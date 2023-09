PAGELLE Lazio - Atletico Madrid: Ivan il Terribile! Luis c'è sempre, promosso Patric

Fonte: Carlo Roscito - Lalaziosiamonoi.it

PROVEDEL 10: Di più, non si può. Nove, come i centravanti veri, più un voto aggiuntivo per quello che salva tra i pali. Con il ciuffo biondo, all'ultimo respiro. Ivan il terribile pareggia una partita ormai persa. E pensare che era stato lui a tenere in piedi la Lazio con un'uscita miracolosa su Lino a metà secondo tempo. Incolpevole sul tiro di Barrios deviato in porta da Kamada. Eroe.

MARUSIC 6,5: Parte a destra e si sposta a sinistra quando esce Pellegrini per infortunio. Il terzino che spinge meno e rimane più attento, a prescindere dal compagno sulla fascia. Spinge più a sinistra che a destra, ma senza trovare il guizzo decisivo. Molto meglio in un paio di chiusure su Molina.

PATRIC 6,5: Vince il ballottaggio con Casale e mette in campo tutta la determinazione che non gli è mai mancata. Griezmann se ne va una volta in volata, ma è lontanissimo dalla porta e viene contenuto dal rientro di Romagnoli. Nella ripresa suona la carica con una progressione palla al piede. L'attacco dell'Atletico esce senza gol e il merito è anche suo.

ROMAGNOLI 6,5: Gioca duro e concentrato, se necessario ricorre alle cattive. Una sola sbavatura nel secondo tempo, per fortuna non porta al raddoppio dell’Atletico. Comunque un passo in avanti, pure due, rispetto alla trasferta di Torino.

PELLEGRINI 6,5: Partita d’impatto, sui nervi e con il coraggio di spingere. Discese continue, crea superiorità e occasioni con le sovrapposizioni. Il gol dell’Atletico nasce dalla sua parte, ma è solo colpa della sfortuna. Quella che lo costringe al campo per un problema al ginocchio per un fallo di Molina, nemmeno ammonito.

Dal 37’ LAZZARI 6: Perde un pallone che rischia di diventare doloroso, per il resto qualche scorribanda e tante chiusure in ripiegamento. Non era facile entrare a freddo, si è fatto trovare pronto.

KAMADA 6: Ci mette la punta del piede, ci si mette la sfiga. Devia la conclusione da fuori di Barrios, la trasforma in un tiro imparabile che spiazza Provedel. Tecnicamente sbaglia qualche appoggio all’inizio, poi cresce tentando e ritentando i soliti inserimenti.

Dal 62' GUENDOUZI 6.5: Il solito veleno, la solita grinta. Difficile tenere fuori uno così. A breve sarà uno degli insostituibili di Sarri.

VECINO 6.5: Cataldi o Rovella? Vecino. La scelta a sorpresa di Sarri in regia, affidata stasera alla fisicità e al contrasto dell’uruguaiano. Partita tonica, in cui si fa valere in entrambe le fasi. Esce nella ripresa per far spazio al numero 32.

Dal 76' CATALDI 6: Nel recupero costringe Oblak alla super parata con un tiro dalla distanza. Poteva essere il gol della domenica.

LUIS ALBERTO 7: Si gioca 95 minuti e alla fine la giocata la tira sempre fuori. È il cross per la capocciata di Provedel, basta a prendere il voto più alto. Dopo Ivan, si capisce.

FELIPE ANDERSON 5.5: Solita partita piena di generosità e qualche colpo a effetto. Perde un paio di palloni non da lui, ma quando c'è da dare una mano a Marusic prima e Lazzari poi si fa sempre trovare pronto. Hermoso e Lino sono avversari tutt'altro che semplici da affrontare.

Dal 62' ISAKSEN 5.5: Appena entrato spreca un contropiede potenzialmente decisivo. Altro errore nella scelta a pochi minuti dalla fine della partita che gli costa anche il rimprovero di Immobile. Si vede che l'intesa va ancora perfezionata.

IMMOBILE 5,5: Nel primo tempo non ha mai la possibilità di colpire, c’era quasi riuscito con un aggancio di qualità sul lancio di Vecino. Nella ripresa forse poteva accorciare prima su un cross basso di Kamada, soprattutto deve colpire sul regalo di Oblak e il successivo assist di Felipe Anderson. La palla invece gli rimane sotto e conclude senza forza.

ZACCAGNI 6,5: Punta sempre. Punta e prende fallo. Punta e poche volte riesce a trovare la conclusione. Da un suo cross nasce un pericolo per la porta dell'Atletico, con Gimenez che salva alla disperata su Immobile.

Dal 76' PEDRO 6: Poteva fare di più, ma nei minuti finali è il caos a prendere il sopravvento. Non la situazione congeniale per le sue caratteristiche.

ALL.: SARRI 6,5: Non si può certo dire che la sua Lazio abbia sbagliato l'approccio. Tatticamente la partita era stata preparata in maniera perfetta, con la sorpresa Vecino in regia e la presenza di Patric accanto a Romagnoli. Qualeche dubbio in più quando si tratta dei cambi. E alla fine arriva Provedel a salvare capra e cavoli.

ATLETICO MADRID (3-5-2): Oblak 6; Savic 6, Witsel 6.5 (75' Correa), Hermoso 6.5; Molina 6, Llorente 6.5, Barrios 7 (46' Gimenez 6), Saul 6, Lino 6.5; Morata 5, Griezmann 5.5. A disp.: Grbic, Gomis, Gimenez, Azpilicueta, Galan, Kostis, Cala, Riquelme, Guerrero, Correa, El Jebari. All.: Simeone 6.