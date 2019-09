Europa League, Bergodi avvisa la Lazio: "Con il Cluj avrà vita dura"

Lo avevamo sentito nelle ore successive al sorteggio di Europa League, lo ritroviamo ora dopo l'incrocio tra il Cluj e il suo Voluntari di cui Cristiano Bergodi è allenatore dal novembre 2018. Una giornata, la nona di campionato, terminata male visto il 5-0 a favore dei padroni di casa in una gara condizionata da una doppia espulsione nel primo tempo. Come rivelato dal vice allenatore avversario Alin Minteuan in campo si è parlato anche dell'appuntamento di giovedì contro la Lazio, di cui Bergodi è stato difensore dal 1989 al 1996. Il tecnico di Bracciano ha risposto a una domanda sui biancocelesti anche a fine partita: "Conosco la Lazio molto bene, in Italia è un top team. Lotterà per il quarto posto alle spalle di Juventus, Napoli e Inter. Giovedì affronterà una squadra difficile da battere. Vedendo la gara di stasera, sono convinto che il Cluj potrà fare un'ottima prestazione. Penso abbia possibilità di portare a casa un risultato positivo", le parole riportate da digisport.ro. La Lazio è avvisata.

