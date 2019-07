RIVIVI LA DIRETTA - Lazio - Virtus Entella 5-0: la squadra esce tra gli applausi dei tifosi

Lazio - Virtus Entella 5-0 (8' Luis Alberto, 39' Correa, 46' Patric, 60' Correa, 75' Patric)

FINE PARTITA

90' - Triplice fischio di Sfira, le squadre tornano negli spogliatoi. Grande prova della Lazio, attenta in difesa - la chiusura di Vavro sulla riga rappresenta il rischio più grande del match - e micidiale in attacco. Doppietta per Patric e Correa, gol dell'1-0 per Luis Alberto. Da evidenziare anche la traversa di Radu e il palo di Adekanye, i biancocelesti escono tra gli applausi dei tifosi.

90' - Applausi prima per Adekanye che recupera palla e si libera con un buon dribbling e, sul proseguimento dell'azione, anche per Guerrieri uscito fino a metà campo per effettuare una chiusura in scivolata.

89' - Ultimi istanti del match, la Lazio non rinuncia ad attaccare.

87' - Milinkovic resta per qualche istante terra dopo aver preso una gomitata sull'orecchio da Eramo. Niente di che, ma il serbo è ancora dolorante.

85' - Grande assist di Wallace dalla fascia sinistra. Il brasiliano pesca Milinkovic, che di testa manda fuori.

83' - Con l'ingresso di Milinkovic e la stanchezza si è un po' eclissato Luis Alberto, adesso è il Sergente a dominare la regia della manovra offensiva.

81' - La Lazio gestisce il possesso palla con grande qualità nella trequarti offensiva, e si guadagna un calcio d'angolo.

78' - Calcio di punizione per l'Entella dalla trequarti, cross troppo lungo.

76' - Adeknaye si divora il 6-0! L'ex Liverpool viene lanciato a tu per tu con Borra, è abile a scartare il portiere ma a porta vuota colpisce clamorosamente il palo. Applausi comunque per lui, che ha l'attenuante di essersi defilato un po' troppo con il controllo a saltare l'estremo difensore. Resta però il rammarico per l'olandese.

75' - 5-0 LAZIO!! DOPPIETTA DI PATRIC!! Contropiede magistrale della Lazio, Lulic serve centralmente Milinkovic che con un filtrante delizioso libera Patric sulla destra all'interno dell'area di rigore, diagonale perfetto dello spagnolo e 5-0.

72' - Novità in casa Lazio: dopo aver giocato ogni minuto di tutte le amichevoli di questo ritiro, Francesco Acerbi lascia il campo. Al suo posto dentro Jorge Silva.

71' - Prova ad affacciarsi in attacco l'Entella, ma i biancocelesti chiudono tutti gli spazi.

68' - Attacca la Lazio: cross col mancino di Patric per l'inserimento di Andrè Anderson, che prova il colpo di testa. Centrale, facile la presa per Borra.

67' - Scontro tra Caturano e Acerbi, il centrale della Lazio ne esce dolorante ma senza troppi problemi.

65' - Prima iniziativa personale di Adekanye, che partendo dalla destra prova ad accentrarsi sul suo piede preferito, il sinistro. Il tiro viene però ribattuto dalla difesa ligure.

62' - Ecco la reazione d'orgoglio dell'Entella, che sfrutta un errore di Luis Alberto: lo spagnolo libera involontariamente Caturano, Guerrieri chiude bene ma il rimpallo libera M. De Luca al tiro a porta sguarnita. Boscaglia e i suoi sono già pronti ad esultare, ma con un super intervento in scivolata Vavro salva sulla riga.

61' - Dopo il gol, doppio cambio in attacco per la Lazio: fuori la coppia offensiva Immobile-Correa, dentro l'inedito tandem Andrè Anderson-Adekanye. Il brasiliano farà da attaccante di supporto all'ex Liverpool.

60' - LA LAZIO CALA IL POKER!!! Apertura maestosa di Vavro per Lulic, e lo schema è sempre quello: il capitano mette un pallone rasoterra in mezzo, questa volta per Correa. El Tucu controlla e si libera del difensore con una finta, colpo da biliardo all'angolino e 4-0.

57' - Grande discesa palla al piede di Cataldi che allarga per Milinkovic, il serbo sbatte sulla difesa dell'Entella.

56' - Riparte l'Entella che conquista un calcio d'angolo dopo un tiro debole, ma respinto in out con un intervento poco pulito da parte di Guerrieri.

55' - Cambio di gioco di 50 metri perfetto da parte di Milinkovic che pesca Lulic sulla fascia sinistra, il bosniaco mette al centro per Immobile che viene atterrato in area. Timide proteste della Lazio, per l'arbitro non c'è nulla.

53' - Grande chiusura di Vavro, anche lui strappa gli applausi del pubblico.

52' - Tra i nuovi, da sottolineare l'ingresso proprio di Patric e Milinkovic, decisamente i più positivi in questi primi minuti della ripresa.

