RIVIVI DIRETTA - Lazio - Milan 1-2: Immobile illude, beffa Tonali nel finale

Fonte: Elena Bravetti - Lalaziosiamonoi.it

Domenica 24 aprile 2022, ore 20:45

Stadio Olimpico di Roma

LAZIO - MILAN 1-1 (5' Immobile, 50' Giroud, 90'+2' Tonali)

FORMAZIONI UFFICIALI

LAZIO (4-3-3): Strakosha; Lazzari (80' Hysaj), Patric (80' Luiz Felipe), Acerbi, Radu (63' Marusic); Milinkovic, Leiva (60' Cataldi), Luis Alberto (60' Basic); Felipe Anderson, Immobile, Zaccagni. A disp.: Reina, Adamonis, Kamenovic, Radu, Akpa Akpro, Cabral, Moro, Romero. All.: Sarri.

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Kalulu, Tomori, Theo Hernandez; Tonali, Kessié; Messias (70' Krunic), Brahim Diaz (67' Ibrahimovic), Leao (86' Saelemaekers); Giroud (67' Rebic). A disp.: Tatarusanu, Mirante, Ballo-Tourè, Castillejo, Romagnoli, Lazetic, Bakayoko, Gabbia. All.: Pioli

Arbitro: Marco Guida (sez. Torre Annunziata); Assistenti: Meli - Peretti; IV uomo: Piccinini; V.A.R.: Orsato; A.V.A.R.: Zufferli.

Ammoniti: 8' Strakosha (L), 26' Tomori (M), 52' Leiva (L), 74' Cataldi (L), 83' Kalulu (M), 90'+3' Tonali (M)

SECONDO TEMPO

90'+5' Triplice fischio, finisce il match.

90'+3' Ammonito Tonali, che si toglie la maglia dopo aver siglato il gol.

90'+2' Arriva il gol del Milan, firmato Tonali.

90' Comunicato in questo momento l'extra-time: si gioca fino al 95'.

90' Sugli sviluppi dell'angolo Theo Hernandez conclude dalla distanza, la palla si eprde di pochissimo sopra la traversa.

89' Milan vicino al gol del raddoppio: Ibrahimovic conclude ma c'è la deviazione di un giocatore della Lazio.

87' Bravo Felipe Anderson a vincere il duello con Theo Hernandez e a guadagnarsi una rimessa laterale.

86' Cambio per il Milan: esce Leao, entra Saelemaekers.

85' Brutto fallo di Ibrahimovic su Basic e cartellino giallo nei confronti dello svedese.

85' Ancora Milan pericoloso con Rebic che conclude dalla distanza: c'arriva Strakosha.

84' Provvidenziale Strakosha sul sinistro potente di Leao!

83' Ammonizione di Kalulu per il fallo su Ciro Immobile.

82' Brivido per il Milan, con Milinkovic che tenta di colpire di testa dal centro dell'area: Tomori non glielo consente.

80' Ultimi due cambi per Sarri: escono Lazzari e Patric, entrano Hysaj e Luiz Felipe.

78' Calcio di punizione per il Milan: batte Theo Hernandez, interviene coi pugni Strakosha.

75' Rimane a terra Milinkovic che accusa un problema alla coscia, entra in campo lo staff medico biancoceleste.

75' Zaccagni scambia con Immobile, che proa la conclusione dal limite dell'area senza però riuscirsi. L'azione prosegue senza però che la Lazio si renda pericolosa dalle parti di Maignan.

74' Cartellino giallo ai danni di Cataldi, autore di un fallo su Krunic.

73' La palla va direttamente a Maignan, che fa velocemente ripartire i suoi.

72' Calcio d'angolo in favore della Lazio dopo la deviazione in corner di Kalulu. Cataldi sistema il pallone sulla lunetta.

71' Bravo Patric e togliere ancora il pericolo dalle parti di Strakosha: Rebic era pronto alla conclusione.

70' Un altro cambio per Pioli: esce Messias, entra Krunic.

69' Fallo di Tomori su Immobile, che però non viene visto dall'arbitro. Ciro si rialza qualche secondo più tardi, proseguendo la sua gara.

67' Escono Brahim Diaz e Giroud, entrano Ibrahimovic e Rebic.

67' Occasionissima Milan! Theo crossa all'indirizzo di Giroud, che non riesce a concludere in porta davvero per un nulla.

66' La palla arriva in zona Acerbi, esce bene Maignan.

66' Felipe Anderson guadagna un buon calcio d'angolo dopo aver vinto il duello con Kalulu.

