RIVIVI LA DIRETTA - Verona - Lazio 1-1, Ngonge risponde a Pedro

Serie A TIM | 21ª giornata

Lunedì 6 febbraio 2023, ore 18:30

Stadio Marcantonio Bentegodi, Verona

HELLAS VERONA (3-4-2-1): Montipò; Magnani, Hien, Coppola; Depaoli, Tameze, Duda, Doig; Ngonge, Lazovic; Lasagna.

A disp.: Berardi, Perilli, Zeefuik, Ceccherini, Cabal, Terracciano, Abildgaard, Sulemana, Verdi, Braaf, Kallon, Gaich.

All.: Marco Zaffaroni

LAZIO (4-3-3): Provedel; Marusic, Casale, Romagnoli, Hysaj; Milinkovic, Cataldi, Luis Alberto; Pedro, Immobile, Zaccagni.

A disp.: Maximiano, Adamonis, Lazzari, Patric, Pellegrini, Gila, Marcos Antonio, Basic, Vecino, Felipe Anderson, Cancellieri, Romero.

All.: Maurizio Sarri

Arbitro: Giovanni Ayroldi (sez. di Molfetta)

Assistenti: Costanzo - Passeri

IV ufficiale: Giua

V.A.R.: Banti

A.V.A.R.: Longo S.

Marcatori: 45' Pedro (L), 51' Ngonge (V).

Ammoniti: 24' Duda (V), 28' Zaccagni (L), 34' Magnani (V), 81' Hien (V), 87' Depaoli (V)

98' - Termina la partita. Lazio che non va oltre l'1-1 contro il Verona, alla rete di Pedro risponde Ngonge. Biancocelesti che si fanno ancora riprendere nella ripresa

96' - CLAMOROSA OCCASIONE PER LA LAZIO! Casale si inserisce e crossa per Zaccagni che prova il colpo di tacco, Montipò si trova la palla in mano

93' - Gaich spinge Romagnoli e va a pressare Provedel, l'ex Spezia lo evita e fa ripartire i suoi

90' - Saranno sei i minuti di recupero. Non si è ancora giocato per un problema accusato da Doig

87' - Ammonito anche Depaoli che trattiene in maniera prolungata Zaccagni

85' - Nel Verona esce Tameze ed entra Sulemana

84'- Lazio in pressing: cross per Milinkovic che non colpisce bene, sfortunato poi nel rimpallo e palla sul fondo

82' - Tacco di Felipe Anderson per l'inserimentodi Vecino, palla un po' lunga e Montipò blocca a terra

82' - Problemi per Tameze che resta a terra, ma poco dopo rientra

81' - Ammonito Hien per una trattenuta (più un placcaggio) su Felipe Anderson

79' - Dopio cambio tra i padroni di casa: fuori Lazovic e Coppola, dentro Abildgaard e Ceccherini

77' - Lazio che aumenta l'intensità, ma non è precisa negli ultimi 20 metri

75' - Lazio che cresce: azione di Luis Alberto che crossa dal fondo, Montipò e Magnani mettono in corner

73' - Zaccagni taglia da sinistra a destra, supera Hien e calcia, palla fuori di poco

70' - Milinkovic prova a inserirsi alle spalle della difesa del Verona, Hien allontana sul corpo del serbo e palla fuori

69' - Buco di Romagnoli che lancia il Verona, cross di Depaoli per Lazovic anticipato da Marusic, palla a Doig che calcia e palla alta

68' - Nel Verona entra Gaich al posto di Ngonge, nella Lazio fuori Immobile e dentro Felipe Anderson

67' - Lancio di Provedel, sponda di Milinkovic per immobile che serve Zaccagni che appoggia per Luis Alberto che calcia, palla altissima

65' - Numero di Pedro che si libera sulla destra e crossa al centro, Duda in precario equilibrio mette in angolo

64' - Cross di Hysaj, Tameze salva di testa e anticipa Pedro

63' - Zaccagni sprinta su Magnani e cerca il cross per Pedro, palla troppo forte su cui lo spagnolo non arriva

