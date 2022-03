RIVIVI DIRETTA - Lazio - Venezia 1-0: il successo è targato (ancora) Immobile!

Fonte: Elena Bravetti - Lalaziosiamonoi.it

Serie A TIM | 29ª giornata

Lunedì 14 marzo 2022, ore 20:45

Stadio Olimpico, Roma

LAZIO - VENEZIA 1-0 (58' Immobile rig.)

LAZIO (4-3-3): Strakosha; Patric (78' Lazzari), Luiz Felipe, Acerbi, Hysaj; Milinkovic, Leiva, Luis Alberto (83' Basic); Felipe Anderson, Immobile, Zaccagni (71' Pedro).

A disp.: Reina, Adamonis, Floriani M., Kamenovic, Akpa Akpro, A. Anderson, Cabral, Moro, Romero.

All.: Maurizio Sarri

VENEZIA (4-3-3): Maenpaa; Mateju (45' Ebuehi), Caldara, Modolo, Haps; Fiordilino (88' Sigurdsson), Ampadu, Busio (78' Nani); Crnigoj (64' Kiyine), Nsame (64' Henry), Okereke.

A disp.: Bertinato, Lazar, Ceccaroni, Svoboda, Ullmann, Peretz, Tessmann.

All.: Alberto Bertolini

Arbitro: Gianluca Manganiello (sez. Pinerolo); Assistenti: Longo-Liberti; IV uomo: Meraviglia; V.A.R.: Maresca; A.V.A.R.: Tegoni

Ammoiniti: 28' Mateju (V), 42' Zaccagni (L)

SECONDO TEMPO

90'+4' Triplice fischio, finisce Lazio - Venezia.

90'+4' Immobile perde palla e da il là al contropiede del Venezia, interrotto da Hysaj.

90' Comunicato in questo momento l'extra-time: si giocherà fino al 94'.

90' Lazzari salta tutti gli avversari che gli si frappongono sulla fascia. Alla fine crossa ma l'assist per i compagni non è preciso, non arriva la conclusione.

88' Cambio Venezia: esce Fiordilino, entra Sigurdsson.

87' Buona percussione sulla fscia di Felipe Anderson, ma il cross è poco preciso e nessuno arriva sulla palla.

85' Strakosha interviene in area su Henry. Tuttavia, l'azione era viziata da un fuorigioco.

83' Cambio Lazio: esce Luis Alberto, entra Basic.

81' Nani crossa bene per Henry, ma Strakosha arriva bene sulla palla.

79' Felipe Anderson subisce un bruttlo fallo da Haps: calcio di punizione, senza cartellino, per la Lazio.

78' Sostituzione anche per il Venezia: esce Busio, entra Nani.

78' Secondo cambio per la Lazio: esce Patric, entra Lazzari.

77' La Lazio continua a mantenere il pallino del gioco senza tuttavia avvicinarsi nelle zone "pericolose" per il Venezia.

76' Luis Alberto scambia bene con Immobile, che lo richiama in causa. Lo spagnolo si fa recuperare dalla difesa avversaria.

71' Prima sostituzione per Sarri: esce Zaccagni, entra Pedro.

70' Calcio d'angolo per il Venezia che batte Kiyne, Patric rimedia una gomitata in testa e rimane qualche secondo a terra, per poi rialzarsi e proseguire il match.

67' Luiz Felipe interviene con estrema precisione su Okereke, mettendo la palla in corner.

66' Ancora Lazio pericolosa con Felipe Anderson, che per un pelo non riesce ad anticipare il portiere avversario.

64' Doppio cambio Venezia: fuori Nsame e Crnigoj, dentro Henry e Kiyine.

62' Altra grande occasione per Immobile che, servito di testa da Luis Alberto, prova la conclusione potente in porta. La palla si perde alta sopra la traversa.

62' Milinkovic a un passo dal raddoppio: il Sergente non riesce ad arrivare al tiro e viene raggiunto dal portiere.

59' Immediata la risposta della Nord al gol di Immobile: ecco il coro che, con potenza, arriva dalle gradinate dell'Olimpico.

58' GOOOOOOOOOOOOOL! Immobile non sbaglia dagli undici metri. Ora è tutto vero, vantaggio biancoceleste!

57' Per l'arbitro è calcio di rigore: Immobile è pronto a battere!

56' L'arbitro va a rivedere l'azione al Var per poter assegnare il calcio di rigore.

55' Felipe Anderson obbliga Haps alla deviazione e si guadagna il calcio d'angolo. Batte Luis Alberto, Milinkovic colpisce di testa. Nel corso della stessa azione, Luisz Felipe prende un calcio da Crnigoj e rimane a terra.

53' Intanto, sia Pedro che Radu hanno iniziato il processo di riscaldamento a bordo campo.

52' Occasione Venezia con Crnigoj, che corre pericolosamente verso la porta difesa da Strakosha: Hysaj mette la palla in angolo.

49' Il gol viene annullato per posizione di off-side.

48' GOOOOOOOOOOOOOOOL! Lazio in vantaggio con Immobile! Ciro inventa e chiama in causa Luis Alberto, lo spagnolo serve Milinkovic che imbecca in profondità l'attaccante che, con un tiro a giro, beffa Maenpaa.

47' Busio rimane a terra dopo esser salto colpito dalla palla calciata da Acerbi. L'arbitro si accerta delle sue condizioni, il giocatore sembra poter proseguire.