50' - Entella in difficoltà, i ragazzi di Boscaglia sembrano in confusione.

48' - Una Lazio scatenata continua a pressare alto i liguri. Il gol di Patric è arrivato dopo 50 secondi, ma i biancocelesti non intendono fermarsi.

46' - 3-0 LAZIO!!! Bella azione della Lazio con Immobile che serve Lulic sulla sinistra, il capitano mette un pallone rasoterra arretrato per l'accorrente Patric: tiro di prima col mancino per lo spagnolo e palla sotto la traversa, 3-0.

46' - Inizia il secondo tempo, cambia qualcosa Simone Inzaghi. Dentro: Vavro, Wallace, Patric, Milinkovic, Cataldi e Lulic. Fuori, rispettivamente: Luiz Felipe, Radu, Lazzari, Parolo, Badelj e Jony. La Lazio è dunque così schierata: Guerrieri; Vavro, Acerbi, Wallace; Patric, Milinkovic, Cataldi, Luis Alberto, Lulic; Correa, Immobile.

FINE PRIMO TEMPO

45' - Immobile recupera bene il pallone al limite dell'area avversaria, ma il suo passaggio per Correa - solo in area - è impreciso. Su questa azione si chiude il primo tempo con il duplice fischio dell'arbitro Sfira.

44' - Ci prova Acerbi di testa dopo il cross da calcio d'angolo, palla alta di poco ma il 33 aveva commesso fallo su Pellizzer.

43' - Con un altro grande numero Lazzari si guadagna un corner dalla destra. Da sottolineare l'ottima apertura di Milan Badelj.

41' - Prova a reagire l'Entella che guadagna un calcio d'angolo dopo una ripartenza.

39' - IL RADDOPPIOOOOOO DELLA LAZIOOOO!! Luis Alberto si invola verso l'area avversaria e pesca Correa con un sontuoso pallonetto, El Tucu la metta alle spalle di Contini con uno splendido sinistro al volo. Grande azione, grande Lazio: 2-0!

38' - Palla di Correa per Immobile che a tu per tu con il portiere calcia fuori.

36' - Acerbi lancia Jony sulla fascia, lo spagnolo si accentra e ci prova con il mancino potente. Parato, ma buona chance per l'ex Malaga che si sta accendendo negli ultimi minuti.

35' - Tanto pressing, ma poche vere occasioni da gol per la Lazio. Poco lucido anche Ciro Immobile che spreca un contropiede in 4 contro 2.

33' - Ci prova Jony con l'esterno, palla deviata e fuori di poco. Ancora calcio d'angolo.

32' - La Lazio si guadagna l'ennesimo calcio d'angolo di questo primo tempo grazie alla spinta dalla sinistra di Stefan Radu.

30' - Si vede anche Jony. Lo spagnolo tenta un cross dalla sinistra senza che però ci fosse nessuno pronto a ricevere in area.

29' - Anche in difesa uno scatenato Lazzari recupera palla e prova a ripartire in contropiede, viene fermato con le cattive da Mancosu, che stoppa la ripartenza. I liguri non sono in grado di arginare in altro modo il numero 29.

27' - Calcio di punizione dalla trequarti per l'Entella, che però preferisce giocare palla a terra. La Lazio copre bene.

26' - Piovono applausi dagli spalti dello Zandegiacomo, il destinatario non poteva che essere Manuel Lazzari.

25' - La Lazio è tutta spostata verso destra. Una novità rispetto alla passata stagione.

23' - Ritmi ancora alti, i ragazzi di Inzaghi stanno cercando con insistenza la via del raddoppio.

21' - L'azione prosegue con un bel cross di Immobile che trova Radu in area: il colpo di testa del romeno si stampa sulla parte alta della traversa.

20' - Ancora un'azione dalla destra per la Lazio, che reagisce immediatamente allo spauracchio. Ribaltamento di fronte, scambio Correa-Lazzari con l'ex Spal che mette in mezzo ancora per Parolo. Palla fuori di poco.

19' - Ecco la prima occasione della Virtus, cross dalla sinistra per Mancosu che di testa manda fuori. Immobile Guerrieri, se il tiro fosse entrato nello specchio il 23 della Lazio non avrebbe potuto fare nulla.

17' - Rifiatano un po' i ragazzi di Inzaghi, l'Entella ne approfitta provando a mettere la testa nella metà campo biancoceleste.

15' - Luis Alberto e Lazzari sono nettamente i migliori in campo. Ora grande lancio dello spagnolo per l'esterno, che in spaccata tenta un traversone senza successo. Ma grande primo quarto d'ora dei due.

14' - La Lazio spinge, sempre sulla fascia destra. Ancora una volta Lazzari viene liberato al cross, l'ex Spal premia l'inserimento di Parolo che di testa colpisce bene, ma centrale.

12' - Biancocelesti padroni del gioco, tutta la squadra sta stazionando ormai da diversi minuti nella metà campo offensiva.

