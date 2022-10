RIVIVI LA DIRETTA - Lazio - Midtjylland 2-1, Milinkovic e Pedro mandano ko i danesi

UEFA Europa League | Gruppo F, 5 ª giornata

Giovedì 27 ottobre 2022, ore 18:45

Stadio Olimpico, Roma

LAZIO (4-3-3): Provedel; Hysaj, Gila (81' Casale), Romagnoli, Marusic; Milinkovic-Savic, Marcos Antonio (54' Cataldi), Basic (54' Vecino); Felipe Anderson, Cancellieri (54' Pedro), Zaccagni (72' Luka Romero). A disp.: Maximiano, Magro, Patric, Radu, Luis Alberto. All.: Sarri.

MIDTJYLLAND (4-3-3): Lossl; Andersson (52' Thychosen), Dalsgaard, Sviatchenko, Paulinho (81' Dyhr); Martinez (81' Juniho), Charles (60' Kaba), Evander; Isaksen, Dreyer, Chilufya (52' Sisto). A disp.: Olafsson, Ugboh, Gartenmann, Koukaou, Byskov, Nibe, Ortiz. All.: Capellas.

Arbitro: Daniel Stefanski (POL).

Ass.: Dawid Golis (POL) - Michal Obukowicz (POL)

IV ufficiale: Damian Sylwestrzak (POL)

V.A.R.: Tomasz Kwiatkowski (POL)

A.V.A.R.: Bastian Dankert (GER)

96' - Triplice fischio all'Olimpico! La Lazio batte il Midtjylland per 2-1!

95' - Pedro vicino alla terza rete! La conclusione dello spagnolo viene deviata in angolo.

94' - Altro ammonito per i danesi: punita l'entrata di Sviatchenko su Milinkovic.

93' - Bellissima iniziativa di Luka Romero che riparte ma viene fermato dalla difesa dei danesi.

91' - Ancora uno scontro di Juniho che questa volta commette fallo su Milinkovic.

90' - Sei minuti di recupero al termine della gara.

89' - Ammonito anche Juniho per il brutto fallo commesso su Casale.

87' - Ammonito Vecino per il fallo commesso su Sviatchenko.

82' - La rete del pareggio del Midtjylland segnata da Juniho viene annullata per fuorigioco.

81' - Doppio cambio anche per i danesi: fuori Paulinho per Dyhr e fuori Martinez per Juniho.

81' - Ultimo cambio per Sarri: esce Gila per Casale.

80' - Il Var annulla la rete di Pedro per fuorigioco, si rimane del 2-1.

79' - GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL! Doppietta di Pedro, servito in modo sublime da Felipe Anderson, che ancora una volta di sinistro batte Lossl e insacca il pallone in rete.

77' - Midtjylland pericoloso! Dreyer crossa direttamente in porta e per poco non riesce a mettere in rete.

76' - Lazio pericolosa con Milinkovic! Cross di Felipe Anderson per il Sergente che calcia in porta, il pallone termina fuori di un soffio.

72' - Altro cambio per Sarri: esce Zaccagni per Luka Romero.

70' - Calcio di punizione da posizione interessante per la Lazio: parte Milinkovic ma il pallone termina alto sopra la traversa.

68' - Secondo giallo in casa Lazio: ammonito Gila per proteste.

65' Di nuovo Felipe Anderson protagonista! Pallone perfetto di Hysaj, questa volta il brasiliano non tira al volo e si fa recuperare dal difensore del Midtjylland.

64' - Felipe Anderson a un passo dalla rete! Il 7 riparte in modo ottimo ma a tu per tu con Lossl si fa ipnotizzare.

60' - Cambio per il Midtjylland: fuori Charles per Kaba.

57' - GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOLLLLLLLLLLLLLL! Gran palla di Vecino per Zaccagni che crossa in area, la palla sfila ne approfitta Pedro che con un sinistro chirurgico mette in rete.

56' - Ancora Zaccagni a un passo dalla rete! Il 20 calcia di potenza di destro, ancora Lossl ci mette le mani e manda in angolo.

54' - Triplo cambio per Sarri: fuori Marcos Antonio per Cataldi, Basic per Vecino e Cancelieri per Pedro.

52' - Doppio cambio per il Midtjylland: esce Chilufya per Sisto, esce anche Andersson per Thychosen.

