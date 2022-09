Feyenoord, Danilo: "Siamo forti. Stiamo studiando la Lazio, abbiamo un piano"

Alla vigilia del match più atteso in casa Lazio, Danilo Pereira da Silva si è espresso sulla partita di domani. Ai microfoni di Feyenoord Media, l'attaccante classe 99 ha commentato così: “Domani ci sarà la partita contro la Lazio e siamo tutti molto entusiasti di questo. Ovviamente, giocare in Europa League è il sogno di ogni ragazzo. È una bella competizione per metterti in mostra. Come squadra non vediamo l'ora di disputare questa partita. È un grande gioco per tutti noi. Siamo carichi e pronti a mostrare le nostre qualità. Siamo una squadra forte.

Niente trasferta per i nostri tifosi? Peccato che non possano esserci. Non vedevo davvero l'ora che i tifosi fossero con noi. Quando segni, vuoi festeggiare con i tuoi stessi tifosi. Quindi è decisamente un peccato. Cosa so della Lazio? Li stiamo ancora studiando. Sappiamo che giocano anche in modo aggressivo e mantengono alta la pressione. Questo è ciò per cui ci alleniamo. Sappiamo come vogliono fare pressione e abbiamo già un piano per questo”.