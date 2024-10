RIVIVI DIRETTA - Twente - Lazio 0-2, termina qui la sfida: la decidono Pedro e Isaksen

Uefa Europa League | 3ª giornata

Giovedì 24 ottobre 2024, ore 21:00

Stadio De Grolsch Veste, Enschede

TWENTE - LAZIO 0-2: 35' Pedro (L), 87' Isaksen (L)

TWENTE (4-2-3-1): Unnerstall; Van Rooij, Hilgers, Bruns, Salah-Eddine (80' Ltaief) ; Regeer, Vlap (61' Eiting) ; Van Wolfswinkel, Steijn (61' Besselink), Van Bergen (13' Tyton) ; Lammers (46' Kuipers). A disp.: El Maach, Lagerbielke, Kjolo, Van Hoorenbeeck, Kuster, Panneflek, M. Rots. All.: Oosting.

LAZIO (4-2-3-1): Mandas; Marusic, Gigot (77' Patric), Romagnoli, Pellegrini; Vecino (64' Rovella), Dele-Bashiru; Tchaouna (89' Gila), Pedro, Zaccagni (64' Castellanos); Dia (77' Isaksen). A disp.: Provedel, Furlanetto, Tavares All.: Baroni.

Arbitro: Nikola Dabanović (MNE); Assistenti: Vladan Todorović (MNE) e Srđan Jovanovic (MNE); IV Uomo: Miloš Milanović (SRB); VAR: David Coote (ENG); A.VAR: Stuart Attwell (ENG)

Ammoniti: 63' Van Wolfswinkel (T), 68' Van Rooi (T), 69' Bruns (T), 72' Vlap (T)

Espulsi: 11' Unnerstall (T)

SECONDO TEMPO

90'+5' Triplice fischio: termina qui la sfida.

90'+4' Costruzione offensiva della Lazio guidata da Pedro che poi scambia con Marusic, il montenegrino la mette in mezzo per lo spagnolo ma è troppo forte e la palla finisce al lato della porta.

90' Concessi 5' di recupero.

89' Fuori Tchaouna, troppo nervoso, entra Gila al suo posto.

87' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL! La chiude finalmente la Lazio con la rete di Isaksen.

85' Calcio di punizione per il Twente: Eiting alla battuta, palla tesa che viene respinta senza difficoltà dai biancocelesti.

84' Si è abbassata la Lazio che sta aspettando l'occasione per ripartire, correndo anche qualche rischio.

80' Sostituzione per i padroni di casa: esce Salah-Eddine, entra Ltaief.

80' Grande occasione per la Lazio con la conclusione di Tachouna che si spegne al lato della porta.

77' Altro cambio per Baroni: escono Dia e Gigot, entrano Isaksen e Patric.

76' Check concluso: non c'è rigore.

75' È in corso il check del Var, l'arbitro va a rivedere l'azione.

74' Calcio di rigore per la Lazio conquistato da Castellanos atterrato in area da Hilgers.

72' Ammonito anche Vlap dalla panchina.

69' Altro cartellino giallo per il Twente: ammonito Bruns.

68' Ammonito Van Rooij per un intervento duro su Pedro.

66' Si accesa la sfida che ora è molto fisica.

64' Doppio cambio per la Lazio: fuori Vecino e Zaccagni, dentro Rovella e Castellanos.

63' Ammonito Van Wolfswinkel per un fallo su Pellegrini.

61' Doppio cambio per il Twente: fuori Steijn e Vlap, entrano Besselink e Eiting.

55' Per la seconda volta, nel giro di pochi minuti, Pellegrini si è reso pericolosissimo. Si è coordinato bene, ma il tiro è troppo alto e finisce sopra la traversa.

52' Tachouna si accentra, salta l'uomo e crossa per Zaccagni che poi gli restituisce palla. Il numero 20 tenta la conclusione ma non trova la porta.

49' I biancocelesti si divorano la palla del 2 a 0: Marusic scarica dietro per Vecino che mette la palla in mezzo per Pellegrini che, sul secondo palo, non riesce a infilarla alle spalle di Tyton.

48' Possesso palla per la Lazio.

46' Cambio per il Twente: fuori Lammers, dentro Kuipers.

46' Fischia l'arbitro: inizia il secondo tempo

PRIMO TEMPO

45'+5' Duplice fischio: termina qui il primo tempo.

45'+3' Tchaouna dalla bandierina, palla forte e tesa Dele-Bashiru sul primo palo. La palla viene respinta e finisce tra i piedi di Marusic che calcia in porta, ma Tyton gli nega la gioia del gol.

45'+2' Gran palla di Marusic per Tchaouna che prova la conclusione, ma non trova lo specchio della porta.

45' Concessi 5' di recupero.

44' Anche Pellegrini cerca la porta, ma calcia troppo forte e sbatte sul petto di Tyton.

41' Occasione per il raddoppio della Lazio! Tacco di Tachouna per Gigot che calcia in porta, ma sbatte su Tyton.

36' Si è concluso il check del Var, non c'è fuorigioco. Il gol di Pedro viene convalidato, biancocelesti in vantaggio.

35' Pellegrini per Vecino, il numero cinque biancoceleste la mette in mezzo per Pedro che va in rete. Ma il gol viene annullato per fuorigioco dell'uruguaiano. È in corso il check del Var.

33' Calcio d'angolo per gli olandesi: Vlap dalla bandierina che calcia indietro per Salah-Eddine, quest'ultimo prova la conclusione ma non impensierisce Mandas.

33' Conclusione di Lammers che però colpisce Pellegrini, si salva la Lazio.

32' In affanno la difesa del Twente che non riesce a contenere la pressione della Lazio.

29' Dia prova a lanciare in porta Tchaouna, ma il Twente intercetta l'azione e la blocca.

25' La Lazio sfiora il vantaggio! Cross di Marusic in area, si fa vedere Zaccagni sul secondo palo ma la palla colpisce il legno.

23' Altro cross di Marusic, Tchaouna tenta la conclusione ma Tyton, in due tempi, la blocca.

22' Cross teso di Marusic in area, non ci arriva però Dia.

20' Sbaglia il Twente, ne approfitta Zaccagni che tenta la conclusione calciando col mancino ma Tyton ci mette i guantoni.

19' Bel cross di Pellegrini che attraversa tutta l'area di rigore del Twente, ma non c'è nessuno dei suoi.

17' Pallone morbido di Vecino per Pedro che cerca la conclusione, ma non riesce a calciare perché ostacolato dall'avversario. La palla poi finisce in rimessa laterale.

13' Oosting costretto al primo cambio: Tyton entra al posto di Van Bergen.

11' Epsulso Unnerstall per aver atterrato con un contrasto Dia, lanciato a rete da Pellegrini.

10' Palla in verticale di Zaccagni a cercare Pedro in profondità, ma lo spagnolo non ci arriva. Riparte il Twente.

4' Prima iniziativa per i biancocelesti: Marusic prova a mettere in mezzo un pallone per Pedro che però viene anticipato. E la Lazio guadagna un calcio d'angolo.

3' Pellegrini in difficoltà, subisce l'attacco di Steijn. Poi, fortunatamente, si alza la bandierina che consente alla Lazio di ripartire.

1' Fischia l'arbitro: inizia la sfida!

Buonasera amiche ed amici de Lalaziosiamonoi.it e benvenuti alla diretta scritta di Twente - Lazio, valida per la terza giornata di Europa League. Appuntamento col calcio d’inizio alle 21 allo Stadio De Grolsch Veste di Enschede.

