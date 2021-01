Lazio, Wilson: "Il record esiste per essere battuto, contento che sia Radu a eguagliarmi"

90 minuti che consegnano a Stefan Radu il secondo posto nella classifica dei giocatori con più presenze nella storia della Lazio. La partita disputata oggi a Parma dal difensore è stata la numero 394 con la maglia biancoceleste, lo stesso numero di partite disputate da Pino Wilson. Lo storico capitano ci ha raccontato in esclusiva le emozioni vissute: "Avevo detto a Tare di cederlo ma non c'è stato verso, avevo detto a Inzaghi che non era più utile. Niente, mi sono cosi rassegnato (ride, ndr). Scherzi a parte, il record esiste per essere battuto. Contento che sia stato Radu perché è uno dei nostri e sicuramente merita questo traguardo. Mi consolo con i record dei derby giocati e le partite di Coppa italia. Complimenti a Radu".

