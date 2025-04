RIVIVI DIRETTA - Lazio-Bodo/Glimt 3-1: passano i norvegesi ai rigori

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

Europa League 2024/25 | Quarti di finale, ritorno

LAZIO - BODO/GLIMT 3-1

Giovedì 17 aprile 2025, ore 21:00

Stadio Olimpico, Roma

FORMAZIONI UFFICIALI

LAZIO (4-2-3-1): Mandas; Lazzari, Gila, Romagnoli, Marusic (68' Tavares (92' Hysaj)); Rovella (84' Vecino), Guendouzi; Isaksen (84' Tchaouna), Pedro (68' Dia), Zaccagni (88' Noslin); Castellanos.

A disposizione: Dele-Bashiru, Dia, Furlanetto, Gigot,, Provedel. All. Baroni.

BODO/GLIMT (4-3-3): Haikin; Sjovold, Bjortuft (105' Jensen), Gundersen, Bjorkan (103' Sorli); Evjen, Berg, Saltnes (57' Fet); Blomberg (75' Helmersen), Hogh (75' Maatta), Hauge.

A disposizione: Auklend, Bro Hansen, Brondbo, Helmersen, Kjaer, Lund, Maatta, Moe, Nielsen. All. Knutsen.

Ammoniti: 22' Rovella (L), 35' Hogh (B), Knutsen (L), 76' Helmersen (B), 79' Berg (B), 102' Sjovold (B), 107' Dia (L)

RIGORI

5° Lazio: Castellanos - Para Haikin

5° Bodo: Berg - Tira fuori

4° Lazio: Guendouzi - GOL!

4° Bodo: Moe - Gol

3° Lazio: Noslin - Tira fuori

3° Bodo: Sorli - Gol

2° Lazio: Tchaouna - Para Haikin

2° Bodo: Fet - Gol

1° Lazio: Dia - GOL!

1° Bodo: Hauge - Para Mandas!

SECONDO TEMPO SUPPLEMENTARE

120'+1' Fischia l'arbitro: andiamo ai calci di rigore.

120'+1' Castellanos subisce fallo in area di rigore, ma era in posizione di off-side.

120' Un minuto di recupero.

120' Secondo giallo per Helmersen, che viene espulso.

118' Subito dopo, chance anche per Dia, ma la conclusione è veramente debole e troppo sul portiere: nulla da fare.

117' Tchaouna fa una splendida progressione, ma poi mette la palla in mezzo all'area e non trova nessuno.

116' La Lazio ci prova ancora, questa volta col colpo di testa di Vecino che però si perde alto sopra la traversa. Peccato era potenzialmente una buona chance per riportarsi in vantaggio nel computo totale delle due sfide.

112' Noslin crossa all'indirizzo di Castellanos, che si ferma per dei crampo. Staff medico in campo per l'argentino, che ha giocato tantissimo quando era appena tornato dall'infortunio.

109' Arriva il gol di Helmersen, che rimette nuovamente la situazione sul pareggio.

107' Dia spende il fallo per fermare il potenziale contropiede del Bodo: viene ammonito.

105' Ci prova Berg dalla distanza: la palla si perde alta sopra la traversa.

105' Fischia l'arbitro e inizia anche il secondo tempo supplementare.

105' Cambia ancora il bodo: entra Jensen al posto di Bjortuft.

PRIMO TEMPO SUPPLEMENTARE

105'+2' Finisce anche il primo tempo supplementare.

105'+2' Bravo Tchaouna a guadagnarsi un prezioso calcio d'angolo: va lui sulla bandierina, Vecino la colpisce. Veramente per pochissimo la palla non inquadra lo specchio della porta.

105' Comunicato in questo momento il tempo di recupero: si giocherà per altri due minuti.

103' Un altro cambio per il Bodo/Glimt: fuori Bjorkan, dentro Sorli.

102' Castellanos subisce fallo, Sjovold riceve il cartellino giallo.

99' GOOOOOOOOOOOOLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL!!!! E la Lazio ora è in vantaggio! Dia sigla il gol del 3-0! L'assist è di quelli di gran pregio di Guendouzi!

92' Bruttissima notizia in casa Lazio: Tavares in lacrime, nuovamente infortunato. Al suo posto entra Hysaj.

90' Fischia l'arbitro: inizia il primo tempo supplementare.

SECONDO TEMPO

90'+5' Finisce la partita: si andrà ai tempi supplementari!

90'+3' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOLLLLLLLLLLLLLLL!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Noslin raddoppiaaaaa!

