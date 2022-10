Leiva, "saudade" di Lazio ed ex compagni. E Patric risponde... - FOTO

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Lucas Leiva ha concluso la sua esperienza tra le fila della Lazio, ma non dimentica gli anni trascorsi a Roma. Tutt'altro. Il brasiliano ha ammesso, senza giri di parole, di provare vera "saudade" nei confronti della squadra e, in particolare, di alcuni ex compagni, diventati suoi amici. Condiviso su Instagram un video che riprende lo stereo mentre viene riprodotta "11 PM" di Maluma, Leiva ha chiamato in causa Patric, Reina, Luiz Felipe e Correa. "Mi mancate ragazzi", il messaggio che accompagna la storia. Poi la risposta del difensore biancoceleste: "Fratellino, anche voi".

TORNA ALLA HOMEPAGE

Pubblicato il 29/10