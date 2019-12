Europa League, gli altri verdetti: follia Gladbach, passa il Basaksehir. Eintracht e Sporting, seconde di lusso

AGGIORNAMENTO ORE 23:05 - Cala il sipario sulla fase a gironi di Europa League. Non mancano le sorprese anche per quanto concerne le partite delle ore 21. Spicca il clamoroso successo del Basaksehir a Monchengladbach. I turchi con la rete nel recupero di Crivelli vincono incredibilmente in girone, eliminando la capolista di Bundesliga. Secondo posto per la Roma a seguito del pareggio casalingo con il Wolfsberger. Per quanto concerne le altre, è il Porto il capolista del gruppo G: Rangers secondi dopo il pari sofferto contro lo Young Boys. Sconfitta irrilevante per l'Espanyol, già certo del pass ai sedicesimi come testa di serie. Prezioso il pareggio del Ludogorets che ipoteca così il secondo posto del gruppo H. Invariati gli equilibri del Gruppo I, che vede il Gent qualificato come primo e il Wolfsburg secondo, così come per Braga e Wolverhampton che con lo stesso ordine proseguono il loro percorso europeo. Poker e primato del girone per il Manchester United ai danni dell'Az Alkmaar che si consola con il secondo posto. Di seguito tutti i risultati delle partite delle ore 21.

RANGERS-YOUNG BOYS 1-1 - 30' Morelos, 89' aut. Barisic (Y)

PORTO-FEYENOORD 3-2 - 14' Diaz (P), 15' aut. Malacia (P), 19' Botteghin (F), 22' Larsson (F), 34' Tiquinho (P)

ESPANYOL-CSKA MOSCA 0-1 - 84' Vlasic

LUDOGORETS-FERENCVAROS 1-1 - 24' Lukoki, 90'+5 Signevich (F)

WOLFSBURG-ST. ETIENNE 1-0 - 52' Paulo Otavio

GENT-OLEXANDRIYA 2-1 - 7' e 16' Depoitre, 54' Miroshnichenko (O)

BORUSSIA MONCHENGLADBACH-BASAKSEHIR 1-2 - 33' Thuram (B), 44' Kahveci (B), 90'+1 Crivelli (B)

ROMA-WOLFSBERGER 2-2 - 7' Perotti rig. (R), 10' aut. Florenzi (W), 19' Dzeko (R) , 63' Weissman (W)

WOLVERHAMPTON-BESIKTAS 2-0 - 57' e 63' Diogo Jota

SLOVAN BRATISLAVA-BRAGA 2-4 - 42' Sporar (S), 44' Rui Fonte (B), 70' Rharsalla (S), 72' Trincao (B), 75' aut. Bozhikov (B), 90'+3 Paulinho (B)

MANCHESTER UNITED-AZ ALKMAAR 4-0 - 53' Young, 58' e 64' Greenwood, 62' Mata rig.

PARTIZAN-ASTANA 4-1 - 4' Soumah, 22' e 76' Sadiq, 26' Asano, 89' aut. Pavlovic (A).

Oltre alle sentenze nel girone della Lazio, arrivano i primi verdetti di quest'ultima giornata di Europa League al termine delle gare delle ore 18.55. Sconfitta indolore del Siviglia, già ai sedicesimi insieme all'Apoel che blinda così il secondo posto superando di misura proprio gli andalusi. Sorpasso in pole del Malmo che batte il Copenaghen nello scontro diretto per il primato del gruppo B. Invariate le prime due posizioni nel gruppo C, grazie alle vittorie di Basilea e Getafe, che chiudono rispettivamente prima e seconda. Colpo di scena nel girone dello Sporting Lisbona, secondo e scavalcato al primo posto dal Lask con un netto 3-0. Conferma il primato l'Arsenal, che nonostante il pareggio in esterna con lo Standard Liegi approfitta del ko interno dell'Eintracht, qualificatosi così come secondo. In attesa dei match delle ore 21, ecco di seguito tutti i risultati del primo blocco di gare:

APOEL-SIVIGLIA 1-0 - 61' Savic

QARABAG-DUDELANGE 1-1 - 63' Bougrine (D), 90'+1 Gueye (Q)

COPENAGHEN-MALMO 0-1 - 77' aut. Papagiannopoulos

DINAMO KIEV-LUGANO 1-1 - 45' Aratore (L), 90'+4 Tsygankov (D)

BASILEA-TRABZONSPOR 1-0 - 21' Widmer

GETAFE-KRASNODAR 3-0 - 76' Cabrera, 78' Molina, 86' Kenedy

LASK-SPORTING 3-0 - 23' Trauner, 38' Krauss rig., 90'+3 Raguz

PSV-ROSENBORG 1-1 - 22' Helland (R), 63' Ihattaren (P)

CLUJ-CELTIC 2-0 - 48' Burca, 70' Djokjovic

RENNES-LAZIO 2-0 - 30' e 87' Gnagnon

STANDARD LIEGI-ARSENAL 2-2 - 47' Bastien (S), 69' Amallah (S), 78' Lacazette (A), 81' Saka (A)

EINTRACHT-VITORIA GUIMARAES 2-3 - 8' Rochinha (V), 31' aut. Joao Miguel (E), 38' Kamada (E), 85' Ali Mohamed (V), 87' Edwards (V)

