EURORIVALI - Celtic schiacciasassi: 5 vittorie su 5 in campionato

La Juventus di Scozia continua a mietere vittime. La caccia del Celtic al nono campionato consecutivo viaggia infatti senza sosta né fermate, con gli scozzesi che registrano quest'oggi la quinta vittoria consecutiva in altrettante gare di Scottish Premiership. A cadere in casa è l'Hamilton, a cui basta un solo gol subito - quello di Forrest al 4' - per capitolare 0-1 e far sorridere i ragazzi di Neil Lennon. Il Celtic può quindi già pensare alla trasferta in terra francese dove giovedì inaugurerà la propria Europa League contro il Rennes, che a sua volta scenderà in campo questa sera in casa dello Stade Brestois 29. L'altra Eurorivale della Lazio, il Cluj contro cui i biancocelesti esordiranno in Europa questa settimana, ha invece strapazzato il Voluntari 5-0 già nella serata di ieri. In attesa delle altre sfide, anche i rumeni sono al momento in testa alla classifica della Liga 1 con 20 punti dopo 9 giornate.

LAZIO, LA CONFERENZA STAMPA DI INZAGHI

SPAL - LAZIO, LE PAROLE DI SEMPLICI

TORNA ALLA HOMEPAGE