62' - Bel lancio di Milinkovic per Immobile chiuso da Magnani al momento dell'aggancio

61' - Espulso un componente dello staff di Zafferoni

60' - Ripartenza del Verona e chiusura in scivolata di Marusic che in scivolata toglie la palla a Lasagna, nonostante le proteste del Verona è netto l'intervento sul pallone

59' - Sarri corre ai ripari e richiama Cataldi per inserire Vecino

58' - Lazio che continua a non scuotersi: angoli di Lazovic, testa di Magnani per Lasagna che calcia alle stelle

57' - Sull'angolo di Lazovic, ancora Provedel smanaccia in corner

56' - Lazio che balla ancora: serie di batti e ribatti che liberano Doig che calcia a botta sicura trovando un miracolo di Provedel che devia in angolo

53' - Palo del Verona: Lazio che subisce il colpo del gol subito, Lazovic prova il destro a girare che colpisce il legno, la palla resta lì e alla fine l'arbitro fischia un fallo su Zaccagni. La rete di Ngonge si fa sentire

51' - Pareggio del Verona: punizione di Lazovic, Casale resta troppo fermo e Ngonge di testa mette in rete

50' - Doig conquista un calcio di punizione per fallo di Pedro ai suoi danni

49' - Problemi anche per Tameze che mette male il piede al momento del contrasto con Milinkovic, Pedro mette il pallone in fallo laterale per permettere ai medici di soccorrere il calciatore

48' - Lazovic si ritrova palla ai venti metri e calcia, palla altissima

47' - Problemi per Depaoli che resta a terra dopo un duro scontro con Hysaj. L'esterno del Verona ha il labbro che sanguina e resta fuori dal campo per farsi medicare

46' - Senza cambi inizia la ripresa, primo pallone per i padroni di casa

SECONDO TEMPO

45+1' - TERMINA LA PRIMA FRAZIONE! Lazio in vantaggio grazie alla rete di Pedro dopo un primo tempo complicato per l'intensità e la fisicità dei padroni di casa.

45' - Ci sarà un minuto di recupero

45' - GOOOOOOOOOOOOOOOOOOL! LA SBLOCCA PEDRO! Grande azione portata avanti da Cataldi che serve Pedro, lo spagnolo non tira e restituisce il pallone al centrocampista che scavicchia per l'ex Barcellona che stoppa palla e inventa un gol fantastico girandosi sul sinistro e trovando l'unico angolo disponibile

42' - CHE OCCASIONE PER LA LAZIO! Hysaj disegna una verticalizzazione perfetta per Pedro che entra in area e spara alto da posizione favorevole

41' - Bella trama costruita dalla Lazio, ma prima Zaccagni e poi Pedro usano un leziosismo di troppo e perdono palla

40' - Lazio che arriva in ritardo sulle seconde palle

38' - MIRACOLO DI PROVEDEL! Angolo per il Verona, palla che arriva a De Paoli che prova il tiro a girare su cui il portiere biancoceleste si allunga e con la mano sinistra toglie letteralmente il pallone dalla porta rifugiandosi in angolo

35' - Ancora Lazio insidiosa: punizione di Luis Alberto, la difesa allontana sulla testa di Milinkovic che serve Immobile che calcia al volo trovando il corpo di due avversari, sul pallone torna Ciro che prova a tirare di punta, ma Montipò è attento e blocca

34' - Anche Magnani finisce nell'elenco degli ammoniti: Zaccagni va via e il difensore del Verona lo stende, inevitabile il giallo

33' - Bella uscita della Lazio ancora con Luis Alberto e Immobile, stavolta è lo spagnolo a sbagliare il passaggio per Pedro

31' - Cross di Doig e tiro al volo di Lasagna, bravo Hysaj a opporsi con il corpo

30' - Ancora Lazio con una serie di passaggi tra Luis Alberto e Immobile, Ciro cerca Pedro ma il passaggio è sbagliato e il Verona riparte

