RIVIVI LA DIRETTA - Lazio-Fiorentina 2-1: Caicedo e Immobile mettono tre punti nella calza biancoceleste

Serie A 2020-2021

Lazio - Fiorentina

16ª giornata

Mercoledì 6 gennaio 2021, ore 15

Stadio Olimpico di Roma

Formazioni ufficiali:

Lazio (3-5-2): Strakosha; Luiz Felipe (46' Patric), Hoedt, Acerbi; Lazzari (76' Radu), Milinkovic, Escalante (76' Cataldi), Luis Alberto, Marusic, Caicedo (59' Akpa Akpro), Immobile. A disp.: Reina, Furlanetto, Armini, Franco, D. Anderson, Parolo, Pereira, Muriqi. All.: Simone Inzaghi.

Fiorentina (3-5-2): Dragowski; Martinez-Quarta (72' Lirola), Pezzella, Igor; Venuti (60' Callejon), Amrabat, Bonaventura (72' Kouamè), Castrovilli, Biraghi; Ribery (37' Eysseric), Vlahovic. A disp.: Terraciano, Milenkovic, Barreca, Caceres, Valero, Duncan, Krastev, Pulgar. All.: Cesare Prandelli.

FINE SECONDO TEMPO

90+5' - Finisce qui all'Olimpico! Lazio - Fiorentina 2-1. Partita sofferta dai biancocelesti, che però riescono a contenere bene gli attacchi della squadra di Prandelli e a offendere nel momento giusto.

90+5' - A pochi secondi dalla fine la Lazio guadagna un calcio di punizione nella trequarti avversaria.

90+4' - Sale anche Dragowski sul calcio piazzato viola, ma Strakosha spegne tutto con una parata.

90+3' - Minuti concitati nel finale. La Lazio soffre, ma non rinuncia a offendere. La Fiorentina avanza e mette pressione alla squadra di Inzaghi.

90' - Radu si perde Callejon, ma Strakosha difende la porta biancoceleste e raccoglie il pallone.

89' - CAMBIO LAZIO. Inzaghi decide di mettere forze fresche per i minuti finali di gara e inserisce Muriqi al posto di Immobile.

87' - GOL FIORENTINA. Vlahovic dagli undici metri accorcia le distanze. 2-1

86' - Hoedt stende in area di rigore Vlahovic e Abisso concede il calcio di rigore e ammonisce il laziale. Abisso attende indicazioni dal VAR per un possibile fuorigioco ma viene convalidato il penalty.

85' - La Lazio tenta il tris sempre con Immobile che da posizione defilata non impensierisce l'estremo difensore della Fiorentina.

83' - Acerbi salva il risultato: Kouamè lanciato in solitaria, viene fermato dal Leone biancoceleste che si immola sul suo tiro.

81' - Pestone di Castrovilli nei confronti di Hoedt e Abisso sanziona con il cartellino giallo il numero 10 della Fiorentina

77' - Occasione Fiorentina. L'attacco viola prova a battere Strakosha con un tiro potente, ma Milinkovic sulla linea salva con la testa.

76' - CAMBIO LAZIO. Escono Lazzari ed Escalante e subentrano Radu e Cataldi.

75' - GOOOOOLLLL!!!! Raddoppio della Lazio con il destro potente di Ciro Immobile. Da calcio d'angolo Luis Alberto crossa il pallone, Dragowski smanaccia ma serve involontariamente il numero 17 che dalla sua solita posizione porta i suoi sul 2-0.

72' - CAMBIO FIORENTINA. Doppia sostituzione per Prandelli: esce Bonaventura ed entra Kouamè, esce Quarta-Martinez ed entra Lirola.

70' - Soffre la squadra di Inzaghi: i toscani spingono in massa, ma la difesa biancoceleste tiene alta la guardia.

69' - Patric perde clamorosamente palla in area di rigore e mette in difficoltà Strakosha. Fortunatamente lo spagnolo riesce a recuperare la posizione e spazza la palla in angolo.

