RIVIVI LA DIRETTA - Lazio - Sturm Graz 2-2: Immobile e Pedro non bastano, altro pareggio europeo

UEFA Europa League | Gruppo F, 4 ª giornata

Giovedì 13 ottobre 2022, ore 21.00

Stadio Olimpico, Roma

LAZIO (4-3-3): Provedel, Lazzari, Gila, Patric, Hysaj; Luis Alberto (57' Felipe Anderson), Cataldi (57' Vecino), Basic (57' Milinkovic); Pedro, Immobile (77' Cancellieri), Zaccagni (45' Marusic). A disp.: Maximiano, Magro, Romagnoli, Casale, Radu, Marcos Antonio, Romero. All.: Sarri.

STURM GRAZ (4-3-1-2): Siebenhandl; Ingolitsch, Affengruber, Wuthrich, Dante; Hierlander (78' Sarkaria), Stankovic (78' Ljubic), Prass; Kiteishvili (57' Horvat), Ajeti (78' Jantscher), Emegha (45' Boving). A disp.: Schutzenauer, Giuliani, Borkovic, Oroz, Schnegg, Fuseini, Wels. All. Ilzer.

Arbitro: Sascha Stegemann (GER)

Assistenti: Mark Borsch (GER) - Christof Günsch (GER)

Quarto Uomo: Robert Schröder (GER)

VAR: Marco Fritz (GER)

A.VAR: Marco Fritz (GER)

SECONDO TEMPO

93' - Termina la gara all'Olimpico!

92' - Occasione per la Lazio! Felipe Anderson tenta la ripartenza ma si salva lo Sturm Graz!

90' - Tre minuti di recupero alla fine della gara.

87' - Giallo per Wuthrich, punito l'intervento su Felipe Anderson.

86' - Lazio in avanti, Milinkovic tenta la conclusione che viene murata dalla difesa dello Sturm.

84' - Altro giallo per lo Sturm Graz: ammonito Ljubic per il fallo su Milinkovic.

82' - Pareggio dello Sturm Graz. Boving carica il destro e infila la palla all'angolino dove Provedel non può arrivare. Doppietta per lui.

80' - Conclusione pericolosa dello Sturm Graz con Boving, il tiro dell'attaccante termina fuori.

78' - Triplo cambio per Ilzer: escono Stankovic per Ljubic, Hierlander per Sarkaria, e Ajeti per Jantscher.

77' - Ultimo cambio per la Lazio: entra Cancellieri per Immobile.

75' - Chance Lazio! Immobile carica il tiro servito ottimamente da Pedro, la conclusione del 17 però centra in pieno Felipe Anderson.

73' - Giallo per lo Sturm Graz: Stegemann ammonisce Prass per il fallo su Pedro.

70' - GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL! Diagonale destro di Pedro che beffa Siebenhandl e mette in rete il gol del vantaggio della Lazio!

69' . Austriaci ancora in avanti, Horvat cerca la conclusione dal limte dell'area, il pallone sfila sul fondo.

66' - Sturm a un passo vantaggio! Ajeti non arriva di un soffio sul pallone.

64' - Conclusione di Ajeti, la blocca Provedel.

61' - Sturm pericoloso! Ancora provvidenziale Provedel sulla conclusione di Horvat.

59' - Chance Lazio! Prima ci prova Felipe Anderson, murato, poi Immobile conclude ma non inquadra la porta.

57' - Triplo cambio per la Lazio: esce Basic per Milinkovic, Cataldi per Vecino e Luis Alberto per Felipe Anderson.

57' - Cambio per gli austriaci: esce Kiteishvili per Horvat.

56' - Pareggio dello Sturm Graz: conclusione di destro di Boving che batte Provedel e mette in rete.

51' - Buona ripartenza della Lazio con Immobile fermato da Wuthrich.

46' - Sturm Graz subito pericoloso: bene Provedel sul tiro di Boving.

45' - Inizia il secondo tempo all'Olimpico!

