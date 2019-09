RIVIVI LA DIRETTA - Inter-Lazio 1-0: fine partita

Serie A TIM 2019-2020, 5° giornata

Stadio Giuseppe Meazza di Milano - mercoledì 25 settembre 2019, ore 21:00

INTER (3-5-2): Handanovic; Godin, de Vrij, Skriniar; D'Ambrosio, Vecino, Brozovic, Barella, Biraghi; Politano; Lukaku. A disp.: Padelli, Ranocchia, Bastoni, Asamoah, Candreva, Dimarco, Lazaro, Sensi, Borja Valero, Gagliardini, Lautaro, Sanchez. All.: Antonio Conte.

INDISPONIBILI: nessuno

SQUALIFICATI: nessuno

DIFFIDATI: nessuno

LAZIO (3-5-2): Strakosha; Luiz Felipe, Acerbi, Bastos; Lazzari, Milinkovic-Savic, Parolo, Luis Alberto, Jony; Correa, Caicedo. A disp.: Proto, Guerrieri, Patric, Vavro, Marusic, Lukaku, Lulic, Cataldi, Leiva, Berisha, Adekanye, Immobile. All.: Simone Inzaghi.

INDISPONIBILI: Radu

SQUALIFICATI: nessuno

DIFFIDATI: nessuno

ARBITRO: Maresca (sez. Napoli)

ASSISTENTI: Alassio e Paganessi

IV UOMO: Fabbri

VAR: Calvarese

AVAR: Meli

FINE PARTITA

90'+5' - Fine partita. Una Lazio bella nel primo tempo, ma senza gol, perde a San Siro 1-0. Esulta l'Inter, ancora imbattuta.

90'+4' - Calcio d'angolo per l'Inter in questi minuti finali.

90+3' - Ammonito Inzaghi per proteste, arrabbiato per un calcio di punizione fischiato contro.

90'+2 - Cross di Lazzari sul primo tempo, ma non c'è nessuno.

90'+1' - Errore madornale di Luiz Felipe in area, Lautaro gli ruba palla e manda clamorosamente fuori.

90' - 5'. di recupero.

90' - Giallo per protesta per Lautaro Martinez.

89' - Immobile con il mancino, tiro debole. Buona la ripartenza biancoceleste, ma niente di fatto.

87' - Stanchezza e crampi per Bastos, Inzaghi ha finito i cambi, l'angolano deve stringere i denti.

85' - Inter al top della forma ancora. La Lazio non riparte anche perché i nerazzurri pressano ancora tantissimo.

84' - Leiva stende Sanchez spalle alla porta, punizione per l'Inter da posizione defilata. I biancocelesti faticano.

83' - Tiro di Lautaro, palla deviata da Bastos in angolo.

82' - Fuori Lukaku e dentro Sanchez, ultimo cambio per Conte.

81' - Giallo per Parolo, che fa fallo su Martinez.

78'- Palla per Correa che mette dentro per Immobile, allarga il braccio Handanovic che subisce fallo.

77' - Esce Politano ed entra Lautaro Martinez per l'Inter.

75' - Errore di Maresca che ferma il gioco su una ripartenza Lazio per un contatto Luiz Felipe-D'Ambrosio. L'arbitro poi si scusa...

73' - Fuori Milinkovic e dentro Berisha. Partita anonima del serbo, peccato.

72' - Da fermo staffilata di Lukaku, palla altissima. Giallo per Bastos per un fallo in precedenza su Politano.

72' - Pronto anche Berisha, sarà l'ultimo cambio di Inzaghi.

70' - Insufficiente anche la prestazione di Milinkovic fin qui, che non è mai entrato in partita.

69' - Tiro di Sensi dal limite, palla altissima. I biancocelesti non giocano più, soffronto e hanno avuto anche un calo fisico.

67' - Ha abbassato il ritmo la Lazio e dall'altra parte è cresciuta l'Inter.

65' - Esce Luis Alberto e dentro Leiva. Parolo va mezz'ala.

64' - Cross di D'Ambrosio per Lukaku, il belga la schiaccia troppo, palla a Strakosha.

63' - Salvataggio di di Acerbi sul mancino di Lukaku, angolo anche per l'Inter.

61' - Sull'angolo sponda di Acerbi per Correa, tiro debole dell'argentino, blocca Handanovic senza problemi.

60' - Luis Alberto con il mancino, palla deviata sul tiro da de Vrij. Angolo.

59' - STRAKOSHA! Doppio miracolo, prima su Barella, poi su Politano. Qui il portiere decisivio

59' - Palla di Luis Alberto in profondità per Immobile, l'attaccante manca l'aggancio, sfera per Handanovic.

58' - Cross di Jony, Brozovic in copertura aiuta la difesa. C'era Immobile in agguato.

57' - Cambia anche l'Inter: fuori Vecino e dentro Sensi.

56' - Politano in mezzo per il solitario Lukaku, Acerbi ci mette la testa e salva.

54' - Acerbi sta giocando una grande partita in marcatura su Lukaku. Il belga per ora non trova spazi.

53' - Esce Caicedo ed entra Ciro Immobile.

53' - Pronto il primo cambio della Lazio: a bordocampo pronto Immobile.

52' - Caicedo! Sbaglia il controllo e sfuma il contropiede della Lazio.

51' - Tiro di Vecino, fa muro Bastos e riparte la Lazio.

51' - Colpo di testa di Correa, palla però fuori. Era beffato anche Handanovic in uscita.

50 - Calcio d'angolo, palla arriva Milinkovic che stoppa e tenta il mancino. Ancora corner.

49' - La Lazio torna ad attaccare con coraggio e convinzione. Bisogna servire più Lazzari sulla destra, per ora sempre ignorato.

