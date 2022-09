Lazio, col Feyenoord è la vittoria europea numero 100 nella storia del club

Fonte: Lavinia Saccardo - Lalaziosiamonoi.it

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Insidefoto/Image Sport

Traguardo 100 raggiunto. Finalmente i trionfi della Lazio in Europa sono a 3 cifre: nel 1973 il 3-0 al Sion allo Stadio Olimpico aveva aperto le danze, mentre l'ultima risaliva allo scorso 24 novembre contro il Lokomotiv Mosca. Le sfide contro Galatasaray e Porto avevano lasciato l'amaro in bocca di non aver centrato questo obiettivo, raggiunto meritatamente stasera dagli uomini di Sarri. Alle 100 vittorie si aggiungono i 59 pareggi e le 63 sconfitte tra Champions, Coppa delle Coppe, Coppa Uefa, Coppa delle Fiere, Intertoto, Europa League e Supercoppa Europea.