RIVIVI LA DIRETTA - Lazio - Napoli 1-2: non basta Zaccagni, primo ko per Sarri

Serie A TIM | 5ª giornata

Sabato 03 settembre, ore 20.45

Stadio Olimpico, Roma

Arbitro: Sozza

Assistenti: Rocca-Vono

Quarto Uomo: Serra

VAR: Fabbri

A.V.A.R: Ranghetti

LAZIO (4-3-3): Provedel; Lazzari (83' Hysaj), Patric, Romagnoli, Marusic; Milinkovic-Savic, Cataldi (74' Basic), Luis Alberto (52' Vecino); Felipe Anderson (83' Cancellieri), Immobile, Zaccagni (52' Pedro).

A disp.: Maximiano, Adamonis, Casale, Gila, Radu, Kamenovic, Marcos Antonio, Bertini, Romero.

All.: Sarri

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Min-Jae, Mario Rui (91' Olivera); Anguissa, Lobotka (91' Ndombele), Zielinski (67' Elmas); Lozano (45' + 2' Politano), Osimhen, Kvaratskhelia (67' Raspadori).

A disp.: Sirigu, Marfella, Juan Jesus, Ostigard, Zanoli, Zerbin, Simeone, Gaetano.

All.: Spalletti

SECONDO TEMPO

94' - Termina la gara all'Olimpico.

94' - Cartellino giallo anche per Marusic per il fallo su Politano.

91' - Doppio cambio per Spalletti: fuori Lobotka per Ndombele e Mario Rui per Olivera.

90' - Quattro minuti di recupero.

90' - Lazio a un passo dal pareggio! Bella conclusione di Pedro che termina fuori di un soffio.

89' - Ammonizione anche per Sarri, Sozza lo punisce per proteste.

85' - Conclusione fortissima di Pedro dal limite dell'area, il pallone però termina fuori.

84' - Lazio a un passo dalla rete! Bellissimo angolo battuto da Basic direttamente in porta, Meret ci mette i guantoni.

83' - Ultimo doppio cambio per Sarri: esce Lazzari per Hysaj e Felipe Anderson per Cancellieri.

82' - Intervento decisivo di Min-Jae sul tiro di Pedro.

81' - Colpo di testa di Osimhen, il pallone termina fuori.

80' - Cartellino giallo per Spalletti: ammonito per proteste l'allenatore del Napoli.

74' - Altro cambio per Sarri: fuori Cataldi, dentro Basic.

74' - Elmas tenta la conclusione, il pallone viene deviato in corner.

70' - Lazio a un passo dal gol! Meret decisivo sul colpo di testa di Felipe Anderson.

68' - Giallo anche per Felipe Anderson per l'intervento su Mario Rui. Ammonito Cataldi per proteste.

67' - Doppio cambio per Spalletti: fuori Zielinski e Kvaratskhelia per Elmas e Raspadori.

66' - Cartellino giallo per Milinkovic ammonito per proteste.

65' - Contatto dubbio in area tra Lazzari e Mario Rui, per Sozza non c'è niente anche se la gomitata del giocatore del Napoli sembra netta.

64' - Grande occasione per la Lazio con Felipe Anderson che però viene fermato per un fuorigioco piuttosto dubbio.

61' - Vantaggio del Napoli. Anguissa serve Kvaratskhelia che completamente solo ha il tempo di indirizzare il tiro che si infila direttamente in rete.

60' - Osimhen a un passo dalla rete ma l'attaccante del Napoli si trova davanti ancora un super Provedel che compie la terza parata decisiva della gara.

56' - Occasione per la Lazio! Avanzata di Lazzari che poi serve Vecino, il 3 conclude ma la palla termina alta.

52' - Doppio cambio per Sarri: entra Pedro per Zaccagni e Vecino per Luis Alberto.

50 ' - Ancora Napoli pericolosissimo prima con Osimhen, decisivo Provedel, e poi Kvaratskhelia ci prova ma il pallone termina sopra la traversa.