10' - Un Luis Alberto ispiratissimo sta dominando il centrocampo, la Virtus Entella è in grande difficoltà.

8' - IL GOOOOOOOOLLL DELLA LAZIOOO!!! I biancocelesti stavano alzando il ritmo, costringendo i liguri a barricarsi in difesa. Che però ha già ceduto. Parolo serve Lazzari sulla fascia, pallone arretrato per l'accorrente Luis Alberto che la mette al sette con un destro a incrociare. Grande gol, Lazio in vantaggio.

6' - Altra grande occasione per la Lazio! Luis Alberto sfonda sulla fascia sinistra con una grande iniziativa personale, palla rasoterra al limite dell'area per Immobile che lascia scorrere: alle sue spalle c'è Correa, che si coordina e tenta il destro a giro. Palla a lato di niente.

4' - Prima occasione per la Lazio: Radu crossa per Immobile, ma il colpo di testa del napoletano è impreciso e finisce alto sopra la traversa. Il 17 era ben posizionato, forse avrebbe potuto fare di più.

3' - Prende un pestone Lazzari proprio sotto la tribuna centrale popolata dai tifosi biancocelesti, ma per l'arbitro non c'è nulla. Protesta il pubblico.

1' - È l'Entella a toccare il primo pallone, ma la Lazio recupera immediatamente il possesso della sfera.

PRIMO TEMPO - Lo speaker annuncia le formazioni, che si schierano a metà campo accompagnate anche da Olympia. La Lazio sfoggerà la nuova maglia away presentata ieri sera, mentre l'Entella accantona la prima casacca (dai colori proprio biancocelesti) presentandosi in completo interamente rosso. Saluti di rito al pubblico, e si comincia.

AGGIORNAMENTO ORE 16:55 - Le due squadre si avviano verso gli spogliatoi mentre risuona l'inno biancoceleste. È tutto pronto, tra pochissimo l'arbitro Sfira darà l'avvio al match.

AGGIORNAMENTO ORE 16:45 - I due allenatori, Simone Inzaghi e Roberto Boscaglia, non si sono mai affrontanti in carriera. Quella di quest'oggi sarà dunque il primo confronto assoluto tra i due.

AGGIORNAMENTO ORE 16:40 - Tra Lazio e Virtus Entella esiste un unico precedente che risale a 77 anni fa quando, il 21 maggio del 1942, i biancocelesti si imposero sui liguri per 5-2 a Chiavari sempre in un'amichevole.

AGGIORNAMENTO ORE 16:35 - Tra gli applausi dello Zandegiacomo, scende in campo la Lazio per il riscaldamento pre-partita.

AGGIORNAMENTO ORE 16:30 - La Virtus Entella inizia il riscaldamento, così come la terna arbitrale. Tra poco sarà il momento anche dei biancocelesti.

AGGIORNAMENTO ORE 16:20 - Scendono in campo i portieri. Tutti e quattro gli estremi difensori della Virtus Entella stanno già effettuando il riscaldamento, per la Lazio si vede solo Guido Guerrieri.

Buon pomeriggio a tutti i lettori de Lalaziosiamonoi.it da Francesco Mattogno. Lazio - Virtus Entella sarà il quarto test amichevole ad Auronzo di Cadore per i ragazzi di Simone Inzaghi, già vittoriosi nei precedenti tre match contro Auronzo (18-0), Top 11 del Cadore (12-0) e Triestina (5-2). Proprio il match contro gli alabardati è stato il primo vero incontro di un certo spessore, una partita che ha fornito al mister e allo staff tecnico le prime indicazioni concrete sul lavoro che la squadra sta svolgendo sotto le Tre Cime di Lavaredo. La risposta è stata positiva, ma oggi si alza ancora di più il livello: al contrario dei triestini, infatti, il club di Chiavari è stato promosso dalla Serie C alla cadetteria. Nell'attesa di vedere le squadre scendere in campo, ecco le formazioni ufficiali.

LAZIO (3-5-2): Guerrieri; Luiz Felipe, Acerbi, Radu; Lazzari, Parolo, Badelj, Luis Alberto, Jony; Correa, Immobile.

A disp.: Strakosha, Adamonis, Wallace, Vavro, Silva, Patric, Milinkovic, Cataldi, A. Anderson, Lulic, Adekanye, Caicedo. All.: Simone Inzaghi.

VIRTUS ENTELLA (4-3-3): Contini; Sernicola, Chiosa, Pellizzer, Crialese; Eramo, Paolucci, Nizzetto; G. De Luca, Mancosu, Morra.

A disp.: Borra, Paroni, Massolo, Valietti, Currarino, Toscano, Caturano, Ardizzone, M. De Luca, Coppolaro, Nagy, Bonini, Vianni. All.: Roberto Boscaglia.

Arbitro: Bogdan Sfira (sez. di Pordenone). Assistenti: Filippo Tortolo, Matteo Nigri.