45' - Cambio anche per lo Sturm Graz: fuori Emegha per Boving.

45' - Prima sostituzione per la Lazio: fuori Zaccagni per Marusic.

PRIMO TEMPO

50' - Finisce il primo tempo all'Olimpico. Lazio in vantaggio ma in dieci per l'espulsione di Lazzari.

49' - Cartellino rosso anche per un membro della panchina dello Sturm Graz.

47' - Cartellino giallo anche per Ciro Immobile e Dante.

46' - Lazio in dieci: il direttore di gara espelle Lazzari per doppio giallo, il secondo per proteste. Ammonito anche Stankovic.

45' - Due minuti di recupero al termine della prima frazione di gioco.

44' - GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL! Dal dischetto Ciro Immobile non sbaglia: spiazza Siebenhandl e mette in rete la palla del vantaggio della Lazio!

43' - Calcio di rigore confermato e cartellino giallo per Affengruber.

42' - Check del Var in corso per la conferma o meno del calcio di rigore.

40' - Contatto in area! Affengruber atterra Zaccagni in area di rigore, penalty per la Lazio!

36' - Hysaj segna la rete del vantaggio ma il segnalinee ferma tutto per fuorigioco.

34' - Lazio a un passo dal vantaggio! Traversa colpita da Pedro, anche sfortunata la squadra di Sarri.

32' - Buona chiusura di Hysaj su Ajeti, sugli sviluppi dell'azione Stankovic tenta il tiro in porta ma il pallone termina fuori di molto.

28' - Doppia occasione per la Lazio! Prima Siebenhandl si supera sul tiro di Immobile, sulla respinta Basic non inquadra la porta!

26' - Qualche parola di troppo tra Lazzari e Kiteishvili, il direttore di gara ammonisce entrambi i giocatori.

23' - Chance Lazio! Luis Alberto serve Immobile, Siebenhandl lo anticipa di un soffio.

21' - Primo ammonito della gara: giallo per Ingolitsch per il fallo su Zaccagni.

20' - Prima conclusione in porta affidata ai piedi di Basic, il pallone però termina alto sopra la traversa.

18' - Cross di Lazzari pericoloso, Siebenhandl è costretto ad allontanare con i pugni.

17' - Lazio ancora in avanti con Pedro che arriva in aria di rigore, serve Basic ma poi recupera la difesa austriaca.

15' - Occasione per Immobile! L'avanzata del 17 viene bloccata dalla difesa dello Sturm, per poco la palla non carambola in porta dopo la deviazione di Affengruber.

13' - Ancora biancocelesti, questa volta Pedro crossa in area ma non c'è nessun compagno a raccogliere il pallone.

12' - Anche la Lazio si propone in avanti: Lazzari tenta il traversone ma il pallone è lungo e si spegne sul fondo.

11' - Ancora Sturm in avanti, Kiteishvili prova a sfondare in area, la palla termina sui piedi di Ajeti che però spara alto.

10' - Poche emozioni nei primi dieci minuti di gioco all'Olimpico, le squadre si studiano e nessuna per ora prova ad affondare il colpo.

4' - Prima conclusione nello specchio della porta, ci prova Hierlander ma il pallone termina alto.

3' - Immobile prova a servire Pedro in corsa, passaggio leggermente lungo e il pallone si spegne sul fondo.

1' - Partiti! Inizia la gara tra Lazio e Sturm Graz.

Buonasera amiche ed amici de Lalaziosiamonoi.it da Jessica Reatini, e benvenuti alla diretta scritta di Lazio - Sturm Graz, valida per il quarto turno della fase a gironi di Europa League. La squadra di Sarri dopo il pareggio maturato in Austria vuole finalmente mettere la sua firma in un giorone in cui regna l'equilibrio. Lo Sturm Graz forte del risultato dell'andata vuole provare a portare a casa punti anche dalla trasferta di Roma. Appuntamento alle 21.00.