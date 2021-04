MOVIOLA - Napoli - Lazio, sciagura Di Bello: al Maradona la sagra dell'errore

Disastrosa la Lazio, ma anche Di Bello non è da meno. Decisioni scriteriate, alcune anche invertite soprattutto nella prima frazione di gara. Il bilancio dei biancocelesti con il fischietto pugliese si aggiorna così a 8 vittorie, 2 pareggi e 5 sconfitte. A seguire gli episodi disciplinari salienti del match.

PRIMO TEMPO

5' - Penalty concesso al Napoli dopo un contatto giudicato falloso in area di rigore biancoceleste sugli sviluppi di un calcio d'angolo: sul cross è in realtà Milinkovic ad anticipare Manolas alzando la gamba per poi, solo successivamente, intercettare la testa del difensore partenopeo. La Lazio riparte addirittura in contropiede, che culmina con l'atterramento di Lazzari in area di rigore. Di Bello è chiamato al Var, ma solo per giudicare l'episodio accaduto in area biancoceleste. Il replay evidenzia nettamente l'anticipo del centrocampista laziale sull'avversario.

6' - Ammonito Milinkovic a seguito dell'episodio giudicato da rigore da Di Bello dopo il consulto col Var: come già evidenziato, completamente errata la valutazione del direttore di gara in quanto il serbo anticipa palesemente il difensore azzurro.

15' - Intervento in netto ritardo di Manolas su Lazzari, giallo inevitabile per lui.

21' - Altra follia di Di Bello che concede il rinvio dal fondo a favore del Napoli interrompendo l'azione: Immobile, da posizione defilata, aveva soffiato la sfera a Meret ed era pronto allo scarico o alla conclusione.

29' - Allungo di Fabian Ruiz, Leiva lo ferma come può: giallo anche per il biancoceleste.

40' - Altro episodio dubbio in area di rigore del Napoli: Immobile calcia, Politano intercetta lo scarpino del biancoceleste che crolla a terra. Di Bello, completamente sconnesso dalla gara, attende lumi dal Var poi si prosegue. Anche se non vistoso, il contatto sembra esserci.

41' - Ammonito anche Fabian Ruiz che atterra Correa con un'entrata fuori tempo.

45' - Concessi 3 minuti di recupero.

SECONDO TEMPO

47' - Ammonito Immobile a seguito dello scontro in area partenopea con Manolas che resta a terra dolorante.

61' - Proteste prolungate di Luis Alberto che lamenta una trattenuta in area: Di Bello lascia correre.

73' - Entrata dura di Di Lorenzo su Immobile, giallo per il difensore.

90' - Segnalati 4 minuti di extra time.