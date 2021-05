RIVIVI LA DIRETTA - Lazio - Parma 1-0: Immobile all'ultimo secondo regala la vittoria ai biancocelesti

Serie A 2020-2021, 36ª giornata

Lazio - Parma 1-0: 95' Immobile (L)

Mercoledì 12 maggio 2021, ore 20:45

Stadio Olimpico di Roma

Formazioni ufficiali:

LAZIO (3-5-2): Strakosha; Patric (78' Caicedo), Acerbi, Radu (56' Luiz Felipe); Lazzari, Parolo (72' Akpa-Akpro), Cataldi (56' Escalante), Luis Alberto, Fares; Immobile, Muriqi (56' Correa). A disp.: Alia, Reina, Marusic, Lulic. All.: Simone Inzaghi.

PARMA (3-5-2): Sepe; Dierckx, Bani (82' Osorio), Valenti; Busi, Hernani, Kurtic, Sohm (82' Grassi), Gagliolo (61' Laurini); Pellè (72' Cornelius), Brunetta (82' Traore). A disp.: Colombi, Rinaldi, Alves, Balogh, Zagaritis, Camara. All.: D'Aversa.

Arbitro: Federico Dionisi (sez. di L'Aquila).

Ammoniti: 9' Brunetta (P), 49' Gagliolo (P), 89' Acerbi (L), 90' Hernani (P).

90' + 5' - Tiplice fischio di Dionisi, la Lazio batte il Parma per 1-0 grazie alla rete di Immobile.

90' + 5' - GOOOOOOOOOLLLLLLLLLL! Immobile fulmina Sepe sul primo palo e segna la rete del vanatggio per la Lazio!

90' + 4' - Parma ad un passo dal vantaggio, Hernani prende il palo. Si salva la Lazio.

90' + 3' - Lazzari serve Akpa-Akpro che tenta la girata di testa. Para Sepe.

90' - Saranno cinque i minuti di recupero.

89' - Primo cartellino giallo per la Lazio: Dionisi lo sventola ad Acerbi per il fallo su Traore.

85' - Forcing della Lazio con un triangolo Caicedo-Immobile che però non si chiude e la palla termina tra le braccia di Sepe.

82' - Triplo cambio per la squadra di D'Aversa: fuori Bani per Osorio, Sohm per Grassi e Brunetta per Traore.

78' - Ultimo cambio per i biancocelesti: fuori Patric e dentro Caicedo.

75' - Conclusione di Sohm, palla che termina alta.

75' - Altra chance sprecata dalla Lazio con una buona ripartenza di Correa che poi viene bloccato da Sepe.

72' - Cambio anche per i biancocelesti: esce Parolo per Akpa-Akpro.

72' - Cambio per per il Parma: esce Pellè ed entra Cornelius.

71' - Calcio di punizone interessante per i ducali: Brunetta calcia e colpisce la barriera, poi Kurtic manda alto.

67' - Correa ci prova dal limite dall'area di rigore, la palla termina sul fondo.

61' - Primo cambio per la squadra di D'Aversa: esce Gagliolo ed entra Laurini.

60' - Conclusione di Hernani, la palla termina direttamente sul fondo.

56' - Triplo cambio per la Lazio: entrano Correa per Muriqi, Escalante per Cataldi e Luiz Felipe per Radu.

54' - Parma ad un passo dal vantaggio, palo di Brunetta e poi Strakosha anche con un po' di fortuna manda in corner sulla ribattuta.

52' - Il Parma si affaccia in area della Lazio, ci prova Hernani dalla distanza ma la palla è altissima.

48' - Cambio di decisione dopo il check al Var, solo punizone per i biancocelesti.

49' - Dionisi estrae il cartellino giallo anche per il numero 7.

47' - Calcio di rigore per la Lazio per il fallo di Gagliolo su Lazzari!

47' - Lazio ancora vicina al vantaggio, Muriqi a tu per tu si fa ipnotizzare da Sepe.

45' - Inizia la ripresa all'Olimpico, si riparte dallo 0-0.

SECONDO TEMPO

SINTESI PRIMO TEMPO - Non una partita roboante quella dell'Olimpico tra Lazio e Parma. I biancocelesti fanno fatica nei primi 25 minuti a creare azioni offensive, i ducali si difendono in modo ordinato. Nella seconda metà del primo tempo i ragazzi di Inzaghi riescono a prendere in mano il pallino del gioco e si rendono pericolosi soprattutto con Luis Alberto che colpisce una clamorosa traversa e sfiora il gol in un'altra occasione.

45' + 2' - Termina a reti inviolate il primo tempo all'Olimpico tra Lazio e Parma.

45' - Saranno due i minuti di recupero.

43' - Prima conclusione in porta del Parma con Brunetta, nessun problema per Strakosha.

42' - Patric percioloso! Dalla distanza il pallone termina sul fondo di pochissimo.

39' - Altra buona occasione sui piedi di Muriqi, carica il sinistro ma la difesa del Parma manda in angolo.

36' - Altro forcing dei padroni di casa con Patric che però sbaglia il tocco per Immobile.

33' - Chance per la Lazio con Muriqi in buona posizione, l'attaccante però sbaglia il tiro.

31' - Lazio ad un passo dal vantaggio! Luis Alberto colpisce la traversa e sulla ribattutta Lazzari non inquadra la porta.

29 ' - Bella ripartenza dei biancocelesti, il tiro di Immobile dalla distanza però termina alto.

28' - Parte Cataldi ma la difesa dei ducali manda in corner con Busi.

27' - Punizione per la Lazio da buona posizione.

21' - Gioco fermo all'Olimpico per l'infortunio di Brunetta che rimane a terra in campo.

20' - Conclusione di Cataldi dal limite, Sepe la blocca.

14' - Contrasto dubbio in area per un intervento di Bani su Acerbi in area, per Dionisi è rimessa laterale.

12' - Altra buona chance per la Lazio, Acerbi serve benissimo Immobile ma il numero 17 se lo allunga troppo e Sepe la fa sua.

9' - Primo giallo sventolato dal direttore di gara ai danni di Brunetta autore di una brutta entrata su Strakosha.

8' - Bellissimo tiro di Luis Alberto che però da solo l'illusione del gol.

4' - Parma che prova ad affacciarsi in avanti con il cross di Busi, murato da Fares.

1' - Fischio di Dionisi! Inizia la gara tra Lazio e Parma.

PRIMO TEMPO

AGGIORNAMENTO ORE 20:15 - Le parole di Danilo Cataldi poco prima del fischio d'inizio del match (QUI)

AGGIORNAMENTO ORE 20:05 - La Lazio e il Parma scendono in campo all'Olimpico per il fischio d'inizio del match. Poco meno di mezz'ora al fischio d'inizio del match.

Buonasera amiche e amici de Lalaziosiamonoi.it da Jessica Reatini e benvenuti alla diretta scritta del match tra Lazio e Parma, valido per la 36esima giornata di Serie A. La squadra di Inzaghi, reduce dal ko contro la Fiorentina, vuole sperare fino alla fine di agguantare la Champions e per questo contro la squadra di D'Aversa, già retrocessa, non c'è altro risultato che la vittoria. Fischio d'inizio alle 20.45 al Franchi!