50' - Lazio a un passo dal vantaggio! Bellissima conclusione di Zaccagni che si stampa sulla traversa grazie all'intervento di Lossl che manda in angolo.

50' - Danesi pericolosi, la difesa della Lazio si muove bene e ferma l'azione.

47' - Midtjylland a un passo dal vantaggio! Traversa di Dreyer, poi Chilufya manda fuori.

45' - Inizia la ripresa all'Olimpico, si riparte dall'1-1.

SECONDO TEMPO

47' - Finisce il primo tempo all'Olimpico!

46' - Felipe Anderson tenta di agganciare il pallone servito da Cancellieri, il brasiliano non ci arriva nel modo giusto e la palla arriva al portiere del Midtjylland.

45' - Due minuti di recupero.

45' - Lazio a un passo dalla rete! Milinkovic tenta il tiro in porta con una giocata bellissima, Lossl manda in angolo.

41' - Primo ammonito anche in casa Midtjylland, punito il fallo di Andersson su Zaccagni.

40' - Cross pericoloso di Milinkovic che attraversa l'area e si spegne sul fondo.

38' - Lazio a un passo dal vantaggio! Salva sulla linea Sviatchenko sul tiro di Basic.

35' - GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL! La Lazio trova il pareggio grazie a una bellissima azione corale: Felipe Anderson serve Milinkovic, il Sergente con un diagonale micidiale batte Lossl e mette in rete.

34' - Ancora un'avanzata della squadra di Sarri, Cancellieri tenta di intercettare il cross di Zaccagni ma non arriva di un soffio.

32' - Lazio a un passo dal gol! Doppia chance per Felipe Anderson che viene prima bloccato da Lossl e poi la spara alta sopra la traversa.

31' - Entrata dura di Martinez su Milinkovic-Savic, per il calciatore un semplice richiamo da parte del direttore di gara Stefanski.

30' - Ancora una conclusione in porta del Midtjylland, Martinez tenta la giocata, sicuro provedel la blocca.

29' - La Lazio prova a spingere ma la difesa del Midtjylland è ordinata e lascia poco spazio di manovra.

24' - Zaccagni cerca Milinkovic che tenta l'inserimento in area, il pallone però termina sul fondo.

22' - Ancora Milinkovic tenta la conclusione della distanza, tiro debole, la fa sua Lossl.

19' - Lazio vicina al pareggio! Bella conclusione di sinistro di Basic che ha tentato il diagonale, il pallone si spegne sul fondo.

18' - Ancora una conclusione dei danesi, tiro di Dreyer che però termina tra le braccia il portiere biancoceleste.

16' - Calcio di punizione per il Midtjylland, Andersson tenta il colpo di testa, la blocca Provedel.

14' - Primo ammonito in casa Lazio, il direttore di gara sventola il cartellino giallo all'indirizzo di Romagnoli per il fallo su Isaksen.

12' - Occasione Lazio! Buona giocata di Zaccagni che mette in area, raccoglie Milinkovic che però la spara sopra la traversa.

10' - La Lazio attacca, Felipe Anderson scappa bene sulla fascia poi crossa in area ma non c'è nessun compagno a raccogliere il pallone.

8' - Il Midtjylland passa in vantaggio: la Lazio si fa beffare e commette una leggerezza enorme nel fraseggio. Isaksen di sinistro batte Provedel e mette in rete.

6' - Bella ripartenza di Zaccagni che viene fermato duro da Martinez che avrebbe forse meritato il cartellino.

1' - Partiti! Inizia la gara dell'Olimpico!

PRIMO TEMPO

AGGIORNAMENTO ORE 18.30 - Poco meno di quindici minuti al fischio d'inizio della gara tra Lazio e Midtjylland. Queste le parole di Cancellieri, che oggi partirà titolare, nel pre gara. (QUI per l'intervista)

Buonasera amiche ed amici de Lalaziosiamonoi.it da Jessica Reatini, e benvenuti alla diretta scritta di Lazio - Midtjylland, valida per il quinto turno della fase a gironi di Europa League. La squadra di Sarri ha solo un obiettivo quello di vincere e di riscattare la brutta sconfitta subita in terra danese al secondo turno. Il Midtjylland arriva all'Olimpico carico di aspettative e voglioso di compiere l'impresa non solo di vincere ma di qualificarsi al prossimo turno. Fischio d'inizio alle 18.45.