RIVIVI LA DIRETTA - Lazio-Sassuolo 1-2, subita un'altra rimonta. Terza sconfitta consecutiva

95' - Finisce qui, la Lazio perde anche in casa con il Sassuolo

93' - Consigli rinvia malamente sui piedi di Cataldi che prova a calciare dai 60 metri, palla fuori

92' - Gol del Sassuolo, Strakosha non calcola la traiettoria, non esce e scopre il secondo palo dove Caputo mette dentro da due passi sul ponte di Ferrari

90' - Cinque minuti di recupero

90' - Immobile si gira ma non vede Adekanye e prova a calciare dai 30 metri, tiro deviato che finisce fra le mani di Consigli

89' - Esce Raspadori per far spazio a Magnani

85' - Intervento di Leiva in gioco pericoloso, giallo anche per lui

84' - Bella punizione di Cataldi, terzo tempo di Bastos e palla alta di un soffio!

84' - Buon impatto di Adekanye che subito ruba il pallone, Ferrari spende il fallo e viene ammonito

83' - Cambi nella Lazio. Fuori Radu e dentro Vavro, Luis Alberto invece va a riposarsi e lascia spazio ad Adekanye

80' - Un paio di incursioni interessanti della Lazio, prima con Jony poi con Luis Alberto. La palla però non arriva in area.

79' - Boga a terra. Non ce la fa più. Al suo posto entra Rogerio.

77' - Incursione di Haraslin, tiro contratto da Bastos che rimane a terra per i crampi. La Lazio riparte comunque

75' - Altro giallo per la Lazio. Ammonito Bastos

73' - Ripartiti. Possesso palla che al momento recita Lazio 35%, Sassuolo 65%

70' - Cooling break

67' - Dentro Lucas Leiva al posto di Milinkovic-Savic e Haraslin per Djuricic

66' - Splendido tiro di Ciro Immobile che da fermo dai 20 metri cerca il palo lungo, palla fuori di neanche mezzo metro a Consigli battuto!

65' - Gran salvataggio di Acerbi su Caputo che stava per mettere palla al centro per Djuricic tutto solo al centro dell'area

64' - Azione di Luis Alberto sul versante mancini, scarico su Cataldi il cui destro viene rimpallato da Ferrari

60' - Clamorosa occasione per il Sassuolo. Dopo il tiro di Muldur, parato da Strakosha, Djuricic calcia al lato a porta vuota! Entra Cataldi al posto di Caicedo, avanza di posizione Luis Alberto

56' - Il Sassuolo fa quello che vuole nell'area della Lazio. Biancocelesti sulle gambe.

55' - Punizio di Bourabia, Ferrari non arriva per poco. Cataldi è pronto a entrare al posto del già ammonito Parolo.

52' - Gol del Sassuolo con Raspadori che mette dentro da due passi su passaggio di Caputo sotto le gambe di Bastos

51' - Entrata in ritardo del nuovo entrato, Muldur: giallo

49' - Primi tre minuti scivolati sulla falsa riga del primo tempo. Sassuolo fa possesso palla, Lazio attendista che lascia l'iniziativa

45' - Si riparte. Tanti cambi, ben 3: Capito per Traore, Muldur per Toljan, Jony per Lukaku.

49' - Il primo tempo finisce qui, Luis Alberto decide al momento la gara. Ci rivediamo fra 15 minuti sempre qui, su Lalaziosiamonoi.it

46' - Ci prova ancora una volta Kyriakopolous, palla anche questa volta che non vede lo specchio e termina alta

45' - Quattro minuti di recupero

43' - Il Sassuolo insiste, vuole il pari. Kyriakopolous prova la conclusione da posizione defilata, palla fuori. La Lazio a centrocampo soffre, Lazzari al momento il più in palla. Possesso Lazio appena al 32%.

42' - Giallo per Immobile che entra in ritardo su Marlon ed ha anche la peggio

41' - Pericolosissimo ancora Boga, Bastos è in sofferenza, palla forte al centro leggermente deviata, Traore non ci arriva

40' - Contropiede della Lazio, Lukaku s'invola e crossa al centro, palla in una zona morta

39 '- Bella palla di Luis Alberto per Caicedo, Marlon interviene e salva tutto. Peccato.

