RIVIVI LA DIRETTA - Lazio, Sarri: "Programmazione? Penso solo all'Atalanta. E con Gasperini..."

Due vittorie e due clean sheet, è soddisfatto della fase difensiva?

"Abbiamo avuto una bona solidità a Salerno, gli avversari in quella versione non avevano un grande potenziale davanti. È stata buona anche contro l'Udinese. Domani vediamo, giochiamo contro una squadra dal grande potenziale, il margine di errore si riduce".

Gara con tante occasioni come all'andata? Può essere utile per rientrare in zona Champions?

"Non so se abbiamo la possibilità di arrivare in zona Champions, ora non ci interessa neanche. Nelle ultime 5 abbiamo fatto 10 punti, una media punti di buon livello. Lazio-Udinese in campionato era finita 4-4, l'ultima è durata 120 minuti bloccata sullo 0-0 al 90'. Difficile fare previsioni, però c'è questa possibilità delle tante occasioni".

Chi è cambiato di più tra lei e Gasperini? Il primo incrocio risale a 17 anni in un Crotone-Pescara...

"Siamo cambiati molto tutti e due, come naturale che sia. Nel calcio e nella vita in 17-20 anni si cambia, non ci sono soluzioni alternative".

Come arriva la Lazio?

"Abbiamo dato la sensazione di essere in crescita, ricerchiamo sempre la continuità, la stiamo cercando da tempo. Qualche segnale c'è stato. Il risultato poi a volte dipende da piccoli particolari, vorrei e spero di vedere un seguito in questo senso".

L'Atalanta e poi la Fiorentina...

"Due partite difficilissime, che la Fiorentina fosse forte lo dissi 3 mesi fa. L'Atalanta ormai si sta confermando da anni su livelli altissimi, sono gare che ci danno indicazioni".

Ritardo nella programmazione della Lazio?

"Ora ho in testa solo la programmazione della sfida di domani, poi ci sarà tempo per parlare di queste cose".

Zaccagni come sta? Luiz Felipe resta?

"Non lo so che farà Luiz Felipe, so che c'è la ferma volontà di volerlo tenere. È un ragazzo ancora giovane, che dà la sensazione di avere margini di crescita. Zaccagni vediamo, se si allena per un po' con noi in campo o se proviamo domani mattina".

Milinkovic e Luis Alberto sono cresciuti nell'ottica sarriana?

"Anche a Bergamo hanno giocato loro due, stanno crescendo, stanno facendo bene entrambi. Quella di domani è una gara difficile, in questo momento mi stanno soddisfacendo".

Il riposo in più dell'Atalanta complica maggiormente la partita visto il ritmo altissimo che mettono in campo?

Il calendario è questo, è chiaro che con questo calendario vengono fuori storture. Non può essere altrimenti. Mi sembra si sia spolpando l'osso a tutti i livelli, nazionale, europeo e mondiale. Si fa un mondiale con una sessantina di squadre, non so più nemmeno io quante saranno. Si giocherà di inverno e in Qatar, aumentano le partite anche in Europa, si è tolta la regola dei gol in trasferta, quindi nel 50% dei casi si andrà ai supplementari. Così è dura, poi c'è da aggiungere l'ipocrisia di mettere il fairplay finanziario e le liste bloccate. Almeno fateci tesserare 30 giocatori. Il calendario è questo e purtroppo si deve giocare con queste storture".

Come sta Leiva?

"Leiva sta bene, ha fatto con noi una serie di buoni ingressi nelle ultime partite. In Coppa l'ho tolto all'intervallo, non si voleva rischiare nulla per domani vista la posizione delicata. Sta piuttosto bene".

Sotto quale aspetto la squadra deve crescere e non la convince?

"Si deve trovare la capacità di fare in modo di portare le gare dalla nostra parte soprattutto con certe prestazioni. Lo svolgimento del match di Coppa Italia non doveva prevedere i supplementari, dobbiamo concretizzare ed essere più cattivi per portare il risultato nella direzione della partita. A volte degli sbandamenti di pochi minuti hanno complicato le gare".

Hysaj al centro?

"Per me Patric ha fatto bene in queste partite, è un giocatore che nell'impostazione ci dà roba, ha un ottimo livello tecnico. Non è un centrale puro anche lui, dobbiamo valutare che opzioni che avrà l'Atalanta".