45' Inizia il secondo tempo. Un cambio per il Venezia: fuori Mateju, dentro Ebuehi.

PRIMO TEMPO

45' Senza alcun minuto di recupero finisce il primo tempo. Appuntamento tra 15 minuti per la seconda frazione di gioco.

42' Ancora Zaccagni a terra, l'arbitro lo giudica fallo da simulazione e questa volta lo ammonisce.

39' Zaccagni finisce a terra in area di rigore dopo lo scontro con Caldara. L'arbitro non concede il rigore e "riprende" l'ex Verona per essersi lasciato cadere.

38' Felipe Anderson vince il duello con l'avversario e mette un'invitante palla in area. Interviene il portiere del Venezia.

36' Buon contropiede della Lazio orchestrato da Zaccagni, Luis Alberto si fa togliere la palla.

35' Okereke subisce il fallo e l'arbitro concede il calcio di punizione al Venezia. Batte Busio, ma la Lazio recupera immediatamente laq palla.

34' Clamorosa occasione fallita da Felipe Anderson, servito magistralmente da Immobile. Il brasiliano, a tu per tu col portiere ma in posizione defilata, tira fuori.

32' Batte Busio, la difesa della Lazio allontana il pericolo piuttosto velocemente.

31' Interviene bene Acerbi sulla corsa di Okereke, mettendo la palla in angolo.

28' Primo ammonito del match è Mateju, autore di un fallo su Zaccagni. Calcio di punizione per la Lazio, di cui è pronto ad occuparsi ancora Luis Alberto.

27' Luis Alberto dalla bandierina per Acerbi che prova due volte: in occasione della seconda c'è la deviazione avversaria. Calcio d'angolo per i padroni di casa.

27' Haps interviene su Felipe Anderson, è ancora corner per la Lazio.

25' Doppio calcio d'angolo, seppur da bandierine opposte, per la Lazio. Il secondo lo batte Zaccagni per Luis Alberto, che crossa in area: Acerbi salta, ma Ampadu lo anticipa. Nuovo corner per i biancocelesti.

24' Batte Luis Alberto, interviene Maenpaa coi pugni, allontanando la palla e il pericolo.

23' Ancora Zaccagni subisce fallo da Mateju e si conquista il calcio di punizione.

22' Fallo di Caldara su Zaccagni e l'ex Verona che rimane a terra per qualche secondo. Poi si rialza senza accusare alcun problema.

21' Busio s'avvicina pericolosamente e tutto solo alla porta difesa da Strakosha. La manovra viene interrotta dall'intervento di Luis Alberto, riparte la Lazio.

20' Okereke per Ampadu che serve in aqrea di rigore Nsame: la sua conclusione giunge in tranquillità tra i guantoni di Strakosha.

18' Primo tentativo del Venezia: la conclusione dalla distanza di Crnigoj è completamente fuori misura.

16' Zaccagni prova la conclusione dalla lunghissima distanza e da posizione defilata: il tiro è fuori misura e non impensierisce il portiere del Venezia.

15' Batte Milinkovic, la palla si perde di poco al lato della porta difesa da Maenpaa!

13' Felipe Anderson subisce fallo da Fiordilino. Calcio di punizione da posizione invitante per la Lazio: Luis Alberto e Milinkovic pronti alla battuta.

11' Buona azione orchestrata prima da Zaccagni e poi da Milinkovic, Immobile non riesce ad arrivare il modo preciso sul pallone. Ripartono gli avversari.

9' Verticalizzazione all'indirizzo di Milinkovic e il serbo che tenta la sponda per Immobile: arriva prima il difensore del Venezia.

8' Da qualche secondo il Venezia mantiene il possesso palla senza però avvicinarsi alla porta difesa da Strakosha.

6' Luis Alberto batte corto ma nel corso della stessa azione si guadagna un altro calcio d'angolo. Immobile prova il tiro al volo dalla distanza, la difesa del Venezia fa muro.

5' Anderson, imbeccato da Patric, prova il traversone in area. La palla viene deviata in angolo da Haps.

2' Luis Alberto scambia con Zaccagni che poi prova il passaggio a Immobile. Tuttavia, l'arbitro vede il fallo dell'ex Verona su Mateju, si riparte da Maenpaa.

1' Fischia l'arbitro: inizia Lazio - Venezia.

AGGIORNAMENTO ORE 20.20 - Nell'immediato pre-gara di Lazio - Venezia, Patric è intervenuto ai microfoni di Lazio Style Channel (QUI le dichiarazioni complete).

Buonasera amiche ed amici de Lalaziosiamonoi.it e benvenuti alla diretta scritta di Lazio - Venezia, match valido per la ventinovesima giornata del campionato di Serie A. La squadra di Sarri, reduce dal convincente tris rifilato al Cagliari, è pronta a sfidare il gruppo di Paolo Zanetti, che negli ultimi turni ha collezionato risultati tutt'altro che buoni: l'ultimo in ordine di tempo è il poker subito dal Sassuolo al Pier Luigi Penzo. Complici i pareggi di Roma e Atalanta, i biancocelesti, a quota 46 e con eventuali tre punti raccolti questa sera all'Olimpico, supererebbe entrambe le dirette concorrenti per un posto europeo. Fischio d'inizio alle 20.45 che mette in palio un bottino fondamentale anche per gli ospiti, terzultimi davanti solamente a Genoa e Salernitana.