38' - Numero di Boga che dall'esterno rientra sul destro e calcia potente, palla fuori di un soffio

37' - Djuricic riconquista palla, con un fallo non fischiato su Milinkovic, e calcia dai 25 metri, palla alta

35' - Il Sassuolo prova subito a reagire, bravo Lazzari a chiudere su Boga

34' - GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DELLA LAZIO!!!! LUIS ALBERTO, IL MAGO, SEGNA LUI! SGROPPATA PAZZESCA DI LAZZARI, PALLA IN MEZZO, LUIS ALBERTO SEMBRA QUASI PERDERE IL PALLONE CHE PERO' RIESCE A DEPOSITARE IN RETE CON UN TOCCO SPORCO SUL CONTRASTO CON LOCATELLI!

33' - Milinkovic dal limite con l'esterno destro, palla fuori di un soffio!

32' - Bastos perde una palla sanguinosa con Raspadori, poi rimedia su Djuricic in area di rigore

30' - Incursione di Lukaku al quale Inzaghi ha chiesto maggiore spinta, il cross del belga è però contratto col petto

28 '- Radu rischia molto con un passaggio in verticale, il rimpallo per fortuna finisce fuori

25' - Cooling break

23' - Primo giallo della gara: fallo da dietro di Parolo su Djuricic. Ineccepibile.

21' - Si gioca molto a centrocampo. Errori da tutte e due le parti. La Lazio attende il Sassuolo nella propria metà campo, forse troppo schiacciata.

17 ' - Il Sassuolo è bravo a costruire l'azione con il possesso palla. Bastos bravo a chiudere su Raspadori leggendo l'azione.

13' - Bella ripartenza della Lazio che porta Luis Alberto al tiro dal dischetto del rigore. Tutto solo lo spagnolo calcia alto, che occasione!

12' - Ancora Sassuolo pericolosissimo con Djuricic che parte in slalom, fa cadere Acerbi in dribbling e calcia: la palla deviata da Radu col tacco finisce sulla traversa e poi in corner

11' - La Lazio prova a reagire subito con Immobile, tiro rimpallato dalla difesa

10' - Gol annullato dal VAR che richiama Di Bello all'on field review: Raspadori era in fuorigioco.

8' - Gol del Sassuolo. Raspadori favorito da un rimpallo, mette alle spalle di Strakosha con un comodo rasoterra. 0-1.

6' - Buona ripartenza della Lazio, Parolo s'invola e prova a scarica su Immobile, palla però sbagliata che finisce sul fondo. Parolo se la prende con il campo dell'Olimpico.

4' - Palla bellissima di Milinkovic per Lazzari che sgroppa sulla fascia, scarica su Immobile che però calcia al lato da ottima posizione, circa 13 metri dalla linea di porta!

2' - La Lazio inizia la gara in pressione, i ritmi sono blandi. Bisognerà gestire le energie vista la temperatura. Lukaku e Lazzari provano due incursioni, Parolo però fa fallo.

0' - La gara è iniziata. Fa molto caldo allo Stadio Olimpico.

17.13 - Come previsto il rito d'ingresso. Prima gli arbitri, poi il Sassuolo ospite, poi la Lazio.

17.12 - Manca pochissimo ormai al fischio d'inizio.

17.03 - Tutto pronto allo Stadio Olimpico per la gara fra Lazio e Sassuolo. In fondo all'articolo troverete le formazioni ufficiali. Mirko Borghesi vi dà il benvenuto nella diretta live scritta del match. Forza Lazio.

Formazioni ufficiali:

LAZIO (3-5-2) - Strakosha; Bastos, Acerbi, Radu; Lazzari, Milinkovic, Parolo, Luis Alberto, Lukaku; Immobile, Caicedo. All. Inzaghi

INDISPONIBILI: Correa, Lulic, Marusic

SQUALIFICATI: Patric

DIFFIDATI: Acerbi, Cataldi, Lazzari

SASSUOLO (4-2-3-1): Consigli; Toljan, Marlon, G. Ferrari, Kyriakopoulos; Bourabia, Locatelli; Traoré, Djuricic, Boga; Raspadori. All. De Zerbi

INDISPONIBILI: Obiang, Romagna, Defrel

SQUALIFICATI: Nessuno

DIFFIDATI: Berardi, Bourabia, Magnanelli, Obiang, Peluso

