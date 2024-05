Calciomercato Lazio | Candreva si propone: ecco la risposta della società

Fonte: Redazione Lalaziosiamonoi.it

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Nicola Ianuale/TuttoSalernitana.com

CALCIOMERCATO LAZIO - Antonio Candreva lascerà la Salernitana. Nonostante abbia ancora un anno di contratto con il club, le cifre che percepisce sono insostenibili per la Serie B. Per questo l'esterno in estate dovrà trovarsi una nuova sistemazione. Già a gennaio era spuntata l'ipotesi di un suo ritorno alla Lazio, come vi avevamo raccontato: adesso, vista la sua situazione, il suo nome sarebbe rimbalzato nuovamente in ottica biancoceleste. Secondo quanto raccolto dalla nostra redazione, infatti, il classe '87 si sarebbe proposto al club laziale per la prossima stagione. La risposta della Lazio, però, è stata negativa. La società ha intenzione di ringiovanire il più possibile la rosa e Candreva non rientra nei piani futuri della formazione di Tudor. L'esterno granata, a questo punto, potrebbe accasarsi in qualche neopromossa o in una squadra che lotta per la salvezza per portare la sua esperienza e per avere più spazio.

© RIPRODUZIONE RISERVATA - La riproduzione, anche parziale, dell’articolo è vietata. I trasgressori saranno perseguibili a norma di legge.

Pubblicato il 24/05 alle 11.30