90' Cinque minuti di recupero.

88' Fuori anche Zaccagni, dentro Noslin!

84' Altri cambi per la Lazio: fuori Isaksen e dentro Tchaouna; fuori Rovella e dentro Vecino.

80' Gioco fermo per problemi fisici del portiere del Bodo/Glimt, che ora rinvia finalmente la palla. Quanto tempo perso da Haikin!

79' Berg interviene fallosamente su Tavares e rimedia l'ammonizione.

78' Zaccagni e Tavares sul punto di battuta: alla fine va il capitano ma il portiere c'arriva e devia in angolo, l'ennesimo.

76' Fallo di Helmersen su Zaccagni e calcio di punzione per la Lazio. Il calciatore del Bodo viene ammonito.

75' Fuori Hogh, dentro Maatta. E ancora dentro Helmersen per Blomberg.

72' Crossa Isaksen in area: Castellanos prova la girata ma la conclusione è fuori misura!

68' Doppio cambio per la Lazio: fuori Marusic, dentro Tavares; fuori Pedro, dentro Dia.

65' Calcio d'angolo in favore della Lazio, l'ennesimo, Rovella sul punto di battuta. L'azione si conclude con l'ennesima occasione sprecata, questa volta da Zaccagni.

64' Gigantesca occasione per la Lazio, con Castellanos che, a tu per tu col portiere, calcia veramente troppo debole. Haikin ci arriva!

63' Tiro al volo di Pedro driettamente in porta e calcio d'angolo per la Lazio dopo la deviazione da parte del portiere!

60' Knutsen allontana la palla prima del fallo laterale: rimedia anche lui il cartellino giallo.

57' Cambio per il Bodo: Saltnes fuori, Fet dentro.

56' Calcio d'angolo Lazio: batte Isaksen, la difesa del Bodo allontana il pericolo. Poi la palla arriva a Pedro, ma l'arbitro ferma l'azione per fallo in attacco.

55' Pedro mette una bella palla al centro dell'area, Zaccagni di prima battuta: il portiere c'arriva e blocca.

54' Adesso va ancora a un passo dal raddoppio con Castellanos! Ora le occasioni sprecate diventano troppe.

52' Zaccagni bravissimo a scappare dalla marcatura avversaria e conquistare un buon calcio d'angolo, che va a battere direttamente lui. La Lazio continua ad essere in possesso palla, quasi un assedio biancoceleste.

50' Azione velocissima per la Lazio, con Isaksen che si ritrova a tu per tu col portiere, ma non riesce a caricare la conclusione. Mani sul volto per il danese, un'occasione sprecata.

49' Calcio di punizione alla Lazio, questa volta per il fallo subito da Guendouzi, che viene fermato nella sua corsa sulla fascia.

47' Marusic si guadagna un calcio d'angolo, che batte il solito Zaccagni. Sulla ribattuta ci prova Isaksen, ma la conclusione viene murata dalla difesa.

46' Il secondo tempo inizia nello stesso modo in cui s'era concluso il primo, con la Lazio in attacco.

45' Fischia l'arbitro: inizia il secondo tempo di Lazio-Bodo/Glimt.

PRIMO TEMPO

45'+2' Duplice fischio dell'arbitro: finisce in questo momento il primo tempo di Lazio-Bodo/Glimt.

45'+2' Berg conclude direttamente in porta: Mandas è attentissimo e devia in angolo.

45'+2' Calcio di punizione in favore dl Bodo dopo il fallo si Guendouzi. Sul punto di battuta c'è solamente Berg.

45'+1' Gila crossa in area e Zaccagni colpisce la traversa!

45' Brutto fallo di Bjorkan su Isaksen e calcio di punizione in favore della Lazio. Se ne occuperà Zaccagni.

44' Succede praticamente di tutto: l'ultima conclusione è quella di Zaccagni, che però viene murata dal portiere. Che peccato! Lazio a un passo dal gol almeno in due occasioni nella stessa azione!

43' Bellissima palla in mezzo all'area, ma non c'è ancora nessuno all'appuntamento. Sarà però calcio d'angolo per la Lazio.

38' Lazzari recupera un buon pallone e prova la conclusione direttamente in porta: la palla si perde non di molto sopra la traversa.

37' Problemi per Blomberg, che si fa male praticamente da solo nel duello con Marusic. Il calciatore pouò proseguire: si riparte dal fallo laterale per il Bodo.