67' - Non va a buon fine l'azione d'attacco dei padroni di casa che provano a infierire sulla fascia destra, ma la Fiorentina non si fa sorprendere.

66' - La Lazio guadagna un calcio di punizione grazie a Ciro Immobile che protegge palla durante un duello aereo e subisce un colpo alla nuca.

64' - Dagli sviluppi di un calcio di punizione, Luis Alberto si accentra e prova il tiro, il pallone però va alto sopra la traversa.

61' - Lazzari rimane a terra dolorante dopo che, mentre era lanciato verso la metà campo avversaria, è stato atterrato da Igor. Sanitari in campo per sincerarsi delle condizioni dell'estermo, ma sembra tutto rientrato senza problemi.

60' - CAMBIO FIORENTINA. Al posto dell'esterno Venuti, Prandelli inserisce Josè Callejon.

59' - CAMBIO LAZIO. Simone Inzaghi decide di sostituire Felipe Caicedo e inserisce al suo posto Akpa Akpro.

56' - La Lazio prova ad alzare il baricentro con un lancio di Acerbi che però non arriva a destinazione.

53' - Lazio schiacciata nella sua metà campo, con Biraghi che prova a mettere in mezzo un pallone velenoso. La difesa biancoceleste allontana per evitare pericoli.

51' - Hoedt perde palla in fase di recupero, Castrovilli cerca di approfittarne ma l'olandese risolve egregiamente con un'entrata decisa sul pallone in area di rigore.

50' - Miracolo di Dragowski su Caicedo, ma l'ecuadoriano era in fuorigioco.

49' - Come nel primo tempo, la Fiorentina gestisce il possesso palla e prova ad affondare il colpo, la Lazio controlla e riparte in contropiede.

46' - Inizia la ripresa. Cambio per la Lazio: dentro Patric al posto dell'ammonito Luiz Felipe.

SECONDO TEMPO

FINE PRIMO TEMPO

45+2' - Finisce la prima frazione di gioco con la Fiorentina che per la maggior parte del tempo tiene le redini del gioco, ma soffre la velicità della Lazio e si fa infilare più volte dagli attacchi laziali. Bravi i ragazzi di Inzaghi che riescono a sfruttare gli spazi lasciati dai toscani e trafiggono al momento giusto.

45+2' - Terzo angolo consecutivo per la Fiorentina che non vuole concludere il primo tempo in svantaggio.

45+1' - GIALLO LAZIO. Anche Gonzalo Escalante finisce sul taccuino di Abisso per un fallo tattico.

45' - La Fiorentina tenta il forcing finale con delle azioni insistite sulla fascia destra.

44' - GIALLO LAZIO. Arriva la prima ammonizione della partita per Luiz Felipe che entra duramente su Castrovilli. Abisso non può che sanzionare il brasiliano.

40' - Punizione dalla trequarti in favore della Fiorentina. I viola tentano di affondare il colpo sui biancocelesti, ma la difesa di casa riesce a resistere.

37' - CAMBIO FIORENTINA. Dopo uno scontro di gioco, Frank Ribery si accascia a terra e non riesce a continuare la gara. Il francese viene sostituito e lascia il posto a Eysseric.

36' - La Lazio continua ad attaccare. Il duo Immobile-Luis Alberto prova a manovrare il pallone, poi la sfera arriva a Milinkovic che tenta il tiro ma anche questo viene ribattuto.

33' - Luis Alberto atterrato e Abbisso concede la punizione. Batte Milinkovic che dalla corta distanza colpisce la barriera.

32' - Ancora una buona azione da parte di Magic Luis che fa partite un contropiede, cerca di servire Caicedo ma il passaggio è troppo lungo.

30' - Grande recupero di Luis Alberto che percorre tutto il campo per sradicare il pallone dalle gambe di Vlahovic.

28' - Vlahovic tenta l'azione personale e, da posizione defilata, sferra il sinistro. Strakosha manda in angolo.

26' - Ciro Immobile aveva trovato il raddoppio, ma al momento del passaggio di Luis Alberto, l'attaccante si trovava in posizione di fuorigioco. Tutto da rifare per la Lazio.

