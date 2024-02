RIVIVI DIRETTA - Torino-Lazio 0-2, triplice fischio: Guendouzi e Cataldi stendono i granata

Serie A TIM | 21ª giornata (recupero)

Giovedì 22 febbraio 2024, ore 20:45

Stadio Olimpico Grande Torino

TORINO-LAZIO 0-2: 50' Guendouzi (L), 56' Cataldi (L)

TORINO (3-4-1-2): Milinkovic; Djidji (75' Tameze), Lovato, Masina (85' Pellegri); Bellanova, Ilic (54' Ricci), Linetty, (75' Gineitis) Lazaro; Vlasic; Sanabria, Zapata. A disp.: Gemello, Popa, Rodriguez, Sazonov, Ricci, Tameze, Gineitis, Savva, Pellegri, Kabic, Okereke. All.: Juric



LAZIO (4-3-3): Provedel; Marusic, Gila, Romagnoli, Hysaj (46' Lazzari); Guendouzi, Cataldi, Luis Alberto (79' Casale); Isaksen (74' Pedro), Immobile (55' Castellanos), Felipe Anderson. A disp.: Mandas, Sepe, Lazzari, Casale, Ruggeri, Pellegrini, Coulibaly, André Anderson, Kamada, Pedro, Saná Fernandes, Castellanos. All.: Sarri.

Arbitro: La Penna; Assistenti: Scatragli-Bahri; IV Uomo: Prontera; VAR: Aureliano; AVAR: Sozza

Ammoniti: 14' Ilic (T), 27' Linetty (T), 65' -78' Gila (L), 71' Lovato (T)

Espulsi: 78' Gila (L)

SECONDO TEMPO

90'+5' Triplice fischio: finisce la sfida

90'+5' Contrasto tra Casale e Zapata, il biancoceleste commette fallo e regala un calcio di punizione al Torino. Calcia Lazaro col destro, ma il tiro finisce sopra la porta.

90' Saranno cinque i minuti di recupero.

88' Pellegri, subentrato da poco, si guadagna subito un calcio d'angolo. Dagli sviluppi dello stesso riceve palla Bellanova che però non riesce a coordinarsi e spreca un'occasione.

85' Vlasic spara verso la porta, Ricci cerca la conclusione ma subisce la pressione di Romagnoli e sbaglia.

85' Sostituzione per il Torino: dentro Pellegri, fuori Masina.

79' Biancocelesti in inferiorità numerica per l'espulsione di Gila, Sarri è costretto al cambio. Fuori Luis Alberto, entra Casale.

78' Doppio giallo per Gila che viene espulso, ha commesso un altro fallo ai danni di Zapata appena fuori dall'area di rigore.

75' Duplice cambio per Juric: escono Djidji e Linetty, entrano Tameze e Gineitis.

74' Sosituzione Lazio: esce Isaksen, entra Pedro.

71' Contropiede della Lazio con la ripartenza di Isaksen, il danese però viene bloccato e atterrato da Lovato. C'è il giallo per il difensore del Torino.

65' Cartellino giallo per Mario Gila, che accetta senza proteste, per l'intervento ruvido nei confronti di Zapata.

56' GOOOOOOOOOOOOOOOL! Iniziativa di Guendouzi che mette la palla in mezzo, all'indietro per Luis Alberto che appoggia per Cataldi. Quest'ultimo, con un colpo da biliardo, la mette all'angolino battendo il portiere del Toro.

55' Altro cambio anche per Sarri: fuori Immobile, dentro Castellanos

54' Sostituzione per Juric: esce Ilic, entra Ricci

50' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL! Lazio in vantaggio con Guendouzi. La imbuca Luis Alberto e rifinisce il centrocampista fracese che la stoppa, si coordina e calcia in porta sorprendendo Milinkovic Savic.

49' Accelerazione di Vlasic che calcia dritto in porta, ma il tiro non sorprende Provedel.

47' Imbucata di Vlasic per Bellanova. Scambio del centrocampista con Zapata che calcia la conclusione, ma non trova la porta.

46' Sostistuzione in casa Lazio: fuori Hysaj, dentro Lazzari

PRIMO TEMPO

45' Duplice fischio: La penna manda tutti negli spogliatoi. Il primo tempo si conclude 0 a 0.

43' Corner per la squadra di Juric, Ilic dalla bandierina crossa in area sul secondo palo. Masina prova la conclusione di testa, ma non trova lo specchio della porta. La palla finisce sul lato.

42' Altra azione del Toro, Vlasic inizia e finisce un'azione, servito da Sanabria, sprecando un'altra occasione da gol.

37' Altro brivido per i biancocelesti. Incontenibile Bellanova che mette la palla sul primo palo, Vlasic tenta la conclusione. Intervento miracoloso di Provedel che nega il vantaggio al Torino.

35' Pericoloso il Torino. Cross di Bellanova in area, Zapata ci mette la testa ma la conclusione finisce sul fondo.

30' Protesta la Lazio per un presunto tocco di mano di Ilic in un rimpallo, ma La Penna lascia giocare.

29' Secondo corner consecutivo per la Lazio, va Luis Alberto dalla bandierina. Lo spagnolo sceglie di servire Romagnoli che crossa, la palla finisce sul secondo palo ma non trova nessun compagno.

27' Altro giallo per i granata. Ammonito Linetty per un'entrata scomposta su Cataldi.

26' I granata sono ancora nella metà campo biancoceleste. Parte Zapata, ma Gila riesce a fermalo.

20' La Lazio prova a attaccare con Luis Alberto che calcia la conclusione, murata dall'avversario. Cataldi riesce a recuperare palla e serve Immobile, ma il tiro non spaventa Milinkovic che con facilità accoglie la palla tra le sue braccia.

17' Cross di Guendouzi che non trova Immobile, il numero diciassette viene anticipato dall'uscita di Milinkovic-Savic fa sua la sfera e fa ripartire il Torino.

14' Primo ammonito della sfida è Ilic per un intervento duro su Felipe Anderson.

8' Doppio scambio tra Luis Alberto e Immobile. Lo spagnolo innesca Felipe Anderson, ma Bellanova in copertura blocca l'azione.

4' Occasionissima per il Toro! Cross in mezzo di Bellanova per Sanabria che anticipa sul primo palo e lo colpisce, la palla gli ritorna tra i piedi ma non riesce a tenerla in gioco e la mette in out.

2' Primo calcio di punizione del match è in favore della Lazio, assegnato dall'arbitro per un intervento duro di Zapata su Gila.

1' Fischia l'arbitro: inizia Torino-Lazio

Buonasera amiche ed amici de Lalaziosiamonoi.it e benvenuti alla diretta scritta di Torino-Lazio, sfida valida per il recupero della ventunesima giornata di Serie A. Appuntamento alle 20:45 col fischio d’inizio del match.

