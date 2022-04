LA MOVIOLA - Lazio - Milan, incoerente Guida: gli episodi della gara

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

Si chiude con un ko la gara numero 24 della Lazio arbitrata da Marco Guida. Il bilancio con il fischietto di Torre Annunziata si aggiorna così a 9 vittorie, 7 pareggi e 8 sconfitte. Prestazione non esaltante dell'arbitro partenopeo, troppo permissivo e poco coerente circa alcuni interventi particolarmente ruvidi dei rossoneri. A seguire, gli episodi disciplinari più rilevanti del match.

PRIMO TEMPO

8' - Follia di Strakosha che rinviando fuori dall'area colpisce in pieno Messias e sulla ribattura blocca il pallone con le mani: infrazione da punire con il giallo e non con l'espulsione perché la palla era diretta verso l'esterno e non in direzione della porta. A norma di regolamento, non è stata dunque negata una clamorosa palla gol, ma solo una potenziale occasione.

25' - In netto ritardo Tomori falcia Immobile dopo che il biancoceleste aveva scaricato il pallone: ammonizione sacrosanta per il centrale del Milan.

27' - Tanti dubbi sulla punizione concessa al Milan nel contrasto tra Felipe Anderson e Theo Hernandez: dal replay sembra l'esterno rossonero a tamponare in elevazione il brasiliano, il quale non sembra fare "ponte" con il corpo. L'intervento dell'arbitro, di fatto, interrompe una promettente occasione per la Lazio.

33' - Gomito alto di Kessie su Milinkovic che rimane a terra contuso: Guida concede punizione ma inspiegabilmente, regolamento alla mano, dimentica di ammonire il rossonero per imprudenza.

38' - Proteste rossonere per un presunto tocco con il braccio di Luis Alberto in area: il braccio dello spagnolo è largo ma il rampallo è molto ravvicinato e fortuito. Guida lascia correre, il Var decide di non richiamarlo.

45' - Concessi 2 minuti di recupero.

SECONDO TEMPO

52' - Allungo di Theo Hernandez, Leiva lo ferma con le cattive: giallo inevitabile per il brasiliano.

68' - Kalulu in ritardo su Immobile sulla linea del fallo laterale: svarione di Guida che lascia proseguire tra le proteste vibranti di Sarri.

73' - Fallo tattico di Cataldi che stende Krunic: ammonizione anche per lui.

82' - Buona protezione della sfera di Immobile, Kalulu lo travolge da dietro: giallo anche per l'altro centrale rossonero.

84' - Entrata ruvida di Ibrahimovic che da dietro falcia Basic: ammonizione ineccepibile per lo svedese.

88' - Proteste biancocelesti per un intervento di Kalulu su Immobile da cui poi scaturisce un'azione pericolosa del Milan: il difensore del Milan va sul pallone, ma l'intervento sull'attaccante laziale è veramente scomposto.

90' - Concessi 5 minuti di recupero.