24' - Non viene sfruttato il calcio d'angolo dalla Lazio: Dragowski allontana con il pugno e poi si accascia a terra per un problema alla spalla. Abisso fa entrare i sanitari, ma il portiere polacco sembra aver recuperato.

23' - Arriva il primo corner del match in favore dei padroni di casa. Acerbi tenta il cross e la difesa allontana.

21' - Pericolo Fiorentina! Dalla destra Ribery mette in mezzo il pallone, raccolto poi da Castrovilli che lo alza e tenta una rovesciata, ma esce fuori una conclusione debole che facilmente viene raccolta da Strakosha.

19' - Pressa alto la formazione di Prandelli che cerca di recuperare il risultato. In fase di ripartenza la Lazio perde molti palloni e i viola cercano di approfittarne.

16' - Azione concitata per i viola partita sempre dai piedi del francese Ribery. La retroguardia laziale riesce a tamponare il pericolo con un rilancio finito in fallo laterale.

15' - La Fiorentina tenta di rialzare la testa con un'azione personale di Ribery, prontamente fermato dalla retroguardia di casa.

14' - Ancora Lazio. Immobile, servito in profondità, viene fermato da Martinez-Quarta in scivolata. In aiuto del bomber laziale era arrivato anche Caicedo.

13' - Azione magistrale di Luis Alberto che imperterrito percorre tutta la fascia nonostante la presenza degli avversari, poi passa il pallone a Milinkovic che dal limite tenta il tiro ma spara alto.

10' - Contropiede biancoceleste partito dai piedi di Caicedo che passa la sfera a Lazzari, l'esterno tenta il tiro ma viene murato dalla difesa avversaria.

9' - Immobile abbattuto da Martinez-Quartaal limite dell'area di rigore ma Abisso lascia correre.

8' - Lazio vicina al raddoppio con Adam Marusic che colpisce il palo di testa dopo un cross partito dalla trequarti.

5' - GOOOOOOOL!!!!! Caicedo porta in vantaggio la Lazio con la prima occasione per i biancocelesti. Dopo vari scambi, la palla arriva a Acerbi sulla sinistra che mette la palla in mezzo, Lazzari fa da sponda e il Panterone scaraventa la palla in rete con il destro al volo. 1-0

4' - I viola continuano a manovrare il gioco con le incursioni di Castrovilli sulla fascia sinistra, ma la squadra di Inzaghi si copre bene.

2' - Fiorentina subito presente nella metà campo biancoceleste con varie azioni manovrate. I biancocelesti attendono.

PRIMO TEMPO

Fischio d'inizio di Abisso: inizia la gara!

AGGIORNAMENTO 14:57 - Le due squadre fanno il loro ingresso sul prato dell'Olimpico. Tutto è pronto.

AGGIORNAMENTO - A pochi minuti dal fischio d'inizio, il DS Igli Tare ha parlato ai microfoni di DAZN per introdurre il match contro i toscani. QUI LE DICHIARAZIONI

AGGIORNAMENTO - Nel pre partita, il difensore biancoceleste Wesley Hoedt è intervenuto ai microfoni della radio ufficiale per sottolineare quanto sia importante questa partita. QUI LE DICHIARAZIONI

Buongiorno amiche e amici de Lalaziosiamonoi.it da Tommaso Marsili e benvenuti alla diretta scritta della partita tra Lazio e Fiorentina, valevole per la sedicesima giornata di Serie A. Dopo il pareggio rimediato a Marassi, la squadra di Inzaghi vorrà rifarsi e lo farà con Ciro Immobile in campo, nonostante fosse stato assente nella rifinitura di ieri. Anche i viola vogliono migliorare la propria classifica e si affideranno al talento del francese Ribery.

Lazio - Fiorentina, formazioni ufficiali: torna Luiz Felipe, Immobile c'è

Lazio, la squadra pronta a sfidare la Fiorentina: Leiva si allena a Formello - FOTO

TORNA ALLA HOMEPAGE