà il fischio d'inizio del match!

AGGIORNAMENTO ORE 14.20 - Entrambe le squadre sono ora sul rettangolo di gioco per il riscaldamento.

AGGIORNAMENTO ORE 14.15 - I portieri della Lazio fanno in questo momento il proprio ingresso in campo e iniziano il riscaldamento pre-gara.

AGGIORNAMENTO ORE 14.05 - Nell'immediato pre-partita di Lazio - Benevento, Manuel Lazzari è intervento ai microfoni di Lazio Style Radio: "Vogliamo regalare un'altra vittoria a Inzaghi" (QUI le dichiarazioni complete).

Buonasera amiche e amici de Lalaziosiamonoi.it da Elena Bravetti e benvenuti alla diretta scritta del match tra Lazio e Benevento, valida per la trentunesima giornata di Serie A. Dopo le vittorie contro Udinese, Spezia ed Hellas Verona, davanti ai biancocelesti la squadra di Pippo Inzaghi. I giallorossi, che al contrario degli avversari, sono reduci dalla sconfitta in casa col Sassuolo. Per i capitolini, ancora senza il proprio allenatore in panchina, si tratta nell'ennesima finale da portare a casa se si vuole continuare a lottare per un piazzamento Champions. Appuntamento alle 15 all'Olimpico per il fischio d'inizio del match!

