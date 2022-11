Feyenoord-Lazio: quali sono le "predictions" dei tifosi sul portale della Uefa

Fonte: Antonio Pilato - Lalaziosiamonoi.it

Manca sempre meno alla sfida decisiva per il passaggio del turno in Europa League tra Feyenoord e Lazio. Dinanzi al de Kuip tutto esaurito i biancocelesti sono chiamati a vincere per chiuedere in testa al il girone F ed assicurarsi la qualificazione diretta agli ottavi di finale. Nonostante le oggettive difficoltà ambientali che gli uomini di Sarri dovranno affrontare, secondo i sostenitori che hanno partecipato al gioco delle "predictions" sul sito della Uefa, il risultato più probabile è 1-2 in favore degli ospiti con una percentuale del 43%, il 10% invece ha optato per l'1-1. In entrambi i casi la Lazio andrebbe avanti nella competizione, ma per il piazzamento finale nel raggruppamento bisognerebbe comunque capire l'esito di Midtjylland-Sturm Graz. Per quanto concerne questo match, le scelte sono distribuite tra l'1-0 (33%), il 2-1 (26%) e il 2-0 (14%). Combinazioni che non dispiacerebbero affatto alla Lazio, che in questo modo sarebbe indiscutibilmente prima.