49' - Secondo palo del Napoli, questo volta a colpirlo è Osimhen.

49'- Secondo intervento decisivo di Provedel: questa volta il portiere leva il pallone calciato da Zielinski dall'incrocio dei pali.

46' - Miracolo di Provedel su Kvaratskhelia! Il numero 22 scappa a Marusic e si presenta a tu per tu con il portiere biancoceleste che un intervento perfetto gli nega la gioia del gol.

45' - Inizia la ripresa all'Olimpico, si riparte dall'1-1 tra Lazio e Napoli.

PRIMO TEMPO

50' - Finisce 1-1 la prima frazione di gioco tra Lazio e Napoli.

47' - Due minuti di recupero comandati dal quarto uomo.

47' - Lozano lascia il campo in barella, al suo posto Politano.

43' - Bruttissimo scontro di gioco tra Maruic e Lozano: testa a testa tra i due giocatori che rimangono a terra. Ad avere la peggio è Lozano che con molta probabilità non riuscirà a tornare in campo. Vistosa fasciatura sulla fronte per Marusic.

42' - Buona chiusura di Patric e Lazzari che mandano in corner il pallone di Osimhen.

38' - Pareggio del Napoli: sugli sviluppi di un calcio d'angolo Min-Jae di testa mette in rete. Inutile la parata di Provedel, il pallone aveva già superato la linea e il direttore di gara Sozza convalida la rete.

35' - Azzurri a un passo dalla rete: altra conclusione di Kvaratskhelia che questa volta si stampa sul palo.

33' - Ancora Napoli pericoloso grazie a un altro pallone perso dai biancocelesti: Kvaratskhelia conclude ma il tiro è debole, nessun problema per Provedel che para a terra.

27' - Situazione pericolosa per la Lazio, traversone di Kvaratskhelia e rimpallo che finisce su Patric. Per poco il pallone non termina in rete.

25' - Pallone pericolosissimo perso dalla Lazio, stava per approfittarne Kvaratskhelia che però non fa in tempo a fermare la sfera che si spegne sul fondo.

23' - Prima conclusione in porta per la squadra di Spalletti: ci prova Di Lorenzo, Provedel la fa sua.

20' - Seconda conclusione dalla distanza provata da Cataldi. Anche questa volta. il tiro termina alto.

19' - Ancora Lazio in avanti. Azione continuata dei biancocelesti che costringono il Napoli a deviare in corner.

16' - Ottima chiusura di Patric su Kvaratskhelia, il calciatore del Napoli è costretto al fallo sullo spagnolo.

15' - Cataldi tenta la conclusione dalla distanza, il pallone termina alto sopra la traversa.

12' - Azzurri pericolosi con il tiro di Zielinski che viene contrastato dalla difesa biancoceleste.

8' - Anche il Napoli prova ad attaccare: traversone di Di Lorenzo spedito direttamente in corner da Milinkovic.

3' - GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOLLLLLLLLLLLLLL! Primo affondo della Lazio e biancocelesti subito in vantaggio. Incursione micidiale di Felipe Anderson, assist per Zaccagni e il numero 20 con un diagonale perfetto non lascia scampo a Meret.

1'- Partiti! Inizia la gara dell'Olimpico tra Lazio e Napoli!

AGGIORNAMENTO ORE 20.15 - Poco prima del fischio d'inizio della gara Mattia Zaccagni è intervenuto ai microfoni di Lazio Style Radio (QUI PER L'ARTICOLO)

Buonasera amiche ed amici de Lalaziosiamonoi.it da Jessica Reatini e benvenuti alla diretta scritta di Lazio - Napoli, match valido per la quinta giornata di Serie A. I biancocelesti, dopo l'amaro pareggio rimediato a Genoa contro la Sampdoria vogliono tornare a vincere. Lo stesso vogliono fare gli azzurri di Spalletti dopo il match contro il Lecce. Fischio d'inizio alle 20.45 sul prato verde dell'Olimpico.