64' La Lazio cerca di farsi rivedere dalle parti di Maignan: ci prova Milinkovic che penetra in area di rigore, ma poi la palla viene recuperata dagli avversari.

63' Un altro cambio per la Lazio: esce Radu, entra Marusic.

62' Ancora un'occasione per il Milan, questa volta con Messias: la sua conclusione si perde di poco al lato del palo.

61' La conclusione potente di Leao viene murata dalla difesa della Lazio, ma gli ospiti continuano ad avere il pallino del gioco in questo momento della gara.

60' Doppio cambio per Sarri: escono Luis Alberto e Leiva, entrano Basic e Cataldi.

59' La conclusione da distanza ravvicinata di Messias si perde alta sopra la traversa. Il Milan ci prova in tutti i modi, la Lazio soffre.

58' Immobile si fa rubare la palla da Tonali, che fa ripartire i suoi. Provvidenziale la chiusura difensiva di Zaccagni, che anticipa in questo modo Messias.

57' La Lazio esce indenne, non senza fatica, da una doppia occasione per il Milan, la prima da calcio di punizione.

56' Milan ancora pericoloso con Leao che mette una buona palla al centro dell'area di rigore, Patric devia in angolo.

54' Lazzari s'avvicina alla porta difesa da Maignan. Su di lui la pressione di Tomori, che poi va giù dopo un leggerissimo tocco dell'esterno. Per l'arbitro è fallo, riparte il Milan.

52' Cartellino giallo ai danni di Leiva, che interviene fallosamente su Theo Hernandez.

51' Calcio di punizione in favore della Lazio dopo l'intervento falloso di Giroud su Lazzari.

50' Arriva il gol del pareggio del Milan: fa tutto bene Leao, che poi scambia indietro con Giroud a cui non resta che concludere in rete, battendo Strakosha.

49' Messias per il colpo di testa di Giroud, chiude bene Patric!

48' Nessun problema nè per il biancoceleste nè per il rossonero: entrambi possono proseguire il match.

47' Scontro tra Zaccagni e Calabria: entrambi rimangono a terra, in campo lo staff medico di Milan e Lazio.

45' Si riparte! Inizia il secondo tempo di Lazio - Milan.

PRIMO TEMPO

45'+2' Arriva il duplice fischio dell'arbitro Guida: finisce il primo tempo, appuntamento tra 15' per la seconda frazione di gioco.

45'+1' Provvidenziale Lazzari a chiudere su Leao: calcio d'angolo per il Milan. Batte Tonali, i rossoneri mantengono il possesso palla fino al colpo di Kessiè messa in angolo da Acerbi.

45' Comunicato in questo momento l'extra-time: si giocherà fino al 47'.

43' Calcio di punizione in favore del Milan. Batte Brahim Diaz direttamente in porta, Strakosha mette in out.

41' Felipe Anderson non punta Theo Hernandez e mette la palla al centro dell'area, recupera la retroguardia del Milan. Sullo sviluppo dell'azione, arriva il fallo di Leiva su Brahim Diaz.

38' Proteste da parte del Milan su un presunto colpo di mano di Luis Alberto in area di rigore, l'arbitro giustamente non lo concede.

37' Leiva s'immola sulla conclusione potente di Leao, poi interviene Acerbi a chiudere sull'azione del Milan.

36' Cross all'indirizzo di Giroud, che colpisce di testa ma non inquadra la porta.

35' Proteste da parte della panchina, ma l'arbitro non estrae il cartellino giallo nei confronti dell'ivoriano.

35' Scontro Kessié - Milinkovic, con il Sergente che ha la peggio: viene medicato a bordo campo dallo staff della Lazio.

34' La Lazio rimane in possesso e si guadagna gli applausi dell'Olimpico!

34' Straordinario scambio tra Immobile e Zaccagni, con quest'ultimo che per un nulla non riesce ad agganciare l'ultima palla e concludere in porta.

32' Ancora attento Strakosha su Leao, che penetra con troppa facilità nell'area biancoceleste.

32' Problemi per Calabria dopo l'ennesimo duello con Zaccagni. Il difensore rimane qualche secondo a terra, per poi proseguire regolarmente la gara. L'arbitro dà il calcio di punizione in favore del Milan, esce bene la Lazio con Milinkovic.

31' Inarrestabile Lazzari, che si fa tutto il campo e tenta la conclusione. Ma il tiro è strozzato e non si rivela pericoloso per il Milan.