36' La Lazio spreca completamente il calcio di punizione, facendo finire la palla direttamente in out. Ad Haikin il compito di rimetterla in gioco.

35' Un'ammozione anche per quanto riguarda il Bodo/Glimt, sanzionato Hogh sul fallo ai danni di Rovella.

32' Lancio lungo di Mandas, ci va Castellanos ma insieme al difensore del Bodo. L'arbitro vede il fallo del Taty e fischia, interrompendo l'azione.

30' La Lazio è in continuo possesso palla, prova ad avvicinarsi alla porta difesa da Haikin, ma il Bodo è schierato e difficile da superare.

26' Alla fine va Isaksen, la palla viene allontanata. Ma la Lazio rimane comunque in possesso palla. Ritmi altissimi all'Olimpico!

25' Bjortuft fa fallo su Zaccagni, sarà calcio di punizione in favore della Lazio. Zaccagni e Isaksen sul punto di battuta.

24' Subito contropiede della Lazio: Isaksen s'invola sulla fascia, poi scarica su Castellanos che prova la conclusione dalla distanza: la palla si perde alta sopra la traversa.

23' Calcio di punizione per il Bodo: Berg sul punto di battuta. Alla fine dell'azione arriva il colpo di testa di Blomberg, che si ferma sui guantoni di Mandas.

22' Cartellino giallo per Rovella, "colpevole" secondo l'arbitro della trattenuta su Blomberg.

21' GOOOOOOOOOOOOLLLLLLLLLLLL!!!! E la sblocca Castellanos! Lazio in vantaggio, l'Olimpico è una cosa straordinaria! Isaksen crossa, Taty la mette dentro di tacco!

19' Lazio che ora invade completamente l'area di rigore avversaria. Pedro prova la conclusione, mura Hikin. Sulla ribattuta Zaccagni scivola prima di colpire la palla.

18' Azione prolungata della Lazio che si conclude con il cross di Rovella al centro dell'area e l'uscita sicura di Haikin, che fa propria la palla e continua a perder tempo per rimetterla in gioco.

15' Gioco fermo con Romagnoli a terra. Le immagini mostrano il brutto intervento di Blomberg sul difensore della Lazio. Il numero 13 può proseguire, l'arbitro dà la palla ai biancocelesti, che ripartono.

14' Occasione Lazio! Pedro mette una splendida palla al centro dell'area, ma non c'è alcun compagno che possa spingerla in rete.

12' Pedro crossa per Zaccagni, che finisce a terra dopo l'intervento del portiere Haikin. Il capitano si spiega con l'arbitro, che non vede gli estremi per il calcio di rigore.

11' Castellanos recupera una buona palla all'altezza del cerchio di centrocampo, ma poi la sciupa tirando contro un calciatore avversario, che riparte.

9' Dopo un avvio arrembante da parte del Bodo, la Lazio sembra avergli preso le contromisure. Rimane in possesso palla fin quando Isaksen si porta fuori la palla, Bjorkan rimette in gioco.

8' Calcio d'angolo Lazio: dalla bandierina va Isaksen, la difesa del Bodo allontana. Sulla ribattuta ci prova anche Gila, ma la sua conclusione è completamente fuori misura.

7' Ci prova il Taty Castellanos, che scambia con Isaksen. Arriva la conclusione del danese che però è poco precisa e potente: non impensierisce il portiere.

5' Clamorosa occasione del Bodo di portarsi avanti: per fortuna nessun compagno riesce a spingere in porta la palla messa al centro dell'area da Bjorkan.

4' Calcio di punizione in favore del Bodo: va il numero 7 Berg, ma la palla arriva direttamente tra i guantoni di Mandas.

1' Fischia l'arbitro: inizia in questo momento Lazio-Bodo/Glimt.

AGGIORNAMENTO ORE 20.45 - Tutti dentro gli spogliatoi: tra quindici minuti sarà il momento di Lazio-Bodo/Glimt.

AGGIORNAMENTO ORE 20.35 - A pochi minuti dall'inizio del match, il presidente Lotito è intervenuto ai microfoni di Sky (QUI LE DICHIARAZIONI COMPLETE).

AGGIORNAMENTO ORE 20.25 - Le squadre fanno il loro ingresso in campo per iniziare il riscaldamento.

Buonasera amiche ed amici de Lalaziosiamonoi.it da Elena Bravetti e benvenuti alla diretta scritta di Lazio-Bodo/Glimt, gara di ritorno dei quarti di finale di Europa League. Appuntamento alle 21.00 col fischio d'inizio del match.

