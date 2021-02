RIVIVI LA DIRETTA - Bologna - Lazio 2-0, pomeriggio da dimenticare per i biancocelesti

Serie A TIM 2020-2021 | 24ª giornata

Sabato 27 febbraio 2021, ore 18:00

Stadio Renato Dall'Ara, Bologna

Formazioni ufficiali:

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; De Silvestri, Danilo, Soumaoro, Mbaye; Dominguez, Svanberg; Orsolini, Soriano, Sansone; Barrow. A disp.: Da Costa, Ravaglia, Annan, Antov, Khailoti, Dijks, Poli, Schouten, Skov Olsen, Juwara, Vignato, Palacio. All. Mihajlovic

LAZIO (3-5-2): Reina; Patric, Hoedt, Acerbi; Lazzari, Milinkovic, Leiva, Luis Alberto, Marusic; Correa, Immobile. A disp.: Strakosha, Alia, Musacchio, Parolo, Fares, Lulic, Akpa Akpro, Cataldi, Pereira, Muriqi, Caicedo. All.: Inzaghi.

Arbitro: Piero Giacomelli (sez. di Trieste)

Assistenti: Paganessi, Palermo

IV uomo: Di Martino

V.A.R.: Massa

A.V.A.R.: Preti

Marcatori: 19' Mbaye (B), 64' Sansone (B)

Ammoniti: 9' Danilo (B), 40' Patric (L), 80' Hoedt (L)

95' - Finisce il match, la Lazio si inchina al Bologna. Decidono le reti di Mbaye e Sansone, ma soprattutto i troppi errori dei biancocelesti. Il rigore sbagliato da Immobile e l'immediata rete dei padroni di casa hanno cambiato l'andamento del match.

93' - Botta di Acerbi respinta da De Silvestri, palla a Milinkovic che prova il sinistro a giro e palla alta

91' - Caicedo riceve da Marusic, si gira e calcia, Skorupski ci arriva e blocca in due tempi

90' - Saranno 5 i minuti di recupero

87' - Miracolo di Skorupski! Sull'angolo di Correa, Marusic tocca sotto misura e il portiere polacco si supera e smanaccia togliendo il pallone dalla porta

83' - Ultimo cambio nel Bologna: esce Barrow, entra Palacio

82' - Fallo laterale di Lulic, sponda di Caicedo per Muriqi e palla fuori. Il kosovaro era in fuorigioco

80' - Ammonito Hoedt per una trattenuta su Soriano

78' - Percussione della Lazio, Muriqi prova il tiro palla altissima. Nel Bologna esce Sansone ed entra Vignato

76' - Ultimo cambio per la Lazio di Inzaghi: esce Luis Alberto, entra Caicedo

74' - Triplo cambio nel Bologna: escono Orsolini, Svanberg e Dominguez, entrano Poli, Schouten e Skov Olsen

72' - Cross di Lulic, Correa stoppa e appoggi all'indietro per Cataldi che non inquadra la porta

67' - Si accende subito Andreas Pereira sulla sinistra, cross basso e la difesa del Bologna si rifugia in angolo

65' - Triplo cambio nella Lazio: escono Immobile, Patric e Lucas Leiva, al loro posto entrano Muriqi, Andreas Pereira e Cataldi

64' - Raddoppio del Bologna.Dormita difensiva della Lazio con Barrow che arriva sul fondo sulla sinistra e crossa, Sansone si coordina e calcia di sinistro al volo battendo Reina

60' - Lazio che gioca anche a favore di vento, ma manca un po' di lucidità nell'ultimo passaggio

58' - Lazio in pressione, Milinkovic libera Correa che non calcia e prova un dribbling di troppo. L'azione prosegue e sul cross di Acerbi, Marusic stacca di testa, palla centrale e Skorupski blocca sicuro.

57' - Cross di Milinkovic, sponda di Acerbi per Immobile che ci arriva con la punta. Skorupski blocca.

56' - Ripartenza del Bologna con Svanberg che prova il tiro dal limite invece di servire il solissimo Orsolini, palla fuori di poco

55' - Lazio che continua a commettere troppi errori nella fase di costruzione

53' - Angolo di Luis Alberto, la difesa rossoblù allontana sui piedi di Lucas Leiva che carica il destro, palla altissima

50' - Lazio che prova a premere con una conclusione di Immobile sporcata da Danilo, Skorupski con i piedi salva il orner e mette in fallo laterale

48' - Inizio di ripresa sulla falsariga del primo tempo, Lazio che commette ancora tanti errori per il pressing asfissiante del Bologna

47' - Si alza il vento che soffia sul Dall'Ara

46' - Inizia la ripresa, primo pallone per il Bologna

46' - Problemi per Lazzari che nell'ultima azione del primo tempo si era scontrato con Barrow. Il numero 29 non ce la fa e al suo posto Inzaghi sceglie Lulic. Marusic trasloca a destra, con il bosniaco a sinistra

SECONDO TEMPO

45' - FINE PRIMO TEMPO. Senza recupero si chiude la prima frazione con la Lazio che è sotto per la rete di Mbaye. Un match girato in un minuto con Immobile che si è fatto parare il rigore e il Bologna che ha segnato sul capovolgimento di fronte. Troppi errori nella fase di costruzione per la squadra di Inzaghi che dovrà farsi sentire durante l'intervallo.