30' Kessié conclude direttamente in porta, c'è la presa attenta di Strakosha. Milinkovic prende probabilmente un pestone dall'avversario, rimane a terra qualche secondo per poi alzarsi e proseguire il match.

29' Leao ancora pericoloso: servito da Kessié, la sua conclusione si ferma sull'esterno della rete.

28' Anderson recupera una buonissima palla, ma l'arbitro ferma l'azione poiché considera irregolare l'intervento su Theo. Tuttavia, era stato lo stesso rossonero a commettere il fallo.

26' Cartellino giallo all'indirizzo di Tomori per l'intervento irregolare su Immobile.

25' Batte Messias dalla bandierina, Leiva rimette la palla in corner.

25' Leao corre all'impazzata sulla propria fascia, poi serve Giroud: spizza Acerbi mettendo la palla in corner. Dalle immagini, tuttavia, sembra che l'attaccante del Milan fosse in posizione di off-side.

24' Lazio ancora in attacco con Milinkovic che cerca di servire Anderson in area, recupera la difesa del Milan.

23' Buonissima occasione per la Lazio. Felipe Anderson pesca Immobile in profondità: Maignan interviene fuori area, per l'arbitro non c'è alcun fallo.

22' Il calcio di punizione è uno schema: Calabria mette una buona palla al centro, Leiva giganteggia e interviene di testa.

21' Calcio di punizione in favore del Milan dopo il fallo di Zaccagni su Calabria.

20' Kessiè spinge Lazzari, riparte la Lazio con la verticalizzazione all'indirizzo di Zaccagni: anticipa Calabria.

18' Duello ad altissima velocità Lazzari - Theo Hernandez, lo vince l'esterno della Lazio, spinto dall'avversario rossonero.

17' Primo pericolo del Milan: cross di Messias per il colpo di testa di Giroud che non riesce a inquadrare la porta. La palla si perde al lato del palo.

16' Sulla pressione di Giroud, Patric e Acerbi sono costretti a mettere la palla fuori: riparte il Milan.

14' Tunnel di Felipe Anderson ai danni di Tomori, necessario il raddoppio di Kalulu per spazzar via ogni pericolo.

11' Il Milan prova a impensierire la Lazio con Leao che chiama in causa Theo, ma i biancocelesti si chiudono in modo preciso: l'azione si conclude con il fallo di Tomori su Immobile, riparte Strakosha.

9' Calcio di punizione per il Milan: il tiro di Tonali si ferma sulla barriera biancoceleste.

8' Strakosha rimedia il cartellino giallo per aver preso la palla con le mani fuori dall'area di rigore. Tuttavia si trattava di un colpo fortuito dopo la ribattuta di Messias.

7' Palla insidiosissima all'interno dell'area di rigore di Zaccagni: Immobile viene anticipato dal difensore del Milan.

5' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOL! Immobile porta in vantaggio la Lazio! Cross perfetto di Milinkovic all'indirizzo di Ciro, a cui non resta che mettere la palla in rete.

4' Lazzari come una scheggia sulla propria fascia, Theo Hernandez costretto a mettere la palla in out.

3' Attento Acerbi a non dar troppo spazio a Giroud su un passaggio all'indietro potenzialmente pericoloso. Il difensore chiama in causa Strakosha e la Lazio riparte.

3' Lazzari viene atterrato, per l'arbitro non c'è fallo. Lo stesso esterno ex Spal rimette la palla in campo.

2' La Lazio prova a proporsi dalle parti di Maignan con Milinkovic. La retroguardia avversaria, e dunque Kalulu, fermano la progressione del serbo.

1' Arriva il fischio dell'arbitro Guida: inizia Lazio - Milan.

AGGIORNAMENTO ORE 20.10 - Giocatori in campo per il riscaldamento quando manca poco meno di mezz'ora al fischio d'inizio dell'arbitro Guida.

AGGIORNAMENTO ORE 20.05 - Nell'immediato pre-partita, Stefan Radu è intervenuto ai microfoni di Lazio Style Channel (QUI LE DICHIARAZIONI COMPLETE).

Buonasera amiche ed amici de Lalaziosiamonoi.it e benvenuti alla diretta scritta di Lazio - Milan, match valido per il 34° turno di Serie A. La squadra di Sarri, reduce dal pareggio acciuffato in extremis contro il Torino, affronta i rossoneri capolisti, tornati alla vittoria contro il Genoa. Appuntamento alle 20.45 per il fischio d'inizio di un incontro che mette in palio punti fondamentali sia per lo Scudetto che per l'Europa.

TORNA ALLA HOMEPAGE