48' - Fallo duro di Brozovic su Correa, niente giallo. Maresca redarguisce solo il numero 77 nerazzurro.

47' - Palleggio Inter in queste prime battute della ripresa.

46' - Si riparte con nessun cambio nelle due squadra. La Lazio vuole il pareggio.

FINE PRIMO TEMPO

45+2' - Fine primo tempo. Inter avanti con un tiro in porta, la Lazio si è trovata un sper Handanovic che ha fatto almeno 3 parate decisive.

45'+2' - Giallo per D'Ambrosio, fallaccio su Correa. Decisione giusta, era da arancione.

45'+1' - Ancora Handanovic! Azione all'arrembaggio di Bastos, servito da Caicedo, Samir è strepitoso.

45' - Due minuti di recupero.

43' - Brutta entrata di Barella su Caicedo, per Maresca non c'è nemmeno fallo. Cure per l'attaccante, poco dopo rientra.

42' - Altro svarione di Jony, che fa un passaggio laterale e regala palla all'Inter.

40' - Tentata ripartenza della Lazio con Correa e Luis Alberto, lo spagnolo però non aggancia l'ultimo passaggio.

37' - Non bene Jony, spreca una ripartenza con uno stop sbagliato. Inzaghi lo incita.

35' - Altra parata di Handanovic ancora su Correa. Il portiere dell'Inter salva, clamorose palle gol per la Lazio.

34' - CORREA! Cosa si mangia El Tucu davanti ad Handanovic, pallonetto che non riesce e palla lontana.

33' - Colpo di testa di de Vrij sugli sviluppi della punizione, palla fuori di molto.

32' - Ci ha ripensato Maresca: giallo per Luis Alberto

31' - Fallo di Luis Alberto su Godin, lo spagnolo rischia il giallo, Maresca lo perdona.

29' - Si difende bene l'Inter: Skriniar, de Vrij e Godin sembrano per ora insuperabili.

28' - Ora attacca più convinta la Lazio con quasi tutti i giocatori a caccia del pareggio.

26' - Lukaku! Staffilata di sinistro dai 25 metri, palla che va fuori di pochissimo.

24' - CORREA! Tiro a giro e super parata di Handanovic, Lazio vicina al pareggio.

23' - Crossi di Biraghi per l'inserimento di D'Ambrosio, Jony in clamoroso ritardo si fa sorprendere. Padroni di casa avanti.

23' - Vantaggio Inter, D'Ambrosio.

21' - Un po' in ombra ancora Milinkovic, che non è entrato in partita. Pochi palloni per lui...

20' - Fraseggio tra Luis Alberto e Correa, poi non si chiude l'azione. La Lazio fa fatica davanti al muro nerazzurro.

18' - Cross di Lukaku per Politano, l'ex Sassuolo colpisce male e rimette il pallone fuori. Si salva la Lazio.

17' - Il replay chiarisce l'intervento, Handanovic arriva prima sul pallone per pochissimo.

16' - Intervento tra Caicedo e Handanovic in area, l'attaccante va giù, ma niente rigore.

15' - Rischia Strakosha con un rinvio, colpisce Lukaku sulla mano: punizione per la Lazio.

15' - Brozovic cerca Politano in profondità, pallone imprendibile.

13' - Manovra della Lazio con Milinkovic e Luis Alberto, poi palla per Jony che non è reattivo.

11' - Inzaghi in giacca è sempre in piedi: si sgola con i suoi, vuole più pressione da parte dei suoi.

10' - Ottima uscita dell'Inter, Vecino però lancia Politano con un pallone sbagliato. Ripartono i biancocelesti.

9' - Ora attacca l'Inter, bravo Bastos a interrompere la manovra offensiva. I nerazzurri attaccano molto e tengono il pallino del gioco.

7' - Brozovic prende in controtempo D'Ambrosio e regala una rimessa alla Lazio. Si gioca a buoni ritmi soprattutto a centrocampo.

6' - Prova a ragionare l'Inter con il possesso di palla. La Lazio aspetta.

5' - Primo calcio d'angolo del match e per la Lazio. Buona discesa di Jony, chiude Godin. Sfuma però l'occasione.

3' - Uscita coraggiosa di Bastos, con D'Ambrosio che gli sbatte contro. Sfuma l'azione, palla messa fuori per permettere di soccorrere il giocatore dell'Inter.

1' - Fiammata anche di Politano, chiude Bastos in extremis. L'angolano inizialmente si era fatto sorprendere, poi è bravo a recuperare.

1' - Sbaglio di Vecino e fiammata di Correa, chiude poi la difesa. Ottima occasione immediata.

1' - Partiti! Lazio in completo totalmente bianco e maglia con bande celesti.

Squadre in campo per inno. Ci siamo, manca ormai poco all'inizio del match in un San Siro molto pieno. Folto anche il settore ospiti occupato da circa 700 tifosi della Lazio.

A breve il fischio d'inizio del match!

Piccolo fastidio per Milinkovic nel riscaldamento. Il serbo, prontamente massaggiato, dovrebbe comunque scendere in campo dal 1'.

Uno sguardo al passato: nella stagione 2018/2019 a San Siro vinse la Lazio per 0-1 grazie al gol di Milinkovic. Anche in Coppa Italia esultò la squadra di Inzaghi, che eliminò ai quarti i nerazzurri dopo la lotteria dei rigori.

Benvenuti nella diretta scritta di Inter-Lazio. I biancocelesti a San Siro vanno a caccia di 3 punti pesantissimi. Dall'altra parte, i nerazzurri vogliono centrare la quinta vittoria in 5 partite in Serie A. Segui live tutte le azioni più importanti del match!