29' - Bella azione della Lazio con Marusic che non premia il taglio di Zaccagni e cerca Immobile sul secondo palo, brava la difesa di casa ad allontanare

28' - Ammonito Zaccagni, intervento su Duda e anche lui finisce sul taccuino

27' - Clamorosa occasione per la Lazio: lancio di Provedel per Milinkovic che svetta anticipando due avversari e lancia Immobile che entra in area e calcia di sinistro, palla alta

26' - Provedel sbaglia l'appoggio per Milinkovic che si fa anticipare senza opporre resistenza. Si sviluppa un'azione per il Verona chiusa da Coppola che da ottima posizione mette fuori di testa

25' - Clamoroso errore di Pedro che sbaglia il passaggio in orizzontale e lancia Ngonge che si porta la palla sul sinistro e calcia di poco fuori

24' - Ammonito Duda per una trattenuta prolungata su Zaccagni

22' - Il Verona sceglie intensità e fisicità, Lazio che fatica

20' - La Lazio prova a battere velocemente, ma il passaggio è impreciso ed è preda della difesa veneta

19' - Immobile trattenuto da Hien, punizione per i biancocelesti

18' - Ngonge si porta la palla sul sinistro e calcia, Provedel si allunga e respinge male sui piedi di Doig che tutto solo spara alle stelle

17' - Lazio che fatica a trovare sbocchi e a far girare il pallone. Soprattutto a centrocampo i biancocelesti non sembrano loro

15' - Proseguono gli errori in fase di possesso della Lazio che fatica a costruire e a esprimersi ai propri livelli

13' - Tiro dalla bandierina respinto dalla difesa veneta, Milinkovic e Marusic conquistano un altro angolo

12' - Hien colpisce Tameze con un rinvio e libera Immobile che al limite non calcia ma cerca Zaccagni, palla lunga su cui Depaoli e Montipò pasticciano e regalano un corner alle aquile

11' - Duda bravo a recuperare palla e a lanciare in profondità Lasagna, bravo Marusic in chiusura

10' - Punizione a girare potente di Milinkovic Savic, palla che non esce di troppo alla sinistra di Montipò

9' - Lunga azione della Lazio con Tameze che stende Milinkovic al limite. In precedenza i biancocelesti avevano provato a sfondare prima a sinistra e poi a destra sbattendo sulla retroguardia veneta

8' - Gli oltre 1500 tifosi biancocelesti al Bentegodi si fanno sentire e spingono Immobile e compagni

7' - Tanti errori in fase di costruzione da parte delle due squadre

5' - Tiro dalla bandierina di Luis Alberto al centro, Montipoò respinge con i pugni

4' - Bella azione della Lazio con Hysaj che cerca Zaccagni, Depaoli devia in angolo

3' - Verona pericoloso: Immobile sbaglia uno stop e i padroni di casa ripartono veloci, verticalizzazione per Lasagna che beffa Casale e Romagnoli ma non stoppa il pallone che finisce a Provedel

2' - Lazio che staziona nella metà campo gialloblù, Verona che resta più accorto

1' - Inizia il match, primo pallone per la Lazio. Biancocelesti subito pericolosi: bel passaggio di Zaccagni per Immobile che non controlla e la difesa del Verona allontana

PRIMO TEMPO

ORE 18:28 - Squadre in campo, tutto pronto per il calcio d'inizio

Buonasera amiche e amici de Lalaziosiamonoi.it da Antoniomaria Pietoso e benvenuti alla diretta scritta di Hellas Verona - Lazio. I biancocelesti vogliono reinserire la marcia giusta dopo il pareggio con la Fiorentina. La lotta Champions è ardua e la squadra di Sarri deve restare agganciata. Il mister ha scelto Hysaj e Pedro, lasciando in panchina Lazzari e Felipe Anderson. I veneti sono in serie positiva e vogliono avvicinare la zona salvezza.