43' - Lazio che perde l'ennesimo pallone nella costruzione bassa, stavolta è Luis Alberto a regalare il pallone agli avversari, Barrow lancia Dominguez che calcia, Reina blocca in due tempi

42' - Ci prova Soriano dai venti metri, palla alta

40' - Ammonito Patric per uno sgambetto su Sansone

39'- Lazio che sciupa un altro contropiede: Immobile serve Luis Alberto che vede l'inserimento di Marusic, il montenegrino calcia di destro, ma strozza il tiro e Skorupski blocca ancora sicuro.

37' - La Lazio aumenta il ritmo: Patric sale e crossa per Correa che calcia al volo, palla centrale e Skorupski blocca

36' - Correa prova a la serpentina, ma Soumaoro chiude bene e subisce fallo

34' - Provano ad accendersi Luis Alberto e Milinkovic, i due scambiano bene al limite, ma non calciano e la difesa emiliana allontana

31' - CLAMOROSO ERRORE DELLA LAZIO! Reina esce in presa alta e lancia in contropiede della Lazio con Correa che punta Skorupski con Luis Alberto e Lazzari ai suoi lati e due soli avversari davanti. L'argentino perde più volte l'attimo, non tira, ma non serve nemmeno i compagni e quando prova a farlo colpisce male con la punta del destro e regalando il pallone alla difesa rossoblù

30' - Clamoroso errore di Patric che lancia Barrow, assist per Soriano che rallenta e permette allo spagnolo di rientrare e mette in angolo

29' - Barrow sta mettendo in difficoltà la difesa della Lazio, l'attaccante del Bologna duetta con Soriano e calcia, conclusione debole che Reina blocca sicuro

27' - La Lazio risponde con una bella azione in percussione, taglio di Marusic in versione centravanti, il montenegrino fa da sponda per Lazzari che entra in area e calcia di sinistro, bravo Skorupski a bloccare

25' - Lazio ancora in difficoltà, Barrow ruba palla a Milinkovic, si accentra ed esplode il destro, bravo Reina in allungo a deviare in corner

22' - Bologna ancora insidioso con Orsolini che taglia la difesa e prova lo stop, palla che scivola e finisce a Reina. Ma se l'attaccante rossoblù avesse calciato di prima intenzione sarebbe potuta diventare un'occasione ben più pericolosa

20' - Lazio che subisce un po' il colpo e perde due palloni in pochi secondi

18' - Bologna in vantaggio. Azione palla a terra del Bologna, Orsolini calcia da dentro l'area di rigore, Reina non è perfetto e respinge, sul pallone vagante si fionda Mbaye che insacca 1-0

17' - La Lazio sbaglia il rigore: Immobile calcia debole e abbastanza centrale, bravo Skorupski a tuffarsi e a bloccare il penalty. Si resta sullo 0-0

15' - Rigore per la Lazio: Dominguez stende Correa all'ingresso dell'area, Giacomelli indica il dischetto

12' - Risponde subito il Bologna con una botta dai venti metri di Svanberg, palla che esce alla destra di Reina di circa due metri

10' - Lazio vicinissima al vantaggio: splendida punizione a girare di interno destro di Sergej Milinkovic Savic, palla che esce di un niente vicino all'incrocio dei pali.

9' - Ammonito Danilo per un fallo di mano che ha interrotto la ripartenza di Correa

8' - Magia di Luis Alberto che supera De Silvestri, entra in area e prova l'interno destro: la palla non prende il giro giusto e finisce sul fondo

7' - Cross di Dominguez, palla preda di Reina che esce in presa e blocca senza alcuna difficoltà.

5' - Lazio che è partita forte, ma il Bologna si difende bene e prova a ripartire in velocità

3' - Bologna pericolosissimo: Barrow riparte rapido e mette al centro, Patric allontana e serve Milinkovic che non spazza e viene affrrontato da tre avversari, il serbo si salva in qualche modo e il pallone finisce tra le braccia di Reina.

2' - Subito Milinkovic che prova a sfondare sulla destra, chiuso in corner. Sul tiro dalla bandierina la difesa di casa allontana

1' - Inizia il match, calcio d'avvio battuto dalla Lazio. Subito contrasto aereo tra Soumaoro e Milinkovic. Il serbo ha la peggio, ma si rialza dolorante dopo pochi secondi

PRIMO TEMPO

AGGIORNAMENTO ORE 17:56 - Formazioni che entrano in campo preceduti dalla terna arbitrale.

AGGIORNAMENTO ORE 17:50 - Squadre che tornano negli spogliatoi, pochi minuti e sarà Boologna-Lazio.

AGGIORNAMENTO ORE 17:45 - Squadre in campo per il riscaldamento prepartita. Inzaghi conferma l'undici base con l'unica novità Hoedt al posto di Musacchio.

Buonasera amiche e amici de Lalaziosiamonoi.it da Antoniomaria Pietoso e benvenuti alla diretta scritta del match tra Bologna e Lazio, valido per la ventiquattresima giornata del campionato di Serie A. Dopo la sconfitta subita contro il Bayern Monaco, i biancocelesti vogliono rialzare la testa e restare attaccati al treno Champions. Immobile e compagni devono reinserire la marcia giusta anche il ruolino di marcia in campionato recita 7 vittorie nelle ultime otto sfide. Un match particolare per l'allenatore dei felsinei Mihajlovic che con l'aquila sul petto ha vinto praticamente tutto. Curiosità per l'arbitro Giacomelli che torna a dirigere la Lazio tre anni e mezzo dopo la discussa sfida con il Torino.

PREMI F5 PER AGGIORNARE